गर्मी की छुट्टियों में राहत: 1 अप्रैल से फिर जम्मू तक दौड़ेगी भगत की कोठी–जम्मूतवी एक्सप्रेस
बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर अब जोधपुर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव होगा.
Published : March 31, 2026 at 6:30 PM IST
जैसलमेर: गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल से पुनः अपने पूर्ण मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया है. इससे जोधपुर से जम्मू जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन पिछले वर्ष भारी बारिश में एक ब्रिज की तकनीकी खामी के चलते बंद कर दी गई थी.
जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण ब्रिज संख्या-17 में आई तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जम्मूतवी रेलवे स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा था. अब कठुआ-माधोपुर रेलखंड पर मरम्मत और तकनीकी कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके बाद रेलवे ने ट्रेन को फिर से पूरे मार्ग पर चलाने का फैसला किया है. इसके तहत ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से तथा 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 2 अप्रैल से संचालित होगी. इसके लिए अग्रिम आरक्षण भी शुरू कर दिया गया है.
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बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों का ठहराव: इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव शुरू करने का निर्णय लिया है. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 12308, जोधपुर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) का 1 अप्रैल से तथा ट्रेन संख्या 22308, बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (त्रि-साप्ताहिक) का ठहराव 2 अप्रैल से बांदीकुई स्टेशन पर किया जाएगा. इन दोनों ट्रेनों का बांदीकुई स्टेशन पर आगमन समय सुबह 6.08 बजे एवं प्रस्थान समय 6.10 बजे निर्धारित किया गया है.
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उन्होंने बताया कि वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 12307, हावड़ा-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन) का ठहराव 15 फरवरी से तथा ट्रेन संख्या 22307, हावड़ा-बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (त्रि-साप्ताहिक) का ठहराव 14 फरवरी से पहले से ही बांदीकुई स्टेशन पर किया जा रहा है. इन ट्रेनों का आगमन समय रात्रि 10.20 बजे एवं प्रस्थान समय 10.22 बजे निर्धारित है. रेलवे के अनुसार, इस निर्णय से बांदीकुई एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और यात्रा अधिक सुगम होगी.