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भैराणा धाम आंदोलन: आधी रात को बनी सहमति, हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का फैसला टाला, एक महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी

सफल वार्ता के बाद आंदोलन को संबोधित करते बेनीवाल और कलेक्टर संदेश नायक. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )