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भागलपुर की महिला के साथ गोड्डा में सामूहिक दुष्कर्म, पांचों आरोपी गिरफ्तार

भागलपुर की महिला गुम हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए ओझा गुणी के लिए गोड्डा आई थी, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

WOMAN MOLESTED IN GODDA
गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 7:49 PM IST

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गोड्डा: जिले के महगामा थाना इलाके में बुधवार को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में शामिल सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक टोटो और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

दरअसल, बिहार के भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र की एक महिला का मोबाइल फोन घर पर ही कहीं गुम खो गया था. मोबाइल का पता लगाने के लिए महिला ओझा गुणी के लिए गई थी. इसी दौरान वह अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए महगामा थाना क्षेत्र में आने लगी. जहां उसकी मुलाकात एक टोटो ड्राइवर अकरम से हुई.

जानकारी देते एसडीपीओ (Etv Bharat)

मोहम्मद अकरम ने महिला को झांसा दिया और कहा कि वह उसका मोबाइल फोन किसी दूसरे ओझा से चेक कर पता लगा देगा. इसके बाद वह महिला को टोटो में बिठाकर इधर-उधर घुमाता रहा. फिर वह महिला को लेकर लौगांय लेकर गया. जहां अकरम और उसके साथियों ने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया.

महिला ने पूरे मामले को लेकर 8 जुलाई को महगामा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर महगामा एसडीपीओ वरुण रजक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. वैज्ञानिक और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर महगामा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी मोहम्मद अकरम समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल एक टोटो और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

महगामा एसडीपीओ वरुण रजक के मुताबिक, इस घटना में अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अकरम (19), नूर नबी (35), मोहम्मद यूसुफ (22), मोहम्मद आसिफ (21) और खुर्शीद आलम (23) के रूप में हुई है, जो सभी गोड्डा जिले के महगामा थाना के लौगांय गांव के रहने वाले हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. एसडीपीओ ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी सुलझ गई है. आग की जांच जारी है.

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