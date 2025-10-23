ETV Bharat / state

भैया दूज पर उत्तराखंड में च्यूड़ चढ़ाने की परम्परा, जानिये क्या है इसकी खासियत

पिथौरागढ़: उतराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नए अनाज धान को कार्तिक माह कृष्ण पक्ष्य की एकादसी के दिन भिगाया जाता है. उसके बाद भाई दूज के एक दिन पहले गोवर्धन पूजा के दिन ओखली में च्यूड कूटे जाते हैं. वर्ष भर अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं को च्यूड कूट कर भय्या दूज के दिन चढ़ाए जाते हैं. घरों में बहिने माताएं अपनी भाई के सर को पूजती हैं.

सीमांत पिथौरागढ़ जनपद के थल क्षेत्र के करेला गाव में आज भी महिलाएं पारंपरिक परिधान में भ्यादुज के लिए च्यूड कूटती हैं. इस गाव के आधा दर्जन परिवार की महिलाएं कुमाउंनी परिधान आग में भीगे हुए धान को भूनकर ओखली में कूटती हैं. कुमाउनी परिधान पिछोड़ा पहन कर च्युडे कूटने की परम्परा आज भी गांवों में चली आ रही है. आज भी गांव में निवासरत 65 वर्षीय गोविंदी पन्त,62 वर्षीय मालती पन्त,57 वर्षीय भारती उपाध्याय, पिंकी पन्त, कंचन पन्त, ज्योति उपाध्याय, दीपा पन्त, सरोज पन्त सभी इस साथ इकठ्ठा होकर एक स्थान पर च्युडे कूटते हैं.

भैयादूज पर च्यूड़ा परंपरा



उत्तराखंड में च्यूडे कूटने की परंपरा मुख्य रूप से भाई दूज (या दुतिया त्यार) पर मनाई जाती है, जो दिवाली के बाद होती है. इस दौरान धान को भिगोकर भूना जाता है. फिर मूसलों से ओखली में कूटा जाता है. जिससे स्वादिष्ट चूड़ा तैयार होता है. इस प्रक्रिया में ओखली और मूसलों की पूजा की जाती है. फिर इस चूड़े को देवताओं को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है.