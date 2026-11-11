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Bhai Dooj in Bundi : घास भैरू की सवारी, जादुई करतब और झांकियों ने मोहा मन...

घास भैरू सवारी के दौरान ट्रैक्टर का करतब ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दीपावली के त्योहार की खुशियां भाई दोज पर भी पूरे उत्साह के साथ नजर आईं. जिले के सथूर, बड़ोदिया और ठीकरदा गांव बुधवार को विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे. यहां आयोजित घास भैरू महोत्सव में आस्था, परंपरा और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिला. घास भैरूजी की सवारी, जादुई झांकियां और युवाओं के हैरतअंगेज करतबों ने लोगों का मन मोह लिया. महोत्सव को देखने के लिए बूंदी शहर सहित हाड़ौती और प्रदेश के दूसरे जिलों से हजारों लोग पहुंचे.

तीनों गांवों में दिनभर मेले जैसा माहौल बना रहा: भाई दूज पर आयोजित होने वाला घास भैरू महोत्सव बूंदी की पुरानी लोक परंपराओं में शामिल है. बूंदी 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित इन गांवों में हर साल इस आयोजन को लेकर खास उत्साह रहता है. स्थानीय लोगों की मानें तो गांव से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी. वहीं, सथूर गांव में पिछले 25 वर्षों से घास भैरू महोत्सव आयोजित किया जा रहा है.

समय के साथ यह आयोजन आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना चुका है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं. इन करतबों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इन नजारों को देखने के लिए उत्साहित नजर आए. कई लोगों ने अपने मोबाइल में इन करतबों के वीडियो भी बनाए. गांव के कला मंडल के कार्यकर्ताओं और युवा कलाकारों ने झांकियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. घास भैरू (ETV Bharat Bundi) पढ़ें: दिवाली पर खेली बारूद की खतरनाक 'होली', घास भैरू की सवारी में 150 से अधिक युवा-बच्चे झुलसे पीहर लौटते हैं घास भैरूजी: बड़ोदिया सरपंच राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि घास भैरू महोत्सव के पीछे धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है. कहते है कि घास भैरूजी साल में एक बार अपने ससुराल से पीहर लौटते हैं. बड़ोदिया में पिछले वर्ष भैरूजी बाबा कालाजी की बावड़ी से अपने ससुराल हाथी गज लौटे थे. इस बार भाई दूज पर ससुराल से वापस पीहर कालाजी की बावड़ी पहुंचे. इसी मान्यता के अनुसार हर साल इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है.