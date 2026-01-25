ETV Bharat / state

हिसार में मां-बेटी की मौत, एक गंभीर, हादसा या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

हिसार के हांसी में दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत का मामला सामने आया है. एक बच्ची गंभीर है. मामले की पुलिस जांच जारी है.

हिसार में बड़ा ट्रेन हादसा
हिसार में बड़ा ट्रेन हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 10:46 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार से दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, हांसी में सिरसा-दिल्ली रेलवे लाइन पर शनिवार को एक महिला और उसकी दो बेटियां कथित तौर पर ट्रेन की चपेट में आ गईं. इस हादसे में मां और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल बच्ची को हांसी सिविल अस्पताल से हिसार रेफर कर दिया गया है. यह घटना रामायण और मय्यड़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

मायके जा रही थी महिला: जानकारी के मुताबिक, उर्मिला भगाना गांव की रहने वाली है. हादसे में 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. उर्मिला अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके जाने के लिए घर से निकली थी. इस दौरान रामायण फाटक पार करते हुए, महिला व उसकी बेटियां ट्रेन की चपेट में आ गई.

हादसे में मां-बेटी की मौत: हादसे में मौके पर ही मां और बेटी की मौत हो गई. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया और घायल बच्ची को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. पुलिस इस मामले की सुसाइड एंगल से भी जांच कर रही है.

पुलिस जांच जारी: रेलवे पुलिस चौकी इंचार्ज हरिओम ने बताया कि "उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी की है. जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और मां-बेटी के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया गया. घायल बच्ची को हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. जिसे रेफर किया गया. परिजनों की तरफ से कोई बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं, महिला ने सुसाइड क्यों किया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है".

