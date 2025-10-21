ETV Bharat / state

2025 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त: 23 अक्टूबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाएगा पर्व

रायपुर: भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. यह पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम का पर्व है. भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं और उनको तिलक लगाती हैं. भाई दूज का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि बहन जब अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं तो भाई के जीवन में खुशहाली आती है.



2025 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने कहा, इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर यानी गुरुवार को मनाया जाएगा. भाई दूज के दिन मुहूर्त सुबह से लेकर रात के 10:58 तक है. अच्छा और शुभ मुहूर्त भाई दूज के दिन दोपहर 12:48 से लेकर दोपहर 3:28 तक और संध्या काल में गोधूलि बेला में भी पूजा का मुहूर्त है.





भाई दूज से जुड़ी कथा: सूर्य और छाया के दो संतान पैदा हुए थे जिसमें एक का नाम यमुना था और दूसरे का नाम यम था, जिसे यमराज के नाम से जानते हैं. यमुना अक्सर अपने भाई यम से कहा करती थी कि एक बार तुम मेरे घर चले आओ. लेकिन यमुना का भाई यम व्यस्तता के कारण अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाता था लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यम यानी यमराज ने अपना सब काम छोड़कर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज भैंस पर सवार होकर यमुना के घर पहुंचे. जिसके बाद यमुना ने यम कि पूजा आराधना करने के साथ उन्हें तिलक लगाया. यमराज से आशीर्वाद मांगा की आज के दिन जो कोई भी बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं तो उस दिन उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देना. जिसके बाद यम ने तथास्तु कहा, तब से यह परंपरा चली जा रही है.