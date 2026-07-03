राम मंदिर दान चोरी के बाद बदरीनाथ धाम भी चर्चाओं में, BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला
राम मंदिर दान चोरी के बाद के बाद बदरीनाथ धाम से भी कथित वित्तिय अनियमितता का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 3, 2026 at 7:55 PM IST
देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) से जुड़े एक कथित वित्तिय अनियमितता के मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन भैरव सेना ने समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर आर्थिक चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने इस संबंध में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) को पत्र भेजकर आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. वहीं, मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपों की जांच कराई जाएगी.
BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर आरोप: भैरव सेना संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री की ओर से जारी पत्र में दावा किया गया है कि बदरीनाथ धाम में हुई कथित आर्थिक अनियमितता में मंदिर समिति अध्यक्ष के निजी सहायक की भूमिका सामने आई है. भैरव संगठन के अध्यक्ष संदीप खत्री ने BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा एक निश्चित समय में बदरीनाथ मंदिर में चोरी का आरोप लगाया है.
भैरव सेना की मांग: भैरव सेना ने BKTC से उस पर्टिकुलर टाइमिं की CCTV फुटेज जारी करने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धार्मिक संस्थान की साख पर भी सवाल खड़े करता है.
पत्र में संगठन ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा आर्थिक गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किया गया है तो उसके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही संबंधित व्यक्ति को पद से तत्काल निलंबित करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.
भैरव सेना ने चेतावनी दी: भैरव सेना ने यह भी मांग की है कि मंदिर समिति स्थानीय पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर कथित आर्थिक गबन और चोरी के मामले में उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराए, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. संगठन ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि वर्तमान समय में देशभर में धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं.
ऐसे में यदि बदरीनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल से जुड़े किसी मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ सकते हैं. भैरव सेना ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जनआंदोलन और विरोध-प्रदर्शन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा.
उधर, इस पूरे मामले पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जिस संस्था द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जो पत्र जारी किया गया है, वह हाल ही में मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर समिति आरोपों को गंभीरता से ले रही है और मामले की जांच कराई जाएगी.
जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यदि लगाए गए आरोप निराधार साबित होते हैं तो बिना तथ्य के आरोप लगाकर मंदिर समिति और उससे जुड़े संस्थानों की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
-हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी-
शिकायत या आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि समिति की प्राथमिकता संस्थान की पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना है. इसलिए किसी भी प्रकार की शिकायत या आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी और जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा.
वहीं BKTC CEO सोहन रांगड़ ने बताया कि इस मामले में BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव और उस समय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को नोटिस भेजा गया है. CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे है. फिलहाल भैरव सेना के आरोपों और बीकेटीसी के जवाब के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सभी की निगाहें प्रस्तावित जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.
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