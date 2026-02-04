ETV Bharat / state

भगवानपुर शोभायात्रा हिंसा: 2 युवकों की मौत के बाद चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानें कारण

रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में शोभायात्रा के बाद हुए हिंसक बवाल, पथराव और फायरिंग मामले में हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कड़ा एक्शन लिया है. एसएसपी हरिद्वार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले तेज्जुपुर चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है.

रविदास जयंती पर हुए बवाल पर एक्शन: एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एसपी देहात की रिपोर्ट के आधार पर तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है. रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर नहीं पहुंचे थे. ना ही इन्होंने समय रहते हुए आला अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी. वहीं एसएसपी के इस कड़े एक्शन के बाद से ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

1 जनवरी को हुआ था हिंसक बवाल: बताते चलें, भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में एक जनवरी रविवार के दिन संत गुरु रविदास की जयंती की शोभा यात्रा के निकाली गई थी. शोभायात्रा सम्पन्न होने के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों में हिंसक बवाल पथराव और फायरिंग हो गई थी. इतना ही नहीं घरों के अंदर आगजनी भी की गई थी.