भैराणा धाम विवाद : डिप्टी सीएम बैरवा बोले- संतों के साथ बैठकर निकालेंगे रास्ता, ब्रज यूनिवर्सिटी पर भी सख्त रुख
सरकार संतों के साथ बैठकर मामले का समाधान निकालेगी. बैरवा ने नियमितताओं को लेकर कही ये बड़ी बात...
Published : June 11, 2026 at 7:18 PM IST
भरतपुर: दादूदयाल महाराज की तपोस्थली भैराणा धाम में रीको के निर्माण कार्य को लेकर चल रहे विवाद पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह स्थल आस्था का केंद्र है और संत समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा. सरकार संतों के साथ बैठकर मामले का समाधान निकालेगी. वहीं, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सवाल पर बैरवा ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी.
भैराणा स्थित दादूदयाल महाराज की तपोस्थली पर रीको के कार्यों को लेकर उठे विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में बैरवा ने कहा कि यह स्थान उनकी आस्था का केंद्र है. उन्होंने बताया कि रीको का कार्य काफी पहले से चल रहा था और सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य लगभग पूरे हो चुके थे. बाद में संतों ने उन्हें जानकारी दी कि कुछ समाधियों के ऊपर निर्माण कार्य बढ़ रहा है. इसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर संतों की बात सुनी.
उन्होंने कहा कि संत-महात्माओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार समाधान के पक्ष में है. हालांकि, बाद में यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा, लेकिन सरकार संत समाज के साथ बैठकर इसका उचित समाधान निकालेगी.
पिछली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी : भरतपुर समेत विभिन्न जिलों में स्वीकृत रोडवेज बस स्टैंड परियोजनाओं की धीमी प्रगति और बजट की कमी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने परिवहन क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में एक भी नई रोडवेज बस नहीं खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने लगभग 900 नई बसें खरीदी हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं. बैरवा ने बताया कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं, जो आपात स्थिति में सीधे कमांड सेंटर से जुड़ेंगे.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के जर्जर बस स्टैंडों को चिह्नित कर उनका पुनर्विकास किया जा रहा है. कई बस स्टैंडों को बीओटी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है. भरतपुर बस स्टैंड सहित करौली, कैलादेवी, महवा और अन्य स्वीकृत परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है.
10 विवि की जांच चल रही : महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार, परीक्षा व्यवस्थाओं में गड़बड़ी और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर पूछे गए सवाल पर बैरवा ने कहा कि वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता को लेकर गंभीर है. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान विश्वविद्यालयों की जांच नहीं कराई गई, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 विश्वविद्यालयों की जांच चल रही है. एक विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर वहां प्रशासक भी नियुक्त किया गया है.
उन्होंने बताया कि कई मामलों में एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) जांच कर रही है. महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के संबंध में भी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई और कुलपति को हटाने का निर्णय लिया गया था. उन्होंने कहा कि जहां भी अनियमितता मिलेगी, सरकार कार्रवाई करेगी.
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बिचौलियों की भूमिका खत्म : कालाधन वापसी और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर पूछे गए सवालों के जवाब में बैरवा ने कहा कि आज डिजिटल व्यवस्था के कारण सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है. उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, जबकि अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी है. डॉलर और महंगाई से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां समय-समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हुई है.
गिनाईं सरकार की उपलब्धियां :
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर 1,300 रुपये प्रतिमाह किया गया.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई.
- 44.58 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिला.
- छात्राओं को 13.52 लाख साइकिलों का वितरण किया गया.
- लखपति दीदी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा 6.44 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया.
- प्रदेश में 75 नए महाविद्यालय खोले गए.
- सहकारी गोपाल क्रेडिट ऋण योजना के तहत 1.03 लाख परिवारों को 775 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया.
- 8.95 लाख पशुपालकों के 20.30 लाख पशुओं का पंजीकरण कर 19.6 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की गईं.
- 4,613 नए नलकूप लगाए गए.
- 7,781 नए हैंडपंप स्थापित किए गए.
- 5.26 लाख खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराई गई.