मथुरा के इस घाट पर एक साथ डुबकी लगाते हैं भाई-बहन, यमराज के प्रकोप से मिलती है मुक्ति, जानिए पौराणिक महत्व
प्रवीण शर्मा की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:20 PM IST
मथुरा : देश में ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं, जो अपनी भव्यता या फिर मान्यताओं को लेकर प्रसिद्ध हैं. भाई दूज के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भाई-बहन को समर्पित है. इस मंदिर की कथा यमराज और यमुना जी से जुड़ी हुई है, जो भगवान सूर्य के पुत्री और पुत्र हैं.
मथुरा जिले में विश्राम घाट के पास स्थित भाई-बहन का मंदिर असल में यमराज और उनकी बहन यमुना को समर्पित है, जिसे श्री यमुना धर्मराज मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर भाई-बहन के प्यार का प्रतीक भी है, जो मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक है. यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के पास है.
मंदिर में काले पत्थर से बनी मां यमुना और यमराज जी की मूर्ति स्थापित है. जहां मां चतुर्भुज रूप में विद्यमान हैं वहीं यमराज जी प्रसन्न एवं आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हैं. यमुना जी के एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे में कमल का फूल है. वहीं तीसरा हाथ टीका लगाती हुई मुद्रा में और चौथा हाथ आशीर्वाद देती हुए मुद्रा में है.
यम-यमुना से जुड़ी कहानी : मंदिर के पुजारी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया, यह भारतवर्ष का एक मात्र मंदिर है जहां धर्मराज यमराज और बहन यमुना जी विराजमान हैं. करीब 5000 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है. मान्यता है कि सदियों पहले यमराज (धर्मराज) ने विचार किया कि सभी देवी देवता अपनी बहन भाइयों के पास जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं गया. धर्मराज यमलोक छोड़कर यमुना जी के घर गए, यमुना जी बहुत प्रसन्न हुईं और कहा आज मेरा भाई घर आया है. खूब पकवान बनाकर भाई की खातेदारी की. धर्मराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी बहन से कोई भी वर मांगने को कहा.
अकाल मृत्यु से मिलेगी मुक्ति : यमुना जी कहा, मेरे पास सभी वैभव सुविधा उपलब्ध है. मैं कृष्ण की पटरानी महारानी हूं. मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं. दोबारा धर्मराज के आग्रह करने पर यमुना जी ने कहा कलियुग में भक्तों का कल्याण कैसे होगा किसी की कोई अकाल मृत्यु ना हो. धर्मराज ने अपनी बहन को वचन देते हुए कहा, कार्तिक मास की द्वितीय के दिन जो भी भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और यमराज के फंस से मुक्ति मिल जाएगी. साथ ही बैकुंठ धाम को प्रवेश करेगा.
यम द्वितीया पर विशेष स्नान : कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यम द्वितीया स्नान किया जाता है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहां पहुंचते हैं. जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. यमुना नदी के किनारे बैरिकेडिंग और स्टीमर लगाकर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी जाती है. शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्जन भी किए जाते हैं.
कैसे पहुंचे भाई बहन के मंदिर : मथुरा जंक्शन से भाई-बहन का मंदिर 5 किलोमीटर दूर है. थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. बस स्टैंड से दूरी 3 किलोमीटर है. थ्री व्हीलर के माध्यम से यहां पर भी मंदिर पहुंचा जा सकता है.
पढ़िए स्नान करने आए भक्तों ने क्या कहा-
श्रद्धालु गिर्राज ने बताया, हम लोग चंदौसी से यहां यम द्वितीया का स्नान करने के लिए पहुंचे हैं. यमुना नदी के किनारे प्राचीन मंदिर है. यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और दान-पुण्य भी करेंगे.
श्रद्धालु सुभाष ने बताया, मैंने अपनी बहन के साथ हाथ पकड़ कर यमुना नदी में डुबकी लगाई है. कहा जाता है कि यम द्वितीया के दिन भाई-बहन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाते हैं तो सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं. भाई बहन के मंदिर के बारे में काफी सुना था और आज मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला.
संतोषी ने बताया, हम चंदौली जिले से आए हैं और यम द्वितीया स्नान के लिए भाई के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाई. भाई बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं. उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं. यमुना जी का आशीर्वाद और भाई धर्मराज का आशीर्वाद भी मिलता है.
तीर्थ पुरोहित अखिलेश ने बताया, संसार की सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं. हमारी यमुना जी सदियों से बहती हुई चली आ रही हैं. धर्मराज जो यमराज दंड देने वाले स्वामी हैं, यमुना नदी के किनारे प्राचीन मंदिर जहां भाई धर्मराज और बहन यमुना जी मंदिर में एक साथ विराजमान हैं. धर्मराज ने अपनी बहन को वचन दिया है जो भी कार्तिक मास की द्वितीय के दिन यमुना जी में एक साथ मिलकर स्नान करेंगे तो सभी कासन का निवारण होगा और यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी.
यह भी पढ़ें : वृंदावन में विदेशी नागरिक का रशियन बिल्डिंग में मिला शव, बंद फ्लैट से बदबू आने पर खुला मामला