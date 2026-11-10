बहनों ने पहले जीभ में कांटा चुभाया, भाई को श्राप दिया, फिर दीर्घायु की कामना की
Bhai Dooj 2026: बिहार में भाई दूज पर्व मनाया गया. बहनों ने गोधन कूटकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : November 10, 2026 at 3:40 PM IST
मसौढ़ी: देशभर में भाई-बहन के अटूट प्रेम, अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. दीपावली के ठीक दो दिन बाद मनाई जाने वाली इस परंपरा को लेकर राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी सहित तमाम ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बहनों में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला.
धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़
मसौढ़ी के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर, मनीचक मंदिर, संगत, पुरानी बाजार और कालूचक सहित कई चुनिंदा जगहों पर सामूहिक रूप से यह पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस पावन अवसर पर भाई के घर आगमन के साथ ही बहनों ने पूरे विधि-विधान से भाई के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और ईश्वर से उनके सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना की.
गोधन पूजा की अनूठी परंपरा
इस पर्व के दौरान ग्रामीण इलाकों में विशेष रौनक दिखाई दी, जहां बहनों ने सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के बीच गोधन पूजा की. इस रस्म के तहत सबसे पहले गाय के गोबर से सांप, बिच्छू और दुश्मन की तरह-तरह की आकृतियां बनाई गईं. इसके बाद बहनों ने पारंपरिक तरीके से यम के द्वार का प्रतीक मानकर गोधन कूटा और भगवान से भाइयों की हर संकट से रक्षा करने की गुहार लगाई.
पहले श्राप, फिर प्रायश्चित की रस्म
भाई दूज के इस उत्सव में एक बेहद ही अनोखी और प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया गया. इसके तहत बहनों ने पहले अपने भाइयों को यम के त्रास से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उन्हें श्रापा (मरने का श्राप दिया), और फिर तुरंत ही उसका प्रायश्चित करते हुए अपनी जीभ पर कांटा चुभाया. जीभ पर कांटा सटाकर बहनों ने फिर अपने भाइयों के दीर्घायु होने और जीवित रहने की मंगलकामना करते हुए यमराज की विशेष पूजा-अर्चना की.
पौराणिक मान्यता और यम द्वितीया
इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल पांडे ने बताया कि एक बार स्वयं यमराज अपनी बहन यमुना की नाराजगी दूर करने उनके घर पहुंचे थे.
"यमुना ने भाई का भव्य स्वागत कर उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा. यमुना ने वरदान स्वरूप हर साल इसी दिन भाई के घर आने की इच्छा जताई, जिसके बाद से इसे 'यम द्वितीया' और 'भाई दूज' के रूप में मनाया जाने लगा."-गोपाल पांडे, मुख्य पुजारी
श्रद्धालुओं और बहनों का उत्साह
पूजा में शामिल स्थानीय श्रद्धालु सुरभि कुमारी और स्वाति कुमारी ने बताया कि गोधन पूजा वास्तव में भाइयों की लंबी उम्र की कामना का महापर्व है. इस दिन बहनें पूरे दिन उपवास रखकर यमराज का आह्वान करती हैं ताकि उनके भाई को अकाल मृत्यु और यम के त्रास से मुक्ति मिल सके. गोबर की आकृतियों की पूजा, हवन और जीभ पर कांटा चुभाने की यह रस्म सदियों से चली आ रही भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है.
भाइयों ने दिए अनुपम उपहार
दिनभर चले इस पूजा-पाठ, उपवास और पारंपरिक अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद भाइयों ने भी अपनी बहनों के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त किया. भाइयों ने अपनी लाडली बहनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण और कई अनुपम उपहार भेंट किए. उपहारों के आदान-प्रदान के साथ ही भाई-बहन के इस पावन त्योहार का समापन बेहद खुशनुमा माहौल में हुआ.
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