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भैराणा धाम आंदोलन: आधी रात को बनी सहमति, हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का फैसला टाला, एक महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी

महापंचायत स्थल पर देर रात तक चला वार्ताओं का दौर, आईजी राहुल प्रकाश और कलेक्टर संदेश नायक ने की बातचीत.

सफल वार्ता के बाद आंदोलन को संबोधित करते बेनीवाल और कलेक्टर संदेश नायक.
सफल वार्ता के बाद आंदोलन को संबोधित करते बेनीवाल और कलेक्टर संदेश नायक. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 10:01 AM IST

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जयपुर : दादुपालका भैराणा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन का आखिरकार बुधवार देर रात को पटाक्षेप हो गया. भैराणा धाम में बुधवार दिन में शुरू हुई महापंचायत देर रात तक चली. आधी रात करीब 12 बजे वार्ता का एक दौर विफल हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच करने का एलान कर दिया. वे भैराणा धाम से आगे निकलकर मोखमपुरा मोड़ पर आ गए. इसके बाद वार्ता का दौर फिर शुरू हुआ.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और कलेक्टर संदेश नायक ने हनुमान बेनीवाल और भैराणा धाम संघर्ष समिति के साथ आखिरी दौर की बातचीत की. बातचीत ठोस नतीजे पर पहुंचने पर बेनीवाल ने जयपुर कूच का कार्यक्रम निरस्त कर दिया. आखिरी दौर की बातचीत में दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए कि भैराणा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी बनेगी. जिसमें प्रशासन और संघर्ष समिति के सदस्य शामिल होंगे. यह कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी.

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इससे पहले हुई वार्ता में सरकार की ओर से ने रीको औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा करने और भैराणा धाम के लिए 250 बीघा जमीन छोड़ने की पेशकश की गई. लेकिन संघर्ष समिति रीको को दूसरी जगह शिफ्ट करने और पूरे इलाके को दादू तपोवन क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने की बात पर अड़ गई. संतों का कहना था कि यह जमीन का नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा मामला है. यह इलाका संत दादूदयालजी की मोक्ष स्थली है और दादूपंथ के लोगों के लिए हरिद्वार की तरह पवित्र है. उनका यह भी आरोप है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए हजारों पेड़ काटे गए और जीव-जंतुओं के आवास उजड़े गए. संघर्ष समिति रीको को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर अड़ गई.

संतों ने किया अग्नितप, नौतपे में महापंचायत : 'रीको भगाओ, भैराणा धाम बचाओ' के नारे के साथ संत समाज और संघर्ष समिति करीब 40 दिन से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी थी. विकास के नाम पर आस्था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए संत समाज इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था. संतों ने इसके विरोध में लगातार कई दिन तक भीषण गर्मी में रेत के टीलों पर अग्नितप किया व समाधि भी ली. आखिरकार नौतपे की भीषण गर्मी के बीच 27 मई को महापंचायत हुई. अब जाकर इस मामले में बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाई है. जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया.

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बेहतर कनेक्टिविटी के चलते लाया गया प्रोजेक्ट :-

  • जयपुर-अजमेर हाइवे से निकलने वाले बिचून-फुलेरा रोड पर यह प्रोजेक्ट लाया गया.
  • यह इलाका औद्योगिक और लॉजिस्टिक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दस किमी के दायरे में ट्रेन कार्गो टर्मिनल प्रस्तावित है.
  • इस जगह की राष्ट्रीय राजमार्ग, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी है.
  • यह क्षेत्र दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बफर जोन में आता है.
  • राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, मौके पर करीब 800 बीघा जमीन है. इसमें से 650 बीघा जमीन सरकारी है. जबकि 150 बीघा भैराणा धाम के नाम है.
  • रीको औद्योगिक क्षेत्र की जमीन के पीछे भैराणा धाम की जमीन बताई जा रही है.

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