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'बिहार में नौकरी की भरमार.. अधिकारियों को जल्द निकालनी चाहिए बहाली', बोले योजना एवं विकास मंत्री

जल्द निकलेगी बहाली: भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि वह देखेंगे कि कितनी रिक्तियां विभाग ने सरकार को भेजी है और आगे क्या कुछ हो सकता है. हमने इससे संबंधित सवाल विधान परिषद और विधानसभा में भी उठाया था. जल्दी बहाली की बात उस समय कही गई थी लेकिन बहाली का इंतजार लंबा हो रहा है.

नौकरी-रोजगार पर बड़ा दावा: भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि रविवार से ही विभाग के बारे में जानकारी ले रहे हैं. विभाग से हम लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं. जो भी राशि जाती है, यही विभाग खर्च करता है. मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में बहाली होनी थी. लंबे समय से बेरोजगार युवक इंतजार कर रहे हैं.

भगवान सिंह कुशवाहा ने पदभार संभाला (ETV Bharat)

अधिकारियों को तत्परता दिखानी होगी: योजना एवं विकास मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सोच रही है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले. अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी स्थितियों की जानकारी लेंगे क्योंकि नौकरी की भरमार है. अधिकारियों को भी लगना होगा. उन्होंने कहा कि जब सरकार तैयार है तो अधिकारियों को भी साथ देना होगा.

नीतीश कुमार के साथ भगवान सिंह कुशवाहा (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार जी की मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे. नौकरी तो भरमार है लेकिन सवाल है कि पदाधिकारियों को चाहिए कि तुरंत वैकेंसी निकलना चाहिए, बहाली निकालनी चाहिए. हमारी प्राथमिकता है कि जो कुछ छूट गया है, उसको जल्दी से किया जाए."- भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री, योजना एवं विकास विभाग

मंत्री पद की शपथ लेते भगवान सिंह कुशवाहा और अन्य (ETV Bharat)

कई विभागों में पद खाली: भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है. कई विभागों में पद खाली पड़े हैं. कई विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी हो रही है. नए पदों का सृजन भी हो रहा है.

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