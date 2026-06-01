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भैराणा धाम आंदोलन: संघर्ष समिति का बड़ा एलान, कमेटी में शामिल नहीं होंगे संत, राजनीतिक बयानों से खुद को किया अलग

जयपुर कूच के दौरान मंच से की गई राजनीतिक बयानबाजी से भी दादूपालका भैराणा धाम बचाओ संघर्ष समिति ने अपने आप को अलग कर लिया.

Bhairana Dham Protest
संघर्ष समिति की प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: दादूपालका भैराणा धाम में रीको के विरोध में आंदोलन में अब एक नया मोड़ आ गया है. दादूपालका भैराणा धाम बचाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन द्वारा बनाई जा रही कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है. वहीं, संघर्ष समिति ने जयपुर कूच के दौरान मंच से की गई राजनीतिक बयानबाजी से भी अपने आप को अलग कर लिया है. संघर्ष समिति की ओर से दादूपीठ नरायणा (नरैना) के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज की मौजूदगी में आज सोमवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता की, इसमें व्यवस्थापक हरिओम स्वामी ने कहा कि 27 मई को प्रशासन ने भैराणा में रीको का काम स्थगित करने का एलान किया था, जबकि रीको का काम पहले से ही बंद था.

जयपुर कूच से पहले बन गई थी सहमति: हरिओम स्वामी ने कहा कि संत शिरोमणि दादूदयाल महाराज को तपोस्थली के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए 5 अप्रैल को मौजमाबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर आंदोलन का आगाज किया गया था. इसके बाद 15 अप्रैल से भीषण गर्मी के बीच संतों ने अग्नितप साधना शुरू कर दी. संघर्ष समिति ने 26 मई को जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को सात सूत्रीय ज्ञापन दिया. इन बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई और अधिकांश बिंदुओं पर सहमति भी बन गई थी.

सुनिए क्या बोले हरिओम स्वामी (ETV Bharat Jaipur)

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प्रशासन की कमेटी में शामिल नहीं होंगे संत: उन्होंने कहा कि 27 मई को महापंचायत और जयपुर कूच के बाद सात बिंदुओं पर व्यावहारिक समाधान निकालने पर सहमति बनी थी, लेकिन उन पर बिंदुवार चर्चा नहीं हुई. उसी समय प्रशासन ने रीको का काम स्थगित करने का भी एलान हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि रीको का काम पहले से ही बंद था. वे बोले कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के आगे के काम की समीक्षा के लिए प्रशासन ने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस कमेटी के क्या अधिकार होंगे, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और संतों की इसमें क्या भूमिका होगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए संघर्ष समिति ऐसी किसी कमेटी में शामिल नहीं होगी.

समिति पर्यावरण संरक्षण की समर्थक: उन्होंने जोर देकर कहा कि 27 मई को भैराणा धाम संघर्ष समिति के मंच से साधु-संतों के बीच से जो भी राजनीतिक बातें बोली गई हैं. संत समाज उससे सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने आज जिला प्रशासन से वार्ता के लिए समय लिया है. वार्ता में 26 मई को दिए ज्ञापन के बिंदुओं पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण के समर्थक हैं लेकिन विकास के विरोधी नहीं हैं. संघर्ष समिति इस पूरे मामले क संतुलित समाधान की दिशा में प्रयास करेगी.

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सरकार और सीएम की तारीखों के पुल बांधे पुल: उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की जाएगी. सीएम भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, कि राजस्थान में साधु-संतों का सम्मान करने वाली सरकार है. सीएम भजनलाल शर्मा धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े दिल वाले इंसान हैं. संघर्ष समिति को सरकार और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वे जो भी निर्णय लेंगे, भैराणा धाम और पर्यावरण के हित में निर्णय लिए जाएंगे.

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भैराणा धाम में आंदोलन
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