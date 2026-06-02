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निंबार्क आश्रम के महंत ने बताया अधिकमास का महत्व, कहा- युवा पीढ़ी धर्म से हो रही दूर

निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण महाराज ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा के निंबार्क आश्रम के मंहत मोहन शरण महाराज ने अधिक मास में दान पुण्य का महत्व बताते हुए कहा कि इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. इसमें दान पुण्य करने का काफी फल मिलता है. अधिक मास में भीलवाड़ा शहर सहित ग्रामीण अंचल में लोग प्रतिदिन मंदिरों व घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं. वहीं, सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी इस अधिक मास में आमरस, गन्ने का जूस व शीतल पेय पदार्थ छाछ लोगों को पिलाकर धर्म लाभ ले रहे हैं. जगह-जगह श्री राम कथा व भागवत कथा का आयोजन हो रहा है. भीलवाड़ा जिले की करेड़ा पंचायत समिति के निंबाहेड़ा जाटान गांव में समाजसेवी व भामाशाह गोपाललाल तिवारी, विनोद तिवारी और प्रमोद तिवारी की ओर से भागवत कथा का वाचन करवाया जा रहा है. भागवत कथा का वाचन निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण महाराज कर रहे हैं. इस कथा में मंहत हजारों भक्तों को अधिक मास पर भागवत कथा का महत्व बता रहे हैं. कथा के अंतिम दिन रविवार शाम कृष्ण सुदामा के मिलन का वाचन किया तो निंबाहेड़ा जाटान गांव के कथा पांडाल में बैठे हजारों महिला पुरुष भक्तों की आंखों में आंसू आ गए. महंत मोहन शरण महाराज से खास बातचीत (ETV Bharat Bhilwara)