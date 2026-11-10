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बहनों ने पहले जीभ में कांटा चुभाया, भाई को श्राप दिया, फिर दीर्घायु की कामना की

भाई दूज 2026 ( ETV Bharat )

मसौढ़ी: देशभर में भाई-बहन के अटूट प्रेम, अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. दीपावली के ठीक दो दिन बाद मनाई जाने वाली इस परंपरा को लेकर राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी सहित तमाम ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और बहनों में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला.

धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़

मसौढ़ी के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर, मनीचक मंदिर, संगत, पुरानी बाजार और कालूचक सहित कई चुनिंदा जगहों पर सामूहिक रूप से यह पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस पावन अवसर पर भाई के घर आगमन के साथ ही बहनों ने पूरे विधि-विधान से भाई के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और ईश्वर से उनके सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना की. गोधन कूटती महिलाएं (ETV Bharat) गोधन पूजा की अनूठी परंपरा इस पर्व के दौरान ग्रामीण इलाकों में विशेष रौनक दिखाई दी, जहां बहनों ने सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के बीच गोधन पूजा की. इस रस्म के तहत सबसे पहले गाय के गोबर से सांप, बिच्छू और दुश्मन की तरह-तरह की आकृतियां बनाई गईं. इसके बाद बहनों ने पारंपरिक तरीके से यम के द्वार का प्रतीक मानकर गोधन कूटा और भगवान से भाइयों की हर संकट से रक्षा करने की गुहार लगाई. पहले श्राप, फिर प्रायश्चित की रस्म भाई दूज के इस उत्सव में एक बेहद ही अनोखी और प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया गया. इसके तहत बहनों ने पहले अपने भाइयों को यम के त्रास से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उन्हें श्रापा (मरने का श्राप दिया), और फिर तुरंत ही उसका प्रायश्चित करते हुए अपनी जीभ पर कांटा चुभाया. जीभ पर कांटा सटाकर बहनों ने फिर अपने भाइयों के दीर्घायु होने और जीवित रहने की मंगलकामना करते हुए यमराज की विशेष पूजा-अर्चना की. बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा (ETV Bharat) पौराणिक मान्यता और यम द्वितीया