भाईदूज 2026: बुधवार 11 नवंबर को मनाया जाएगा भाई-बहन का पर्व भाईदूज, जानिए शुभ समय और लग्न नक्षत्र
यमराज की बहन का नाम यमुना है. यमुना की सेवा से प्रसन्न होकर यम ने उनसे वरदान मांगने को कहा. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 3:04 PM IST
रायपुर: भाईदूज का त्योहार 11 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा. भाईदूज के त्योहार से पहले लोग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का पर्व मनाते हैं. राखी के त्योहार की तरह भाईदूज का त्योहार भी भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार है. भाईदूज के त्योहार पर बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं. कई जगहों पर यह परंपरा है कि भाईदूज के दिन बहनों के घर जाकर भाई भोजन करते हैं. भाई पूजा के बाद अपनी बहन की लंबी उम्र की कामना करते हैं.
बुधवार को मनाया जाएगा भाईदूज का त्योहार
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "भाईदूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा. 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे से द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी जो की 11 नवंबर को दोपहर 3:53 तक रहेगी. भाईदूज इस बार अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है. अनुराधा नक्षत्र सुबह 11 नवंबर को 11:39 से लग जाएगा. 11 नवंबर दिन बुधवार के साथ ही अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रेम और प्यार की तिथियां है. इस मुहूर्त में इस तिथि में भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा. 11 नवंबर भाई दूज के दिन राहुकाल भी पड़ रहा है और इस दिन कुछ लोग टीका भी नहीं करते हैं."
राहुकाल 11 नवंबर को 11:45 सुबह से लेकर दोपहर लगभग 1:11 तक रहेगा. इस दौरान टीका नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. भाईदूज के दिन भाई को टीका का समय लगभग 1:11 से लेकर दोपहर 3:08 तक रहेगा. इस दौरान बहन अपने भाई को टीका कर सकती हैं. 11 नवंबर को दोपहर 3:53 से वैसे तो दिनभर भाईदूज को मनाया जा सकता है: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद
''यमुना की सेवा से खुश होकर यमराज ने कहा मांगो वरदान''
पौराणिक धार्मिक कथा के मुताबिक मृत्यु के देवता यम यानी यमराज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पहली बार अपनी बहन यमुना के घर आए. बहन यमुना ने भाई यमराज की खूब खातिरदारी की, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाए. इस बात से यमराज काफी खुश हुए. उन्होने बहन यमुना को को कहा कि भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा. भाईदूज का संबंध यमराज से है, इसलिए इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. तब से लेकर आज तक निरंतर भाईदूज का पर्व मनाया जा रहा है.
पूजा सामग्री में फूल नारियल जरूरी
भाईदूज की पूजा में फूल, नारियल और अक्षत के साथ साफ रुमाल की जरूरत होती है. भाई के सिर पर रुमाल रखकर उसकी आरती उतारी जाती है. आरती के वक्त हाथ में नारियल रखा जाता है. पूजा के बाद भाई को उसकी पसंद का भोजन कराना चाहिए.
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