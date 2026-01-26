ETV Bharat / state

'कभी इस चीज की कामना नहीं की', पद्मभूषण सम्मान मिलने पर बोले भगत सिंह कोश्यारी

कभी इस चीज की कामना नहीं की- भगत सिंह कोश्यारी ( PHOTO-@BSKoshyari )

देहरादून: केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की सूची जारी कर दी है. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से ठीक 1 दिन पहले 25 जनवरी की शाम को पद्म विजेताओं के नाम का ऐलान किया जा चुका है. ऐसे में जल्द ही इन सभी पद्म विजेताओं को राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति भवन में विशेष नागरिक सम्मान समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किया जाएगा. साल 2026 में पांच पद्मविभूषण और 13 पद्मभूषण समेत 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी मिली है. ऐसे में पद्मभूषण सम्मान पाने वालों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम शामिल है. इस सम्मान पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कभी उन्होंने कभी इस चीज की कामना नहीं की. वहीं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनको पद्मभूषण का सम्मान लिया है. उसके लिए वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं. साथ ही कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पद्मभूषण का सम्मान मिला है, जिसका उन्होंने कभी कामना नहीं की. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सोचा और किसान के बेटे को इतना ऊंचा सम्मान दिया है. ऐसे में हम सब लोग जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से काम करें, तभी जो हम चाहते हैं कि साल 2047 तक भारत जगतगुरु बने संपन्न बने, नंबर वन देश बने, उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करें. पद्मभूषण सम्मान मिलने पर बोले भगत सिंह कोश्यारी (VIDEO-ETV Bharat)