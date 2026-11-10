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मथुरा के इस घाट पर एक साथ डुबकी लगाते हैं भाई-बहन, यमराज के प्रकोप से मिलती है मुक्ति, जानिए पौराणिक महत्व

भाई-बहन का इकलौता मंदिर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : देश में ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं, जो अपनी भव्यता या फिर मान्यताओं को लेकर प्रसिद्ध हैं. भाई दूज के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भाई-बहन को समर्पित है. इस मंदिर की कथा यमराज और यमुना जी से जुड़ी हुई है, जो भगवान सूर्य के पुत्री और पुत्र हैं.

मथुरा जिले में विश्राम घाट के पास स्थित भाई-बहन का मंदिर असल में यमराज और उनकी बहन यमुना को समर्पित है, जिसे श्री यमुना धर्मराज मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर भाई-बहन के प्यार का प्रतीक भी है, जो मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक है. यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के पास है.

जानिए पौराणिक महत्व. (Video Credit; ETV Bharat) मंदिर में काले पत्थर से बनी मां यमुना और यमराज जी की मूर्ति स्थापित है. जहां मां चतुर्भुज रूप में विद्यमान हैं वहीं यमराज जी प्रसन्न एवं आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हैं. यमुना जी के एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे में कमल का फूल है. वहीं तीसरा हाथ टीका लगाती हुई मुद्रा में और चौथा हाथ आशीर्वाद देती हुए मुद्रा में है. मंदिर में काले पत्थर से बनी मां यमुना और यमराज जी की मूर्ति स्थापित है. (Photo Credit; ETV Bharat) यम-यमुना से जुड़ी कहानी : मंदिर के पुजारी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया, यह भारतवर्ष का एक मात्र मंदिर है जहां धर्मराज यमराज और बहन यमुना जी विराजमान हैं. करीब 5000 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है. मान्यता है कि सदियों पहले यमराज (धर्मराज) ने विचार किया कि सभी देवी देवता अपनी बहन भाइयों के पास जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं गया. धर्मराज यमलोक छोड़कर यमुना जी के घर गए, यमुना जी बहुत प्रसन्न हुईं और कहा आज मेरा भाई घर आया है. खूब पकवान बनाकर भाई की खातेदारी की. धर्मराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी बहन से कोई भी वर मांगने को कहा. दूर-दूर से भक्त भाई दूज पर यमुना में स्नान करने आते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) अकाल मृत्यु से मिलेगी मुक्ति : यमुना जी कहा, मेरे पास सभी वैभव सुविधा उपलब्ध है. मैं कृष्ण की पटरानी महारानी हूं. मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं. दोबारा धर्मराज के आग्रह करने पर यमुना जी ने कहा कलियुग में भक्तों का कल्याण कैसे होगा किसी की कोई अकाल मृत्यु ना हो. धर्मराज ने अपनी बहन को वचन देते हुए कहा, कार्तिक मास की द्वितीय के दिन जो भी भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और यमराज के फंस से मुक्ति मिल जाएगी. साथ ही बैकुंठ धाम को प्रवेश करेगा. भाई-बहन मंदिर की मान्यता. (Photo Credit; ETV Bharat) यम द्वितीया पर विशेष स्नान : कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यम द्वितीया स्नान किया जाता है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहां पहुंचते हैं. जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. यमुना नदी के किनारे बैरिकेडिंग और स्टीमर लगाकर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी जाती है. शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्जन भी किए जाते हैं. एक साथ भाई-बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) कैसे पहुंचे भाई बहन के मंदिर : मथुरा जंक्शन से भाई-बहन का मंदिर 5 किलोमीटर दूर है. थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. बस स्टैंड से दूरी 3 किलोमीटर है. थ्री व्हीलर के माध्यम से यहां पर भी मंदिर पहुंचा जा सकता है. यह इकलौता भाई-बहन का मंदिर है. (Photo Credit; ETV Bharat)