बिहार में एक साथ 73 लोगों पर FIR, जानें पूरा मामला
राजधानी पटना में पुलिस ने एक साथ 73 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. जानें क्या है पूरा मामला?
Published : March 18, 2026 at 12:38 PM IST
पटना: बिहार के पटना में पुलिस पर पथराव मामले में 13 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी सिकंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
सड़क हादसा का मामला: दरअसल, मामला जिले के भगवानगंज थाना खैनिया गांव का है. 15 मार्च की शाम 5 बजे एक ट्रैक्टर की टक्कर से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया था. यातायात बाधित कर दिये थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.
देर रात तक बवाल: इस दौरान पुलिस के तीन जवान घायल हो गए, जिनमें अवर निरीक्षक नवनीत कुमार, सिपाही उमेश पासवान और गृह रक्षक धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं. भीड़ के हमले में पुलिस का वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए. बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप और समझाने-बुझाने के बाद देर रात स्थिति को नियंत्रण में लाया गया.
13 नामजद आरोपी: घटना के बाद भगवानगंज थानाध्यक्ष सुजीत कुमार के बयान पर खैनिया गांव के 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें सिकंदर यादव, भोला उर्फ राहुल, आदिल, मिथिलेश कुमार, सचिन कुमार, बिन्ना कुमार, रणधीर कुमार और किशोर कुमार समेत अन्य शामिल हैं. इसके अलावे पुलिस ने 50-60 लोगों पर केस दर्ज किया है.
ग्रामीणों का विरोध: इधर, खैनिया गांव के ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि दो मासूम बच्चों की मौत से गुस्साई भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया था, ऐसे में इस तरह की प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. साथ ही, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है.
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