Bhai Dooj 2026 : जयपुर की सेंट्रल जेल में मना भाई-बहन के प्रेम का पर्व, बहनों ने की जल्द बाहर आने की दुआ
जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं. RAC और सुरक्षा कर्मियों का अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया है.
Published : November 11, 2026 at 4:04 PM IST
जयपुर: देश भर में भाई दूज का त्योहार बुधवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है. जयपुर सेंट्रल जेल में भी भाई-बहन के प्रेम का पर्व भाई दूज पारंपरिक तरीके से मनाया गया. बड़ी संख्या में बहनें जयपुर सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने पहुंचीं. बहनों ने तिलक लगाकर भाई की सलामती और जल्द जेल से बाहर आने की दुआएं मांगीं. बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर भाई दूज का पर्व मनाया. जेल में बंद देखकर महिलाएं भावुक हो गईं.
जयपुर सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट विल्सन शर्मा ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल में सामान्य मुलाकात के अलावा रक्षाबंधन और भाई दूज का पर्व भी मनाया जाता है. भाई दूज के अवसर पर बहनों को जाली के अलावा गेट के अंदर भाइयों से मुलाकात करवाई गई. सलाखों के बाहर से महिलाएं अपने भाइयों का तिलक करके भाई दूज की रस्म निभाई.
महिलाओं को अनुशासित तरीके से अंदर प्रवेश दिया गया. अधिकतम 1 किलो मिठाई लाने की अनुमति दी गई है. जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं. RAC और सुरक्षा कर्मियों का अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया. महिलाओं को बाहर बैठने के लिए टेंट, कुर्सी और पानी की व्यवस्था की गई. सुबह 8.00 से शाम 4.30 तक महिलाओं के लिए मुलाकात का समय रखा गया.
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जयपुर सेंट्रल जेल में भाई दूज के मौके पर राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों से काफी संख्या में बहनें भाइयों से मिलने पहुंचीं. दूर-दूर से आई बहनों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच खास इंतजाम किए गए. अंदर प्रवेश से पहले आवश्यक जांच की गई. जेल की चारदीवारी के पीछे अपनों से मिलने का मौका कई बंदियों के लिए भावुक पल लेकर आया. भाई दूज के पर्व ने रिश्तों की अहमियत और परिवार के प्यार का एहसास करवाया.
जेल में महिलाओं की कतार: भाई दूज के मौके पर जयपुर सेंट्रल जेल में महिलाओं की कतारें लगी हुई नजर आईं. लंबे अरसे बाद भाइयों से मिलकर बहनें खुश भी थीं और भावुक भी हो गईं. भाइयों के लिए भी बहनों से यह मिलन बहुत खास था. बहनें इस अनोखे पर्व पर जेल में बंद भाइयों के लिए उनके मनपसंद की मिठाई लेकर आईं. बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर भाई दूज की रस्म निभाई. बहनों के हाथ से मिठाई खाकर भाई भी भावुक हो गए. किसी की बहन से मिलने की मन्नत पूरी हो गई. इस दौरान बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के साथ ही अच्छे भविष्य और जल्द जेल से बाहर आने की कामना की.
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