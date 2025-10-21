ETV Bharat / state

भाई दूज पर असमंजस खत्म, जानिए तिथि, तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा की पूरी विधि

करनाल: दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के दिन होता है. भाई दूज का त्यौहार भाई और बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है. उसके सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है. वहीं, भाई अपनी बहन को उपहार देता है.

भाई दूज पर असमंजस: इस बार दीपावली को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को दीपावली कब मनाई जाएगी? ठीक ऐसे में ही भाई दूज को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई दूज कब मनानी है और बहन के द्वारा भाई का तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा.

कब मनाई जाएगी भाई दूज: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, "भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार दूज तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात के 8:16 पर हो रही है, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर को रात के 10:46 पर होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा. भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 1:13 से शुरू होकर 3:28 तक रहेगा."