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100 रुपये की मजदूरी करने वाली ललिता कैसे बनीं 100 महिलाओं की 'रहनुमा', पढ़िए सक्सेस स्टोरी

भागलपुर की ललिता देवी की सफलता की कहानी ( ETV Bharat )

भागलपुर: अगर हौसले बुलंद हों तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकते. भागलपुर के जीछो इलाके की रहने वाली ललिता देवी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस कहावत को सच कर दिखाया है. कभी दूसरों के घरों में काम करने वाली ललिता अब दूसरी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखा रही हैं.

तंगी, आंसू और 100 रुपये की दिहाड़ी