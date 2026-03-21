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क्या संकट में है बिहार की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु? सुरक्षा दीवार टूटी, जानिए पूरी सच्चाई

क्या कहते हैं अधिकारी?: अधिकारियों का मानना है कि पुल पर कोई संकट नहीं है. शुक्रवार को पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर पर बिहार पुल निर्माण निगम के अभियंता की टीम भागलपुर पहुंची. टीम ने पुल का जायजा लेने के बाद बताया कि सेतु पर कोई संकट नहीं है. परियोजना अभियंता ने बताया कि पुल के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है. पिलर को प्रोटेक्शन देने वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे निर्माण के दौरान फॉल्स वॉल की तरह बनाया जाता है.

पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल की लाइफलाइन: नवगछिया और भागलपुर के बीच गंगा नदी पर बने इस पुल के पिलर 17, 18 और 19 का प्रोटेक्शन टूटकर लटक गए हैं. इन तीनों पिलरों पर खतरा मंडरा रहा है. जानकार कहते हैं कि ये क्षतिग्रस्त हिस्सा तेज हवा के कारण पिलरों में रगड़ खा रहा है, जिससे पिलर को नुकसान पहुंच सकता है.

भागलपुर: क्या बिहार की लाइफलाइन भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर संकट है? शुक्रवार को सेतु के तीन पिलरों का प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त हो गया है. जैसे ही इसकी खबर फैली पुल निर्माण पर सवाल उठने लगे. विभागीय जानकारी के अनुसार एक पिलर का प्रोटेक्शन पुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, दूसरा लटका है वहीं तीसरे का आधा हिस्सा ध्वस्त हुआ है.

''काम करने के दौरान पानी का दबाव कम करने हेतु फॉल्स दीवार बनाया जाता है. पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उस फॉल्स दीवार को तोड़कर हटा दिया जाना था. किसी कारण बस उस समय नहीं तोड़ा जा सका. इनमें से कोई एक दीवार टूट गया है. जो दीवार खराब हो गया है. उसे तोड़कर हटा दिया जाएगा. फॉल्स दीवार पुल का हिस्सा नहीं होता है. इसलिए पुल को कोई नुकसान नहीं होगा.'' - ज्ञान चंद्र दास, वरीय परियोजना अभियंता, पुल निर्माण निगम

पुल पूरी तरह सुरक्षित: पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की खबर सरकार तक पहुंची. इसपर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस पुल का निर्माण वर्षों पहले हुआ था. जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वह प्रोटेक्शन वॉल है. उसमें थोड़ी क्षति हुई है. पुल की मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है. जांच टीम ने इसकी पुष्टि की है.

विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने पहुंची टीम (ETV Bharat)

''हमारे विभाग के सचिव, पटना IIT के विशेषज्ञ व एजेंसी के अधिकारियों ने कल पुल का दौरा किया और निरीक्षण किया. यातायात को सुगम तरीके से जारी रखा जाएगा. आगे जांच चल रही है. जो प्रोटेक्शन वॉल होती है, उसे ठीक कर दिया जाएगा." - दिलीप जायसवाल, मंत्री, बिहार सरकार

क्या होता है प्रोटेक्शन वॉल?: पुल निर्माण के दौरान पिलरों को पानी की तेज धारा से बचाने के लिए चारो ओर गोल आकार में प्रोटेक्शन वॉल बनाया जाता है. ताकि पिलर के निर्माण में मुख्य पीलर को पानी की तेज धारा और मिट्टी को दरकने से रोकता है. भागलपुर एनएच प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता बताते हैं कि पिलरों पर नुकसान की आशंका कम है.

"विक्रशिला पुल का पिलर गंगा नदी में 60 मीटर तक नीचे है. इसलिए प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने से पिलर पर असर नहीं पड़ेगा. मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गयी है. समय से पहले क्षतिग्रस्त प्रोटेक्शन वॉल को दुरुस्त कर लिया जाएगा." -साकेत कुमार रौशन, कार्यपालक अभियंता, एनएच प्रमंडल, भागलपुर

विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने पहुंची टीम (ETV Bharat)

25 साल पुराना हुआ पुल: भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु 2001 में बनकर तैयार हुआ था. 23 जून 2001 को तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के द्वारा उद्घाटन किया गया था. करीब 1110.23 करोड़ की लागत से बने 4.7 किमी का यह पुल भागलपुर एनएच 80 को नवगछिया एनएच 31 से जोड़ता है. पुल पर रोजाना 25 हजार छोटी-बड़ी गाड़िया गुजरती हैं.

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