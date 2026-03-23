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लखीमपुर खीरी में शहीदे आजम भगत सिंह के बलिदान को किया गया याद, जूते को किया नमन

भगत सिंह के जूते को किया नमन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : शहीदे आजम भगत सिंह को आज देशभर में याद किया जा रहा है. शहीदी दिवस पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी थी. शहीदे आजम भगत सिंह से जुड़ी अमूल्य धरोहर उनके जूते हरदोई से लाकर शहर में युवाओ को दिखाए गए. लोगों ने जूते को नमन किया और गले से लगाते हुए बलिदान को याद किया. शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के संस्थापक जसपाल सिंह पाली द्वारा पुष्प वर्षा कर भगत सिंह के जूतों का भव्य स्वागत किया गया. जसपाल सिंह पाली अब तक करीब 3000 से अधिक अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं. जसपाल सिंह पाली ने कहा, शहीद-ए-आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और युवाओं से उन्होंने अपील की है कि नशा छोड़ो और देश प्रेम करो. शहीदी दिवस पर भगत सिंह को किया गया याद. (Video Credit; ETV Bharat)