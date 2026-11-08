100 रुपये की मजदूरी करने वाली ललिता कैसे बनीं 100 महिलाओं की 'रहनुमा', पढ़िए सक्सेस स्टोरी
Lalita Devi Success Story भागलपुर में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की यह कहानी ललिता देवी की अटूट मेहनत को दर्शाती है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 8, 2026 at 3:03 PM IST
भागलपुर: अगर हौसले बुलंद हों तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकते. भागलपुर के जीछो इलाके की रहने वाली ललिता देवी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस कहावत को सच कर दिखाया है. कभी दूसरों के घरों में काम करने वाली ललिता अब दूसरी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखा रही हैं.
तंगी, आंसू और 100 रुपये की दिहाड़ी
भागलपुर के जीछो इलाके में स्थित यह घर बाहर से देखने पर भले ही आज भी संघर्ष की कहानी बयां करता हो, लेकिन इसी घर के भीतर सफलता की एक नई इबारत लिखी गई है. कभी इसी घर का खर्च चलाने के लिए ललिता को दूसरे लोगों के घरों में मजदूरी करनी पड़ती थी.
ललीता सुबह करीब 6 बजे काम पर निकलती थीं और शाम 5 बजे तक हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद उन्हें दिनभर की मजदूरी के रूप में सिर्फ 100 रुपये मिलते थे. महीने के हिसाब से यह रकम महज 3000 रुपये होती थी, जिसमें बेरोजगार पति, चार बेटी और एक बेटे की परवरिश करना किसी चुनौती से कम नहीं था.
दाल और सब्जी में से कोई एक मिलता था
कम आमदनी के कारण कई बार परिवार को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और बच्चों की इच्छाएं अधूरी रह जाती थीं. कभी बच्चों को दाल खाने का मन होता तो सब्जी का खर्च नहीं निकलता था और सब्जी बनती तो दाल खरीदने के पैसे नहीं बचते थे. इसी लाचारी ने उन्हें जिंदगी बदलने का फैसला लेने की हिम्मत दी.
घूंघट से बाहर कदम रखा तो जिंदगी बदली
100 रुपये की मजदूरी से बच्चों का भविष्य संवारने की चिंता में ललिता ने जीविका समूह से जुड़कर अपने लिए रोजगार का रास्ता तलाशना शुरू किया. समूह से उन्हें 20 हजार रुपये का ऋण मिला, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बनाया. उन्होंने सीमित संसाधनों और कम पूंजी के बीच घर में ही अचार, पापड़, सत्तू और बेसन बनाने का काम शुरू कर दिया.
"पहले मेरे पास कोई काम नहीं था. घर में ही रहते थे. इसके बाद मजदूरी करने गए तो 100 रुपये मिलता था. सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक काम करते थे. इसके बदले महीने का 3000 रुपये मिलता था." -ललिता देवी, उद्यमी
मार्केटिंग का शुरुआती संघर्ष
शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि बाजार में अपनी पहचान बनाने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी. वह शुरुआत में घर पर ही सामान तैयार करतीं और आसपास की दुकानों तक पहुंचाती थीं. धीरे-धीरे उनके शुद्ध घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और भागलपुर की अलग-अलग दुकानों से संपर्क करने पर उन्हें, बड़े ऑर्डर मिलने लगे, जिसने उनके कारोबार को एक नई पहचान दी.
सरकारी योजना से बिज़नेस का विस्तार
काम बढ़ने लगा तो उत्पादन को और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हुई. इसी दौरान ललिता देवी को पीएमईजीपी (PMEGP) योजना के तहत करीब 1 लाख 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली. इस राशि से उन्होंने अपने कारखाने में मशीनें लगाईं, जिससे काम बड़े स्तर पर होने लगा. मशीनों की मदद से दाल और बेसन पीसने के साथ बड़ी और पापड़ बनाने का काम भी तेजी से होने लगा.
'ताने मारने वाले पेट भरने नहीं आते'
जो हाथ कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करते थे, आज उन्हीं हाथों से कई तरह के खाद्य उत्पाद तैयार हो रहे हैं. ललिता बताती हैं कि, जब उन्होंने खुद काम शुरू किया तो लोगों ने कई तरह के ताने दिए और बंदिशें लगाने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को अपनी राह की बाधा नहीं बनने दिया. क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन मुश्किल समय में कोई किसी का पेट भरने नहीं आता.
"दुनियां बोलती रहती है, लेकिन लोगों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए. पीछे मुड़कर किसी को नहीं देखना चाहिए. अपनी मेनहत इतनी कीजिये कि जलने वाले जलते रहेंगे और हम सफल हो जाएंगे." -ललिता देवी, उद्यमी
खुद की बचत और 100 महिलाओं का सहारा
इस सफर में ललिता ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोले हैं. आज वह अपने कारोबार से हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपये तक की शुद्ध बचत कर लेती हैं. उनके साथ करीब 5 से 10 महिलाएं नियमित रूप से काम से जुड़ी हैं. अब तक करीब 100 महिलाओं को अचार, पापड़ और बेसन बनाने का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा चुकी हैं.
विदेशों तक ब्रांड ले जाने की तैयारी
ललिता अब अपने कारोबार को भागलपुर से बाहर ले जाना चाहती हैं. उनका सपना है कि उनके हाथों से तैयार शुद्ध घरेलू उत्पाद पटना, दिल्ली समेत देश के अलग-अलग शहरों में बिकें और आगे चलकर विदेशों तक भी पहुंचें. वह एक बड़ी कंपनी स्थापित करना चाहती हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा महिलाओं को काम करने का अवसर मिले ताकि वे किसी के सामने मजबूर न रहें.
"पटना, दिल्ली से लेकर विदेशों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है. बड़ी फैक्ट्री लगायी जायेगी और गांव की महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा." -ललिता देवी, उद्यमी
आत्मनिर्भरता का एक नया संदेश
कभी 100 रुपये की दिहाड़ी के लिए दिनभर दूसरों के घरों में काम करने वाली ललिता देवी आज खुद रोजगार देने वाली महिला उद्यमी बन चुकी हैं. एक छोटा-सा कदम, मजबूत इरादा और लगातार मेहनत कैसे जिंदगी की दिशा बदल सकती है, यह उनका सफर साफ बताता है. ललिता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश है, जो गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक बंदिशों के कारण अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं.
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