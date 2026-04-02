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भगत की कोठी–दानापुर के बीच चलेगी 15 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन, 8 अप्रैल से होगा संचालन

जैसलमेर: ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भगत की कोठी-दानापुर-भगत की कोठी स्टेशनों के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है. यह विशेष ट्रेन कुल 15 ट्रिप करेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में राहत मिलेगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04813 भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. यह ट्रेन भगत की कोठी से शाम 5:20 बजे रवाना होकर गुरुवार को शाम 5:45 बजे दानापुर पहुंचेगी. वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04814 दानापुर-भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को दानापुर से शाम 7 बजे रवाना होकर शनिवार तड़के 1 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 15-15 ट्रिप पूरी करेगी.

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ट्रेन में कुल 21 कोच: सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, यह ट्रेन मार्ग में जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी. ट्रेन में 2 द्वितीय एसी, 5 शयनयान, 12 सामान्य श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे. इस समर स्पेशल ट्रेन के संचालन से राजस्थान से बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी.