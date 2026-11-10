ETV Bharat / state

भाई दूज 2026 पर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में करें अपने भाई को तिलक, फटाफट नोट करें जरूरी नियम और पूजा विधि

भाई दूज 2026 पर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में करें अपने भाई को तिलक ( ETV Bharat )

Bhai Dooj 2026 Tilak : भाई दूज के त्यौहार के साथ ही पांच दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन हो जाएगा. भाई दूज या भैया दूज को भाई-बहन के विश्वास और प्रेम का पर्व माना जाता है. कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है. भाई दूज बहन और भाई के प्यार और स्नेह के रिश्ते का प्रतीक कहलाता है.

भाई के लंबी आयु की कामना : भाई दूज की हर बहन-भाई के लिए खासी अहमियत होती है. आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं. भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं. आइए जानते हैं कि आज भाई दूज का शुभ मुहूर्त और भाई को तिलक करने का सही समय क्या है.

भाई दूज में तिलक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त : भाई दूज का त्यौहार मनाते वक्त आपको शुभ मुहूर्त का ख़ासा ख्याल रखना चाहिए. शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करने से जहां भाई की उम्र लंबी होती है, वहीं राहु काल में भाई को कतई तिलक नहीं लगाना चाहिए. भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर पूजा-अर्चना कर सकती हैं. तिलक की थाली में क्या रखें ?: भाई दूज के दिन तिलक की थाली का भी खासा महत्व रहता है. ऐसे में बहनों को तिलक करने से पहले अपनी थाली को अच्छे से सजा लेना चाहिए. भाई की आरती उतारने से पहले बहनों को थाली में फूल, मिठाई, नारियल, सिंदूर, चावल के दाने, पान का पत्ता, सुपारी, चांदी का सिक्का, कलावा, दूब घास और केला रख लेना चाहिए. माना जाता है कि इन सबके बगैर भाई दूज के तिलक की थाली अधूरी रहती है.