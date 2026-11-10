भाई दूज 2026 पर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में करें अपने भाई को तिलक, फटाफट नोट करें जरूरी नियम और पूजा विधि
Bhai Dooj Tilak Muhurat 2026 : जानिए भाई दूज में तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, जरूरी नियम और संपूर्ण पूजन विधि
Published : November 10, 2026 at 8:03 PM IST
Bhai Dooj 2026 Tilak : भाई दूज के त्यौहार के साथ ही पांच दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन हो जाएगा. भाई दूज या भैया दूज को भाई-बहन के विश्वास और प्रेम का पर्व माना जाता है. कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है. भाई दूज बहन और भाई के प्यार और स्नेह के रिश्ते का प्रतीक कहलाता है.
भाई के लंबी आयु की कामना : भाई दूज की हर बहन-भाई के लिए खासी अहमियत होती है. आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं. भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं. आइए जानते हैं कि आज भाई दूज का शुभ मुहूर्त और भाई को तिलक करने का सही समय क्या है.
भाई दूज में तिलक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त : भाई दूज का त्यौहार मनाते वक्त आपको शुभ मुहूर्त का ख़ासा ख्याल रखना चाहिए. शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करने से जहां भाई की उम्र लंबी होती है, वहीं राहु काल में भाई को कतई तिलक नहीं लगाना चाहिए. भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर पूजा-अर्चना कर सकती हैं.
तिलक की थाली में क्या रखें ?: भाई दूज के दिन तिलक की थाली का भी खासा महत्व रहता है. ऐसे में बहनों को तिलक करने से पहले अपनी थाली को अच्छे से सजा लेना चाहिए. भाई की आरती उतारने से पहले बहनों को थाली में फूल, मिठाई, नारियल, सिंदूर, चावल के दाने, पान का पत्ता, सुपारी, चांदी का सिक्का, कलावा, दूब घास और केला रख लेना चाहिए. माना जाता है कि इन सबके बगैर भाई दूज के तिलक की थाली अधूरी रहती है.
कैसे लगाएं तिलक ? : आज के दिन बहनों को सुबह उठने के बाद स्नान करके अपने ईष्ट देव की पूजा करना चाहिए. साथ ही भगवान श्रीगणेश की पूजा अवश्य करें. इसके बाद भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाएं. फिर उस पर पान के पांच पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखे दें. इसके बाद बहनों को अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाना चाहिए और उनके दीर्घायु के लिए मंत्र पढ़ें "गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़ें, फूले फलें". इसके बाद अपने भाई का मुंह मीठा करवाएं और फिर उसकी अच्छे से आरती उतारें. इसके बाद भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें प्यारा सा उपहार भी देते हैं.
भाई दूज की कहानी : भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है. पौराणिक कथा के मुताबिक, इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के घर गए थे. यमुना ने उनका स्वागत किया, माथे पर तिलक लगाया और भोजन कराया. बहन के प्रेम और सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा. तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है.
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