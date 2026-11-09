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10 या 11 नवंबर को.. जानें कब है भाई दूज और क्या है तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

भाई दूज कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त जानें ( ETV Bharat )

गया: सनातन परंपरा में भैया दूज (भाई दूज) का पर्व काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. दीपावली के ठीक बाद आने वाला यह त्योहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. धार्मिक तौर पर प्राचीनतम काल से मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के अनूठे प्रेम का प्रतीक है. इस पावन पर्व की अपनी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं. शास्त्र और पुराणों में भी इसका विशेष स्थान है.

इस बार दो दिन द्वितीया तिथि