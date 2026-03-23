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लखीमपुर खीरी में शहीदे आजम भगत सिंह के बलिदान को किया गया याद, जूते को किया नमन

शहीदे आजम भगत सिंह से जुड़ी अमूल्य धरोहर उनके जूते हरदोई से लाकर शहर में युवाओ को दिखाए गए.

भगत सिंह के जूते को किया नमन.
भगत सिंह के जूते को किया नमन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:00 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 7:32 PM IST

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लखीमपुर खीरी : शहीदे आजम भगत सिंह को आज देशभर में याद किया जा रहा है. शहीदी दिवस पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी थी. शहीदे आजम भगत सिंह से जुड़ी अमूल्य धरोहर उनके जूते हरदोई से लाकर शहर में युवाओ को दिखाए गए. लोगों ने जूते को नमन किया और गले से लगाते हुए बलिदान को याद किया.

शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के संस्थापक जसपाल सिंह पाली द्वारा पुष्प वर्षा कर भगत सिंह के जूतों का भव्य स्वागत किया गया. जसपाल सिंह पाली अब तक करीब 3000 से अधिक अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं. जसपाल सिंह पाली ने कहा, शहीद-ए-आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और युवाओं से उन्होंने अपील की है कि नशा छोड़ो और देश प्रेम करो.

शहीदी दिवस पर भगत सिंह को किया गया याद. (Video Credit; ETV Bharat)

हरदोई से पहुंचे सुयश कपूर ने ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ये जूते उनके बाबा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर को स्वयं भगत सिंह ने दिए थे. वर्ष 1929 में हुए सेंट्रल असेंबली में बम धमाके के दौरान जयदेव कपूर भी भगत सिंह के साथ थे और इस क्रांतिकारी योजना में उनकी अहम भूमिका रही थी.

सुयश कपूर ने बताया, जयदेव कपूर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया. लाहौर कांड के मामले में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जहां उन्होंने कठोर यातनाएं झेलीं और अंततः देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. उन्होंंने कहा, आज तक भगत सिंह को आधिकारिक रूप से 'शहीद' का दर्जा नहीं मिला है, जो एक विचारणीय विषय है. उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की.

यह भी पढ़ें : देश में कहां है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का डेथ सर्टिफिकेट, एक क्लिक में जानें

Last Updated : March 23, 2026 at 7:32 PM IST

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