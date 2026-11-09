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भाईदूज 2026: बुधवार 11 नवंबर को मनाया जाएगा भाई-बहन का पर्व भाईदूज, जानिए शुभ समय और लग्न नक्षत्र

भाईदूज 2026 ( ETV Bharat )

रायपुर: भाईदूज का त्योहार 11 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा. भाईदूज के त्योहार से पहले लोग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का पर्व मनाते हैं. राखी के त्योहार की तरह भाईदूज का त्योहार भी भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार है. भाईदूज के त्योहार पर बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं. कई जगहों पर यह परंपरा है कि भाईदूज के दिन बहनों के घर जाकर भाई भोजन करते हैं. भाई पूजा के बाद अपनी बहन की लंबी उम्र की कामना करते हैं.

बुधवार को मनाया जाएगा भाईदूज का त्योहार ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "भाईदूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा. 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे से द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी जो की 11 नवंबर को दोपहर 3:53 तक रहेगी. भाईदूज इस बार अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है. अनुराधा नक्षत्र सुबह 11 नवंबर को 11:39 से लग जाएगा. 11 नवंबर दिन बुधवार के साथ ही अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रेम और प्यार की तिथियां है. इस मुहूर्त में इस तिथि में भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा. 11 नवंबर भाई दूज के दिन राहुकाल भी पड़ रहा है और इस दिन कुछ लोग टीका भी नहीं करते हैं."