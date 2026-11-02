जोगी कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका, मुख्य प्रवक्ता भगवानु नायक ने छोड़ी पार्टी, प्राथमिक सदस्यता से भी दिया इस्तीफा
छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस को दिवाली से पहले बड़ा नुकसान हुआ है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:55 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने मुख्य प्रवक्ता पद के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी सुप्रीमो डॉ. रेणु जोगी को अपना त्यागपत्र भेजकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.
ईटीवी भारत से बातचीत में भगवानू नायक ने की इस्तीफे की पुष्टि
ईटीवी भारत से टेलिफोनिक बातचीत के दौरान अधिवक्ता भगवानू नायक ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और जोगी परिवार के साथ रहकर काम किया है. इस दौरान उन्हें जोगी परिवार का भरपूर सहयोग, स्नेह और सम्मान मिला, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी और जोगी परिवार के साथ बिताया गया लंबा समय उनके जीवन के यादगार पलों में शामिल रहेगा, जिन्हें वे हमेशा याद रखेंगे. हालांकि, व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्होंने आज पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी से अलग होने के बावजूद जोगी परिवार के प्रति उनका सम्मान और आत्मीयता हमेशा बरकरार रहेगी.
निजी कारणों का हवाला देकर छोड़ी पार्टी
भगवानू नायक ने अपने त्यागपत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी कारणों से उनके लिए पार्टी को अपेक्षित समय दे पाना संभव नहीं है. इसी वजह से उन्होंने बिना किसी कटुता, शिकायत या व्यक्तिगत मतभेद के पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है.
अजीत जोगी के सानिध्य को बताया जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय
अपने इस्तीफे में भगवानू नायक ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस के संस्थापक स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि अजीत जोगी के सानिध्य में रहकर उन्हें राजनीति, जनसेवा, संघर्ष और छत्तीसगढ़ के हितों के लिए आवाज उठाने की महत्वपूर्ण सीख मिली. उनके मार्गदर्शन और स्नेह को उन्होंने अपने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का अविस्मरणीय अध्याय बताया.
रेणु जोगी और अमित जोगी के प्रति जताया आभार
भगवानू नायक ने डॉ. रेणु जोगी से मिले मातृवत स्नेह और आशीर्वाद तथा अमित जोगी द्वारा छोटे भाई की तरह दिए गए सम्मान, सहयोग और विश्वास के लिए आभार जताया. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की सदस्यता और राजनीतिक पद से अलग होने के बावजूद जोगी परिवार के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध, आत्मीयता और सम्मान हमेशा कायम रहेंगे.
मीडिया में पार्टी का मजबूती से रखते रहे पक्ष
मुख्य प्रवक्ता के रूप में भगवानू नायक ने विभिन्न समाचार चैनलों, सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने अपने कार्यकाल में मिले सहयोग और सम्मान के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, मीडिया जगत और छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया.
इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चा
भगवानू नायक का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की राजनीतिक गतिविधियां और संगठनात्मक स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है. उनके पार्टी छोड़ने से संगठन की आगामी रणनीति और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, भगवानू नायक ने अपने त्यागपत्र में किसी राजनीतिक मतभेद या नाराजगी का उल्लेख नहीं किया है और निजी कारणों को ही इस्तीफे की वजह बताया है.