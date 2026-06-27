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मां ने लोन लिया.. पिता कमाने गए.. बहन ने छोड़ी पढ़ाई, तब जाकर भगवती कुमार बना IITian, गांव में बंटी मिठाई

माता-पिता व बहन का त्याग: वहीं मां मीना देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पति के कमाई के पैसे कम पड़ते देख उन्होंने समूह से 1.5 लाख का लोन लेकर कोटा में कोचिंग की फीस भरी, जिसके ब्याज के पैसे वो आज भी भर रहीं हैं. वहीं बड़ी बहन श्रीदेवी ने छोटे भाई के इंजीनियर बनने का सपना टूटता देख खुद मेडिकल की तैयारी छोड़ दी और घर लौट आई ताकि भाई सफल हो सके.

गरीबी से लड़कर सफलता: भगवती कुमार उर्फ गोलू ने गरीबी से लड़कर ये सफलता हासिल की है. उसे आईआईटीयन बनाने के लिए पूरे परिवार की कड़ी मेहनत और साधना की. पिता बुटन राम घर से बाहर बैंगलूरू में रहकर प्राईवेट नौकरी करते हैं, वे दो साल तक घर नहीं लौटे पैसे कमाकर लगातार घर भेजते रहे ताकि बेटे की पढ़ाई बाधित न हो.

दूसरे गांव में पढ़ाई: जलई बाग निवासी भगवती कुमार का यह गांव बेहद सुदूर इलाके में आता है. गांव मे न स्कूल है और न ही आंगनबाड़ी. उसने काफी मशक्कत से दूसरे गांव में पढ़ाई करते हुए जिला मुख्यालय से आईएससी पास की. जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए पटना पहुंचा. हालांकि वहां सफल नहीं होने पर राजस्थान के कोटा में जाकर इंजीनियर का तैयारी करने लगा.

कैमूर : बिहार के कैमूर स्थित भगवानपुर थाना क्षेत्र के जलई बाग से एक भावनात्मक और खुशी देने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक युवक का चयन आईआईटी में होने से न सिर्फ परिवार बल्कि गांवभर में खुशियों का माहौल है. गांव की महिलाएं युवक की आरती उतारते नहीं थक रही. ग्रामीण मिठाई खिलाकर उसकी इस कामयाबी की खुशी मना रहे हैं.

दादा हुए भावुक: दादा दादी की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार के संघर्ष और पोते की सफलता का जिक्र करते हुए उनकी आंखे भर जाती है. दादा शिव मूरत और दादी लाली देवी बताती है भगवती का घर का नाम गोलू है. आज उसका इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी में चयन हो गया है. वो पूरे गांव में पहला इंजीनियर बना है.

"पोता आईआईटी में चयनित हो गया है. अब लगता है कि घर की गरीबी मिटा देगा. बेटा बहु ने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया. इसका नतीजा हुआ कि घर में एक इंजीनियर बना है. पूरे गांव मे वह पहला इंजीनियर है." -शिव मूरत, दादा

पूरे गांव में खुशी का माहौल: तमाम मुश्किलों को पार कर भगवती का आईआईटी में चयन होने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है. उसके गांव पहुंचते ही ग्रामीण महिलाओं ने उसकी आरती उतारी, तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और मिठाई खिलाई. इस दौरान सभी पारंपरिक गीत गा कर खुशी मनाती नजर आईं.

ग्रामीणों के साथ दादा शिव मूरत (ETV Bharat)

सिविल इंजनियरिंग की चाहत: वहीं भगवती ने बताया कि उसकी इच्छा है कि वो आईआईटी बॉम्बे में जाकर सिविल इंजनियरिंग की पढ़ाई कर सके, इसके लिए कोशिश जारी है. उसने बताया कि बचपन में पिता को घर में रखा बिगड़ा पंखा बनाते देखकर उसे भी इंजनियरिंग करने की इच्छा हुई थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं जिसे अब वो ठीक करना चाहता है. भगवती के मुताबिक उसका सपना है कि एक दिन इंजीनियर बन कर घर का नाम रौशन करेंगे.

"बचपन में पापा घर में रखा बिगड़ा पंखा वगैरह बनाते थे तो मैं देखता था, मुझे भी इच्छा हुई. बाद में पंखे वगैरह मैं भी बनाने लगा. उसी से इंजनियरिंग करने की इच्छा हुई थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे ठीक कर दूंगा. एक दिन इंजीनियर बन कर घर का नाम रौशन करने का सपना पूरा हुआ है." -भगवती कुमार, आईआईटी में चयनित छात्र



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