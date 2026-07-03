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राम मंदिर दान चोरी के बाद बदरीनाथ धाम भी चर्चाओं में, BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला

देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) से जुड़े एक कथित वित्तिय अनियमितता के मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन भैरव सेना ने समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर आर्थिक चोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने इस संबंध में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) को पत्र भेजकर आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. वहीं, मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपों की जांच कराई जाएगी.

BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर आरोप: भैरव सेना संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री की ओर से जारी पत्र में दावा किया गया है कि बदरीनाथ धाम में हुई कथित आर्थिक अनियमितता में मंदिर समिति अध्यक्ष के निजी सहायक की भूमिका सामने आई है. भैरव संगठन के अध्यक्ष संदीप खत्री ने BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा एक निश्चित समय में बदरीनाथ मंदिर में चोरी का आरोप लगाया है.

भैरव सेना की मांग: भैरव सेना ने BKTC से उस पर्टिकुलर टाइमिं की CCTV फुटेज जारी करने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धार्मिक संस्थान की साख पर भी सवाल खड़े करता है.

पत्र में संगठन ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा आर्थिक गड़बड़ी या भ्रष्टाचार किया गया है तो उसके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही संबंधित व्यक्ति को पद से तत्काल निलंबित करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.

भैरव सेना ने चेतावनी दी: भैरव सेना ने यह भी मांग की है कि मंदिर समिति स्थानीय पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर कथित आर्थिक गबन और चोरी के मामले में उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराए, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. संगठन ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि वर्तमान समय में देशभर में धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं.