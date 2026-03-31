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गर्मी की छुट्टियों में राहत: 1 अप्रैल से फिर जम्मू तक दौड़ेगी भगत की कोठी–जम्मूतवी एक्सप्रेस

भारतीय रेल ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल से पुनः अपने पूर्ण मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया है. इससे जोधपुर से जम्मू जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन पिछले वर्ष भारी बारिश में एक ब्रिज की तकनीकी खामी के चलते बंद कर दी गई थी. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण ब्रिज संख्या-17 में आई तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस को पठानकोट रेलवे स्टेशन से जम्मूतवी रेलवे स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा था. अब कठुआ-माधोपुर रेलखंड पर मरम्मत और तकनीकी कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इसके बाद रेलवे ने ट्रेन को फिर से पूरे मार्ग पर चलाने का फैसला किया है. इसके तहत ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से तथा 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 2 अप्रैल से संचालित होगी. इसके लिए अग्रिम आरक्षण भी शुरू कर दिया गया है. पढ़ें: आगरा-सूरत फेस्टिवल ट्रेन अब बनी समर स्पेशल, 15 जुलाई तक चलेगी...कोटा के यात्रियों को फायदा