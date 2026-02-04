भगवानपुर शोभायात्रा हिंसा: 2 युवकों की मौत के बाद चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानें कारण
भगवानपुर के बिनारसी गांव में 1 जनवरी को संत रविदास जयंती के मौके पर दो गुटों में फायरिंग हुई थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 4, 2026 at 12:25 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में शोभायात्रा के बाद हुए हिंसक बवाल, पथराव और फायरिंग मामले में हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कड़ा एक्शन लिया है. एसएसपी हरिद्वार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले तेज्जुपुर चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है.
रविदास जयंती पर हुए बवाल पर एक्शन: एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एसपी देहात की रिपोर्ट के आधार पर तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है. रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे थे. ना ही इन्होंने समय रहते हुए आला अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी. वहीं एसएसपी के इस कड़े एक्शन के बाद से ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
1 जनवरी को हुआ था हिंसक बवाल: बताते चलें, भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में एक जनवरी रविवार के दिन संत गुरु रविदास की जयंती की शोभा यात्रा के निकाली गई थी. शोभायात्रा सम्पन्न होने के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों में हिंसक बवाल पथराव और फायरिंग हो गई थी. इतना ही नहीं घरों के अंदर आगजनी भी की गई थी.
फायरिंग में 2 लोगों की जान गई थी: इस हिंसक घटना में दोनों पक्षों से दो लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में एक पक्ष के आनंद पुत्र लक्ष्मीकांत और दूसरे पक्ष के मांगेराम शामिल थे. जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए किसी तरह से मामला शांत कराया था. दोनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया था. साथ ही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल द्वारा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया था. पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की थी.
चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड: वहीं अब इस मामले में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है. एसएसपी ने मामले को लेकर लापरवाही बरतने वाले तेज्जुपुर चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है. बताया गया है कि तीनों पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे थे और ना ही समय रहते आला अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी, जिस कारण बवाल ज्यादा फैल गया था. बवाल में 2 लोगों की जान चली गई.
