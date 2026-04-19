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खुशखबरी: इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस, जानिए फायदा

उत्तर पश्चिम रेलवे के इस बदलाव से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है.

Express Train to Run on Electric Engine
इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेगी एक्सप्रेस (ETV Bharat Jaisalmer (symbolic))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 4:34 PM IST

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जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल संचालन को आधुनिक, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है. भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस को अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने का निर्णय लिया है. इस बदलाव से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है.

जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 14803/14804 का संचालन भगत की कोठी से 20 अप्रैल तथा जम्मूतवी से 21 अप्रैल से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शुरू किया जाएगा. यह परिवर्तन रेलवे के व्यापक विद्युतीकरण अभियान का हिस्सा है. इसका उद्देश्य रेल सेवाओं को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाना है.

पढ़ें:जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस और अजमेर-दौंड स्पेशल ट्रेन अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी

ये होते फायदे: रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक इंजन डीजल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं. इससे ट्रेनों की गति में सुधार होता है. यात्रा समय में कमी की संभावना है. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से संचालन लागत भी कम होती है. इससे रेलवे को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा. संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

कार्बन उत्सर्जन घटेगा: रेलवे के अनुसार, इस पहल का महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण भी है. इलेक्ट्रिक इंजन के उपयोग से डीजल की खपत में कमी आएगी. इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा. प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी. यह कदम स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है. रेलवे का लक्ष्य आने वाले समय में अधिक से अधिक ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित करना है.

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बेहतर यात्रा अनुभव की उम्मीद
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