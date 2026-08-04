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'जिससे RJD को नुकसान.. उसकी छुट्टी करिये', तेजस्वी यादव से भाई वीरेंद्र की मांग

बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी में आवाज उठने लगी है. भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव से बड़ी मांग की है. पढ़ें पूरी खबर..

Bhai Virendra
तेजस्वी यादव को भाई वीरेंद्र की सलाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 3:57 PM IST

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पटना: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद कुछ लोगों को हटाना होगा, क्योंकि जनता उनके खिलाफ नाराजगी जता रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ी चूक हुई है, अब नए सिरे से संगठन को खड़ा करना होगा और अच्छे लोगों को नेतृत्व के करीब लाना होगा.

संगठन की कमजोरी हार का कारण: भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग समीक्षा करेंगे. संगठन की कमजोरी की वजह से हमारी हार हुई है. पार्टी ने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों का कोई वजूद समाज में नहीं है. ये कौन लोग है जो पार्टी का काम करते है. कैसे बचेगा पार्टी का वजूद हमें देखना होगा.

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

'कुछ लोगों को बाहर करना होगा': उन्होंने कहा कि पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं, जो हमारे नेता के आसपास बैठते हैं तो लोग कमेंट करते हैं. ये लोग अससंदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं. वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए. आसपास भी नहीं बिठाना चाहिए. जिससे पार्टी को हानी हो रही है, वैसे लोगों को पार्टी से बाहर करना होगा.

"कुछ गलतियां हमलोगों से हुई है. हमलोग अपनी गलती को सुधार करेंगे. जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखंगे. जो टीटीएम करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान हमारे नेता करेंगे और टीटीएम करने वालों को भगाने का काम करेंगे."- भाई वीरेंद्र, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

Bhai Virendra
मनेर विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

'हमें चिंतन की जरूरत': भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग लालू यादव के जमाने से पार्टी में हैं. हम लोगों को इस बात की चिंता है. अब हमारे नेता को इस पर विचार करना होगा. हम लोग खुद अब लगेंगे.

एनडीए के खिलाफ जनादेश: आरजेडी विधायक ने दावा किया कि हमारा वोट बैंक इधर-उधर नहीं हुआ है. एनडीए के खिलाफ दो उम्मीदवार थे. जो रेस में आगे थे, उसे जनता ने वोट दिया. एनडीए को हराना था, इसलिए जनता ने प्रशांत किशोर को चुना.

उन्होंने कहा, 'बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा एनडीए के खिलाफ था. जनता ने तय कर दिया यहां के लोग कुत्ता बिल्ली नहीं है. एनडीए के खिलाफ लोगों का आक्रोश था. प्रशांत किशोर को बधाई देना चाहता हूं.'

बांकीपुर में आरजेडी की जमानत जब्त: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. उनको 14 हजार ही वोट मिले हैं, उनकी जमानत भी नहीं बची. वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं. उन्होंने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से शिकस्त दी है.

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