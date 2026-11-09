10 या 11 नवंबर को.. जानें कब है भाई दूज और क्या है तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त
Bhai Dooj 2026 Date And Time: जानें इस साल भाई दूज कब है. भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहुर्त क्या है. रिपोर्ट- रत्नेश
Published : November 9, 2026 at 4:43 PM IST
गया: सनातन परंपरा में भैया दूज (भाई दूज) का पर्व काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. दीपावली के ठीक बाद आने वाला यह त्योहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. धार्मिक तौर पर प्राचीनतम काल से मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के अनूठे प्रेम का प्रतीक है. इस पावन पर्व की अपनी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं. शास्त्र और पुराणों में भी इसका विशेष स्थान है.
इस बार दो दिन द्वितीया तिथि
पंचाग के अनुसार, हर साल यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस बार द्वितीया तिथि दो दिन होने के कारण भाई दूज की सही तिथि को लेकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है.
कब मनाई जाएगी भाई दूज
पंचाग के मुताबिक, भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस पर्व को भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं. साल 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर, मंगलवार दोपहर दो बजे से शुरू होगी. इसका समापन 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा.
तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त
भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है. भैया दूज का पर्व 11 नवंबर को है. इस पर्व में मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है. विभिन्न परंपराओं के बीच यह पर्व मनाया जाता है और बहने अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है. इस बार भैया दूज का 1:10 से 3:20 अपराह्न तक का है. यह भाई को तिलक का शुभ मुहूर्त है.
भाई दूज 2026 की पूजा विधि
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े धारण करने चाहिए. घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान विष्णु और यमराज का ध्यान करें. पूजा की थाली में रोली, अक्षत, चंदन, फूल, मिठाई, दीया और नारियल रखें. शुभ मुहूर्त में भाई को साफ आसन पर बैठाकर माथे में तिलक लगाना चाहिए. भाई की सेहत और लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए.
दो अलग-अलग कथाएं प्रचलित
धार्मिक तौर पर प्राचीनतम काल से ही भैया दूज का पर्व मनाया जाता है. इसकी कहानी अलग-अलग है. शास्त्र-पुराण में हुए जिक्र के अनुसार दो अलग-अलग कथाएं आती है, जिसमें एक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है, तो दूसरी कथा भगवान श्री कृष्णा और सुभद्रा से जुड़ी हुई है.
पहले श्राप फिर मंगल कामना
यह सनातनी परंपरा में भाई-बहन से जुड़ाव का एक अनोखा पर्व है, जिसमें गोधन कूटने की परंपरा है. वहीं, इस पूजा में गोबर की प्रतीकात्मक प्रतिमा, कंटीली कांटे आदि का उपयोग होता है. बहनें इस पूजा में पहले अपने भाई को नकली रूप में (परंपरा के अनुसार) श्रापित करती हैं और फिर उनके मंगल कामना की पूजा करती हैं.
क्या है भैया दूज मनाने की कथा
भैया दूज मनाने की दो अलग-अलग कथाएं हैं. मूल रूप से इसमें यमराज और उनकी बहन यमुना से कथा जुड़ी हुई है. इस संबंध में बंग्लास्थान मंदिर के पुजारी नागेंद्र मिश्र बताते हैं, भाई यमराज को यमुना बार-बार बुलाती थी. किंतु यमराज इसलिए नहीं जाते थे, क्योंकि जहां यमराज होंगे, वहां मृत्यु है. एक बार यमराज अपनी बहन यमुना के लगातार आग्रह के बाद उसके घर पर गए.
पहली कथा
यमराज अपनी बहन से लंबे समय के बाद मिले. जैसे ही यमराज पहुंचे. यमुना खुशी से झूम उठी. यमुना ने अपने भाई यमराज को माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया. आरती की. यमुना ने अपने भाई यमराज का ऐसा स्वागत किया और भोजन कराया कि यमराज एकदम प्रसन्न हो गए.
यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा कि वरदान मांगो. यमुना ने वरदान मांगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि को जो भी भाई बहन के यहां जाता है, तिलक लगवाता है, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो. वहीं संकटों से भाई बचा रहे. यमराज ने अपनी बहन को यह वरदान दिया और तब से भैया दूज पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई.
दूसरी कथा
प्राचीन काल से चल रहे भाई -बहन का पर्व भैया दूज की परंपरा आज भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं, भैया दूज पर्व मनाने के पीछे दूसरी कथा यह भी है, कि भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया था, तो वह अपनी बहन सुभद्रा के पास पहुंचे. सुभद्रा ने उनका काफी स्वागत किया.
भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा के स्वागत सत्कार से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया. कहा कि जो भी भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के यहां जाएगा. उसके संकट टल जाएंगे. इस तरह भैया दूज का पर्व प्राचीन काल से मनाया जा रहा है.
भैया दूज की अनूठी परंपराएं
भैया दूज के पर्व में गोधन कूटने की परंपरा है. भैया दूज के पर्व की परंपरा में सबसे पहले उस स्थान को गोबर से लीपा जाता है, जहां पर यह पर्व मनाना होता है. इसके बाद गोबर से आकृति बनाई जाती है, जो कि प्रतिमा स्वरूप में यमराज और यमुना की होती है. वहीं, एक मानव की और भी आकृति बनाई जाती है. वहीं, सांप बिच्छू भी दुश्मन रूप में बनाए जाते हैं. बहनें लकड़ी के बने जमाठ से कूटती भी है. इसमें गोधन कूटने की परंपरा भी है.
"इसमें यम- यमिनी की पूजा होती है. इस पर्व के दौरान गोबर की प्रतिमा बनाई जाती है. बहनें पूजा के दौरान भाइयों को नकली श्राप देती हैं और फिर उसे मिटाने के लिए पश्चात्ताप के तौर पर रेंगनी के कांटे अपनी जीभ में चुभोती है. इसमें गोधन कूटने की भी परंपरा है."- नागेंद्र मिश्रा, पुजारी, बंग्ला स्थान मंदिर
रेंगनी के कांटे को अपनी जीभ से चुभाती हैं बहनें
इस पर्व का अद्भूत क्षण तब आता है, जब बहनें अपने भाई को प्यार भरा श्राप देती है. इसके बाद पश्चाताप के तौर पर रेंगनी के कांटे को अपनी चीज पर सटाकर खुद को समर्पित प्यार वाली सजा देती है और अपने भाई के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं. यह पर्व भाई बहन की प्रेम का एक बड़ा ही अनूठी पारंपरिक धरोहर वाला पर्व है.
भाई को खिलायी जाती है बजरी
भैया दूज पूजा में बहनें अपने भाई को माथे पर तिलक लगाती है. उनकी आरती करती है. बजरी और मिठाई खिलाने की परंपरा है. अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करते हुए यह धार्मिक पर्व की विधि पूरी की जाती है.
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