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जोगी कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका, मुख्य प्रवक्ता भगवानु नायक ने छोड़ी पार्टी, प्राथमिक सदस्यता से भी दिया इस्तीफा

भगवानु नायक का इस्तीफा ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने मुख्य प्रवक्ता पद के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी सुप्रीमो डॉ. रेणु जोगी को अपना त्यागपत्र भेजकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.





ईटीवी भारत से बातचीत में भगवानू नायक ने की इस्तीफे की पुष्टि

ईटीवी भारत से टेलिफोनिक बातचीत के दौरान अधिवक्ता भगवानू नायक ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और जोगी परिवार के साथ रहकर काम किया है. इस दौरान उन्हें जोगी परिवार का भरपूर सहयोग, स्नेह और सम्मान मिला, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी और जोगी परिवार के साथ बिताया गया लंबा समय उनके जीवन के यादगार पलों में शामिल रहेगा, जिन्हें वे हमेशा याद रखेंगे. हालांकि, व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्होंने आज पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी से अलग होने के बावजूद जोगी परिवार के प्रति उनका सम्मान और आत्मीयता हमेशा बरकरार रहेगी.