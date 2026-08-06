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SDM थप्पड़कांड मामला : भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा आज नगरफोर्ट थाने में करेंगे सरेंडर

टोंक : समरावता में विधानसभा उपचुनाव में SDM के थप्पड़ मारने के मामले में मिली जमानत गत माह रद्द होने के बाद भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा गुरुवार को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे. नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि एससी/एसटी कोर्ट के आदेश की पालना में नरेश मीणा की चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया है. इसके लिए उनकी ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता, तहसील मोठपुर (जिला बारां) के सरपंच (प्रशासक) को पत्र भेजा गया है. पत्र में नगरफोर्ट थाने में दर्ज मुकदमा का हवाला देते हुए जल्द संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि उसे न्यायालय में पेश किया जा सके.

नरेश मीणा के सहयोगी राकेश बैंसला ने बताया कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और इसी सम्मान को ध्यान में रखकर नरेश मीणा न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी दी गई. गुरुवार को नगरफोर्ट थाने में नरेश मीणा ने सरेंडर करेंगे, लेकिन सरकार यह गलत फहमी में नहीं रहे. नरेश मीणा और उनके समर्थक हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, छात्रों समेत हर उस पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़को पर संघर्ष करते रहेंगे.

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उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में है और नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है. उनका आरोप है कि पंचायत राज चुनाव से पहले सरकार उन्हें जेल में रखकर गरीबों, किसानों, मजदूरों और छात्रों की आवाज दबाना चाहती है. उन्होंने कहा कि पहले स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त कर जमानत रद्द कराई गई. झालावाड़ जिले में करीब एक साल पहले स्कूल हादसे में मरे सात बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा अस्पताल परिसर में एक साइड में धरने पर बैठे थे. उसे शर्तों का उल्लंघन बताकर जमानत रद्द करवा दी गई. अगर लोगों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्वक धरना देना अपराध है तो फिर संविधान में मिले अधिकार के क्या मायने रहे जाएंगे?