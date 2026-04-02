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भगत की कोठी–दानापुर के बीच चलेगी 15 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन, 8 अप्रैल से होगा संचालन

भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी.

Indian Railways
भारतीय रेल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 8:22 PM IST

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जैसलमेर: ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भगत की कोठी-दानापुर-भगत की कोठी स्टेशनों के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है. यह विशेष ट्रेन कुल 15 ट्रिप करेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में राहत मिलेगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04813 भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. यह ट्रेन भगत की कोठी से शाम 5:20 बजे रवाना होकर गुरुवार को शाम 5:45 बजे दानापुर पहुंचेगी. वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04814 दानापुर-भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को दानापुर से शाम 7 बजे रवाना होकर शनिवार तड़के 1 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 15-15 ट्रिप पूरी करेगी.

पढ़ें: जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस और अजमेर-दौंड स्पेशल ट्रेन अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी

ट्रेन में कुल 21 कोच: सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, यह ट्रेन मार्ग में जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी. ट्रेन में 2 द्वितीय एसी, 5 शयनयान, 12 सामान्य श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे. इस समर स्पेशल ट्रेन के संचालन से राजस्थान से बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी.

पढ़ें: आगरा-सूरत फेस्टिवल ट्रेन अब बनी समर स्पेशल, 15 जुलाई तक चलेगी...कोटा के यात्रियों को फायदा

एलसी-135 का इंटरलॉकिंग पूरा,ट्रेन संचालन हुआ और सुरक्षित: मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पीपाड़ रोड-साथिन रोड स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक संख्या-135 पर इंटरलॉकिंग कार्य पूर्ण होने के बाद गुरुवार सुबह 11.25 बजे पहली ट्रेन संख्या 14813,जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस को सुरक्षित तरीके से रवाना किया गया। वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (संकेत एवं दूरसंचार) अनुपम कुमार के अनुसार इस कार्य के तहत क्योसान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए गए. साथ ही लॉजिक सिस्टम और वीडीयू डाटाबेस को अपडेट किया गया. तकनीकी सुधार के तहत 12 बिट्स और 17 रिले में परिवर्तन किया गया तथा तीन नए सिग्नल लगाए गए.

लीलण सुपरफास्ट अब चल रही इलेक्ट्रिक इंजन से: जैसलमेर-जयपुर-जैसलमेर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12467/12468 का संचालन डीजल के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन से किया जा रहा है. मंडल रेल प्रबंधक के अनुसार ट्रेन संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक इंजन से शुरू हो चुका है. वहीं, ट्रेन संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 अप्रैल (शुक्रवार से जैसलमेर) से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रवाना होगी. उन्होंने बताया कि इस बदलाव से न केवल संचालन अधिक सुचारु होगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होगा.

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