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भैराणा धाम विवाद : डिप्टी सीएम बैरवा बोले- संतों के साथ बैठकर निकालेंगे रास्ता, ब्रज यूनिवर्सिटी पर भी सख्त रुख

डिप्टी सीएम बैरवा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: दादूदयाल महाराज की तपोस्थली भैराणा धाम में रीको के निर्माण कार्य को लेकर चल रहे विवाद पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह स्थल आस्था का केंद्र है और संत समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा. सरकार संतों के साथ बैठकर मामले का समाधान निकालेगी. वहीं, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सवाल पर बैरवा ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी. भैराणा स्थित दादूदयाल महाराज की तपोस्थली पर रीको के कार्यों को लेकर उठे विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में बैरवा ने कहा कि यह स्थान उनकी आस्था का केंद्र है. उन्होंने बताया कि रीको का कार्य काफी पहले से चल रहा था और सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके थे. बाद में संतों ने उन्हें जानकारी दी कि कुछ समाधियों के ऊपर निर्माण कार्य बढ़ रहा है. इसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर संतों की बात सुनी. बैरवा का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur) उन्होंने कहा कि संत-महात्माओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार समाधान के पक्ष में है. हालांकि, बाद में यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा, लेकिन सरकार संत समाज के साथ बैठकर इसका उचित समाधान निकालेगी. पिछली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी : भरतपुर समेत विभिन्न जिलों में स्वीकृत रोडवेज बस स्टैंड परियोजनाओं की धीमी प्रगति और बजट की कमी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने परिवहन क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में एक भी नई रोडवेज बस नहीं खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने लगभग 900 नई बसें खरीदी हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं. बैरवा ने बताया कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं, जो आपात स्थिति में सीधे कमांड सेंटर से जुड़ेंगे. पढ़ें : भैराणा धाम आंदोलन: संघर्ष समिति का बड़ा एलान, कमेटी में शामिल नहीं होंगे संत, राजनीतिक बयानों से खुद को किया अलग