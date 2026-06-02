निंबार्क आश्रम के महंत ने बताया अधिकमास का महत्व, कहा- युवा पीढ़ी धर्म से हो रही दूर
इस कथा में मंहत हजारों भक्तों को अधिक मास पर भागवत कथा का महत्व बता रहे हैं.
Published : June 2, 2026 at 10:26 AM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा के निंबार्क आश्रम के मंहत मोहन शरण महाराज ने अधिक मास में दान पुण्य का महत्व बताते हुए कहा कि इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. इसमें दान पुण्य करने का काफी फल मिलता है. अधिक मास में भीलवाड़ा शहर सहित ग्रामीण अंचल में लोग प्रतिदिन मंदिरों व घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं. वहीं, सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी इस अधिक मास में आमरस, गन्ने का जूस व शीतल पेय पदार्थ छाछ लोगों को पिलाकर धर्म लाभ ले रहे हैं. जगह-जगह श्री राम कथा व भागवत कथा का आयोजन हो रहा है.
भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति के निंबाहेड़ा जाटान गांव में समाजसेवी व भामाशाह गोपाललाल तिवारी, विनोद तिवारी और प्रमोद तिवारी की ओर से भागवत कथा का वाचन करवाया जा रहा है. भागवत कथा का वाचन निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण महाराज कर रहे हैं. इस कथा में मंहत हजारों भक्तों को अधिक मास पर भागवत कथा का महत्व बता रहे हैं. कथा के अंतिम दिन रविवार शाम कृष्ण सुदामा के मिलन का वाचन किया तो निंबाहेड़ा जाटान गांव के कथा पांडाल में बैठे हजारों महिला पुरुष भक्तों की आंखों में आंसू आ गए.
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व्यास पीठ से कथा का वाचन कर रहे निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण महाराज ने अधिक मास का महत्व बताते हुए कहा कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. ये भगवान का महीना है, इसीलिए इस महीने में किए गए पुण्य का करोड़ों गुना फल मिलता है. चाहे वह सत्कर्म हो, दान हो चाहे या सेवा का हो, इस माह में पुण्य करें तो भी 100 गुना फल मिलता है. पाप करोगे तो भी करोड़ों गुना हानी होगी. इस महीने में विशेष कर अच्छे कर्म ही करें. पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का विशेष महत्व है.
अधिक मास में भागवत कथा सुनने से 100 कथा सुनने के बराबर पुण्य मिलता है. युवा पीढ़ी धर्म से दूर होकर मोबाइल की ओर ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर महंत ने युवाओं से अपील की है कि मंदिर जाना, भागवत कथा का पाठ व श्रवण करना चाहिए. युवा पीढ़ी अगर मंदिर जाएगी तो आने वाली उनकी संतान अच्छी होगी और उनका जीवन धन्य हो जाएगा. वर्तमान में नौतपा चल रहा है, इसको लेकर महंत ने कहा कि लोकोक्तियां को देखा जाए तो उष्ण (नौतपा) के समय बारिश होती. यह प्रकृति है, प्रकृति कभी भी, कैसे भी रूप में पलट सकती है.