भैया दूज पर उत्तराखंड में च्यूड़ चढ़ाने की परम्परा, जानिये क्या है इसकी खासियत
च्यूड़ चढ़ाने की परम्परा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में अधिक होती है. यहां इसे धूनमधाम से मनाया जाता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2025 at 1:50 PM IST
पिथौरागढ़: उतराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नए अनाज धान को कार्तिक माह कृष्ण पक्ष्य की एकादसी के दिन भिगाया जाता है. उसके बाद भाई दूज के एक दिन पहले गोवर्धन पूजा के दिन ओखली में च्यूड कूटे जाते हैं. वर्ष भर अच्छी फसल के लिए देवी देवताओं को च्यूड कूट कर भय्या दूज के दिन चढ़ाए जाते हैं. घरों में बहिने माताएं अपनी भाई के सर को पूजती हैं.
सीमांत पिथौरागढ़ जनपद के थल क्षेत्र के करेला गाव में आज भी महिलाएं पारंपरिक परिधान में भ्यादुज के लिए च्यूड कूटती हैं. इस गाव के आधा दर्जन परिवार की महिलाएं कुमाउंनी परिधान आग में भीगे हुए धान को भूनकर ओखली में कूटती हैं. कुमाउनी परिधान पिछोड़ा पहन कर च्युडे कूटने की परम्परा आज भी गांवों में चली आ रही है. आज भी गांव में निवासरत 65 वर्षीय गोविंदी पन्त,62 वर्षीय मालती पन्त,57 वर्षीय भारती उपाध्याय, पिंकी पन्त, कंचन पन्त, ज्योति उपाध्याय, दीपा पन्त, सरोज पन्त सभी इस साथ इकठ्ठा होकर एक स्थान पर च्युडे कूटते हैं.
उत्तराखंड में च्यूडे कूटने की परंपरा मुख्य रूप से भाई दूज (या दुतिया त्यार) पर मनाई जाती है, जो दिवाली के बाद होती है. इस दौरान धान को भिगोकर भूना जाता है. फिर मूसलों से ओखली में कूटा जाता है. जिससे स्वादिष्ट चूड़ा तैयार होता है. इस प्रक्रिया में ओखली और मूसलों की पूजा की जाती है. फिर इस चूड़े को देवताओं को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है.
चूड़ा कूटने की प्रक्रिया: इसके लिए धान को कई दिनों तक भिगोया जाता है. फिर धान को लोहे की कढ़ाई में भून लिया जाता है. गरम धान को तुरंत मूसलों से ओखली में कूटा जाता है. कूटे हुए चूड़े से बचे हुए छिलके और साबुत धान को सूप में साफ किया जाता है.
चूड़ा पूजने की परंपरा: गोवर्धन पूजा के दिन ओखली और मूसलों की पूजा की जाती है. यह कामना करते हुए कि घर साल भर अनाज से भरा रहे. भाई दूज के दिन, चूड़े को पहले कुलदेवता और घर के मंदिर में चढ़ाया जाता है. इसके बाद, सरसों के तेल और दूब घास की सहायता से परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाया जाता है. बहनें अपने भाइयों को चूड़ा खिलाती हैं. चूड़े को प्रसाद के रूप में रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बांटा जाता है.
