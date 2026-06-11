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औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बने भगवती प्रसाद भट्ट

देहरादून: वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के कुलपति पद की जिम्मेदारी डॉ भगवती प्रसाद भट्ट को सौंपी गई है. वर्तमान समय में भगवती प्रसाद भट्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में बतौर विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात हैं.

भगवती प्रसाद भट्ट की तैनाती को लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति गुरमीत सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन साल तक या फिर अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है.

दरअसल, विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए उप्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-11 की उपधारा-1 में दिए गए प्रावधान के तहत गठित अन्वेषण समिति (Investigation Committee) की ओर से कुलाधिपति को नामों का पैनल भेजा गया था. जिस नामों में से कुलाधिपति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी डॉ भगवती प्रसाद भट्ट को उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल का कुलपति नामित किया है. डॉ भट्ट की शैक्षणिक योग्यता एमएससी, पीएचडी है. जिन्हें प्रोफेसर के रूप में 19 साल से अधिक का अनुभव है.

इसके अलावा, बहुविषयक संस्थानों एवं मुख्यालयों में अनुसंधान प्रबंधन पदों का अनुभव भी है. डॉ भट्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मेघालय में संयुक्त निदेशक पद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटना में निदेशक पद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, महात्मा गांधी एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में विशेष कार्याधिकारी पद, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग नई दिल्ली में विशेष कार्याधिकारी पद, DARE एवं महानिदेशक में विशेष कार्याधिकारी पद, सहायक महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय संबंध) पद के साथ ही भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून में बतौर निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.