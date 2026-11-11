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Bhai Dooj 2026 : जयपुर की सेंट्रल जेल में मना भाई-बहन के प्रेम का पर्व, बहनों ने की जल्द बाहर आने की दुआ

भाइयों से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती महिलाएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश भर में भाई दूज का त्योहार बुधवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है. जयपुर सेंट्रल जेल में भी भाई-बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज पारंपरिक तरीके से मनाया गया. बड़ी संख्या में बहनें जयपुर सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने पहुंचीं. बहनों ने तिलक लगाकर भाई की सलामती और जल्द जेल से बाहर आने की दुआएं मांगीं. बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर भाई दूज का पर्व मनाया. जेल में बंद देखकर महिलाएं भावुक हो गईं.