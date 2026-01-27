रामलला के दर्शन कर भावुक हुए पूर्व सीएम और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी
पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अयोध्या पहुंच कर रामलला के दर्शन किए.
Published : January 27, 2026 at 4:12 PM IST
अयोध्या: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल तथा पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित भगत सिंह कोश्यारी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे. जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
अयोध्या दौरे के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने देश की राजनीति और वर्तमान हालात पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नेतृत्व का गंभीर संकट है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देशभर में जनता का समर्थन मिल रहा है, यहां तक कि केरल जैसे राज्यों में भी भाजपा को सफलता मिल रही है.
उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान श्रीराम के साथ खड़ी है. उन्होंने राम मंदिर को आस्था का परम स्थान बताते हुए कहा कि भगवान श्रीराम हम सभी के जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़े हुए हैं. राम मंदिर का निर्माण देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है. अयोध्या आकर उन्हें गहरा आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ है.
उन्होंने कहाकि कि "बचपन से ही मैं भगवान श्रीराम का भक्त हूं. 10वीं कक्षा से ही हर दिन रामायण की 10 चौपाइयों को पढ़ता हूं. और हम अयोध्या से ही गए हुए लोग हैं. हम राम जी के वंशज हैं. जब पुराने अनपढ़ लोग ऐसी बात बोलते थे. लेकिन हम तो पढ़े-लिखे हैं. और आप सभी में हम प्रभु राम के दर्शन करते हैं."
उन्होंने कहाकि अयोध्या में इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है. उसके दर्शन का अवसर मिला है. और हमें लगता हैं कि हमारे देश ही नहीं विश्व के लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है. हमें भगवान श्री राम के केवल मंदिर में ही नहीं आना है, बल्कि उनके जीवन को पढ़ कर के उनकी तरह कष्ट उठा कर और देश को दुष्टों से मुक्त करके रामराज्य लाना चाहिए. यह प्रयास करना चाहिए.
