भाई दूज पर असमंजस खत्म, जानिए तिथि, तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा की पूरी विधि
Bhai Dooj 2025: दीपावली की तरह इस बार भाई दूज को लेकर असमंजस है. भाई दूज की तिथि, शुभ मुहूर्त जानने के लिए आगे पढ़े..
Published : October 21, 2025 at 2:01 PM IST
करनाल: दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के दिन होता है. भाई दूज का त्यौहार भाई और बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है. उसके सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है. वहीं, भाई अपनी बहन को उपहार देता है.
भाई दूज पर असमंजस: इस बार दीपावली को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को दीपावली कब मनाई जाएगी? ठीक ऐसे में ही भाई दूज को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई दूज कब मनानी है और बहन के द्वारा भाई का तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा.
कब मनाई जाएगी भाई दूज: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार दूज तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात के 8:16 पर हो रही है, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर को रात के 10:46 पर होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा. भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 1:13 से शुरू होकर 3:28 तक रहेगा."
भाई दूज पर तिलक की विधि: पंडितजी ने बताया कि...
- सुबह जल्दी उठकर बहन और भाई दोनों को स्नान करना चाहिए.
- स्नान करने के तुरंत अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के आगे प्रसाद का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करें.
- अन्य देवता की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें.
- उसके बाद बहन अपनी थाली को सजाए.
- थाली में देसी घी का दीपक रखें.
- साथ में फूल, मिठाई, अक्षत, रोली इत्यादि रखें.
- तिलक के दौरान भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बिठाना चाहिए.
- उसके बाद भाई को अपने सिर पर एक रुमाल रखे.
- फिर बहन अपने भाई की कलाई पर कलवा बांधे और अक्षत और हल्दी का तिलक करे.
- उसके उपरांत भाई को बहन मिठाई खिलाएं और उसकी आरती उतारे.
- इसके बाद भाई की लंबी उम्र की कामना करें.
- फिर बहन को भाई उपहार में कुछ भी वस्तु दे.
भाई दूज का महत्व: पंडितजी ने आगे बताया कि, "पुरानी कथाओं के अनुसार सूर्य देव की पुत्री यमुना अपने भाई यमराज को बहुत ज्यादा स्नेह करती थी. बहन अपने भाई को कई बार अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित करती थी, लेकिन वह नहीं जा पाए थे. काफी कहने के बाद यमराज ने उसके घर आने का आग्रह स्वीकार कर लिया और उसके घर पर पहुंचे. तब यमुना ने अपने भाई यम का विधिवत रूप से स्वागत किया. तिलक लगाया और उनको भोजन करवाया.तब यम ने अपनी बहन यमुना को कुछ वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने वरदान मांगा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करें तो उसकी दीर्घायु हो जाए और कभी भी उसकी अकाल मृत्यु ना हो. तब यम ने अपनी बहन यमुना को यह वरदान दिया कि इस दिन बहन के द्वारा भाई को तिलक करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और उसकी दीर्घायु होगी और कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी. उस तब से ही यह परंपरा चली आ रही है."
