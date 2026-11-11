Bhai Dooj in Bundi : घास भैरू की सवारी, जादुई करतब और झांकियों ने मोहा मन...
सथूर गांव में 25 वर्षों से घास भैरू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है.
Published : November 11, 2026 at 8:19 PM IST
बूंदी: दीपावली के त्योहार की खुशियां भाई दोज पर भी पूरे उत्साह के साथ नजर आईं. जिले के सथूर, बड़ोदिया और ठीकरदा गांव बुधवार को विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे. यहां आयोजित घास भैरू महोत्सव में आस्था, परंपरा और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिला. घास भैरूजी की सवारी, जादुई झांकियां और युवाओं के हैरतअंगेज करतबों ने लोगों का मन मोह लिया. महोत्सव को देखने के लिए बूंदी शहर सहित हाड़ौती और प्रदेश के दूसरे जिलों से हजारों लोग पहुंचे.
तीनों गांवों में दिनभर मेले जैसा माहौल बना रहा: भाई दूज पर आयोजित होने वाला घास भैरू महोत्सव बूंदी की पुरानी लोक परंपराओं में शामिल है. बूंदी 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित इन गांवों में हर साल इस आयोजन को लेकर खास उत्साह रहता है. स्थानीय लोगों की मानें तो गांव से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी. वहीं, सथूर गांव में पिछले 25 वर्षों से घास भैरू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है.
समय के साथ यह आयोजन आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना चुका है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं. इन करतबों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इन नजारों को देखने के लिए उत्साहित नजर आए. कई लोगों ने अपने मोबाइल में इन करतबों के वीडियो भी बनाए. गांव के कला मंडल के कार्यकर्ताओं और युवा कलाकारों ने झांकियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
पढ़ें: दिवाली पर खेली बारूद की खतरनाक 'होली', घास भैरू की सवारी में 150 से अधिक युवा-बच्चे झुलसे
पीहर लौटते हैं घास भैरूजी: बड़ोदिया सरपंच राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि घास भैरू महोत्सव के पीछे धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है. कहते है कि घास भैरूजी साल में एक बार अपने ससुराल से पीहर लौटते हैं. बड़ोदिया में पिछले वर्ष भैरूजी बाबा कालाजी की बावड़ी से अपने ससुराल हाथी गज लौटे थे. इस बार भाई दूज पर ससुराल से वापस पीहर कालाजी की बावड़ी पहुंचे. इसी मान्यता के अनुसार हर साल इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है.
नई पीढ़ी भी निभा रही पुरानी परंपरा: आधुनिक समय में गांवों की जीवनशैली में काफी बदलाव आया है, लेकिन सथूर, बड़ोदिया और ठीकरदा में घास भैरू महोत्सव की परंपरा आज भी उसी उत्साह से निभाई जा रही है. इस आयोजन में गांव के बुजुर्गों के साथ युवा भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं. एक माह पहले से तैयारियां शुरू होना इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण अपनी लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए कितने उत्साहित हैं. भाई दूज पर आयोजित यह महोत्सव गांवों के लोगों को एक साथ जोड़ने और पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बना हुआ है.
सथूर और ठीकरदा में उमड़ी भीड़: स्थानीय प्रतिनिधि ओम धगाल ने बताया कि सथूर गांव में सुबह से ही महोत्सव को लेकर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई. गांवों में सजाई गई झांकियों और युवाओं की ओर से दिखाए गए करतबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. धगाल ने बताया कि सथूर में करीब 25 वर्षों से घास भैरू महोत्सव मनाया जा रहा है. आयोजन की तैयारी करीब एक माह पहले से शुरू हो जाती है. गांव के युवाओं की अलग-अलग टोलियां झांकियां तैयार करती हैं और विभिन्न करतबों का अभ्यास करती हैं. इस बार भी हाड़ौती सहित दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में लोग महोत्सव देखने पहुंचे. इसी प्रकार ठीकरदा में भी उत्साह के साथ घास भैरू महोत्सव मनाया गया.
यह भी पढ़ें: आस्था और लोककला का अद्भुत संगम: बूंदी का बड़ोदिया गांव बना जादुई नगरी, भाई दूज पर सजी अनूठी परंपरा
निकाली घास भैरूजी की सवारी: राधेश्याम गुप्ता बताते हैं कि बड़ोदिया गांव में महोत्सव का खास आकर्षण घास भैरूजी की सवारी रही. गुप्ता ने बताया कि यहां यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. भाई दूज के दिन शाम को घास भैरूजी की सवारी निकाली जाती है. इस सवारी को 11 जोड़ी बैलों से जोता जाता है. सवारी निकलते ही ढोल-नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने घास भैरूजी के जयकारे लगाए और जगह-जगह दर्शन किए. सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और बाहर से आए लोग मौजूद रहे.