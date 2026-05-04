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लाइफलाइन कटी: पुल टूटने से भागलपुर में दूध-सब्जी का संकट, नाव के भरोसे किसान और व्यापारी

विक्रमशिला पुल का हिस्सा टूटने से आवागमन ठप हो गया है. नवगछिया-भागलपुर के बीच फल-सब्जी और दूध सप्लाय करने वालों की परेशानी बढ़ गयी है.

Bhagalpur Vikramshila Bridge Collapses
नाव से आवागमन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 4, 2026 at 2:14 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु के बीच का हिस्सा टूट गया. इसके बाद मानो शहर की रफ्तार और हजारों परिवारों की उम्मीदें एक झटके में थम गईं. पिलर संख्या 133 के पास स्लैब गंगा में समा जाना महज तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि यह उन हजारों किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है, जिनकी रोजी-रोटी इसी पुल के सहारे चलती थी. नवगछिया से भागलपुर के बीच छोटे-मोटे व्यापारी का आना-जाना होता था, लेकिन अब आवागमन थम सा गया.

किसानों के सामने संकट: विक्रमशिला सेतु टूटने का सबसे सीधा असर किसानों पर पड़ा है, जो हर सुबह अपनी साइकिलों या बाइक पर सब्जियां, फल और दूध लादकर 30 किलोमीटर का सफर तय कर भागलपुर शहर पहुंचते थे. पुल गिरने से अब रास्ता बंद हो गया है. जिन खेतों की हरी सब्जियां सुबह 7 बजे तक मंडी पहुंच जाती थी, अब वह अब खेतों में ही मुरझाने लगी हैं.

Bhagalpur Vikramshila Bridge Collapses
विक्रमशिला सेतु के पास की गयी बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

नाव बना सहारा: किसानों को अब निजी नावों का सहारा लेना पड़ रहा. किसानों ने बताया कि 'साइकिल पर बोरा लादकर नाव में चढ़ना और उतारना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि समय और पैसा दोनों दोगुना लग रहा. मालवाहक गाड़ियों के लिए तो मुसीबत और बड़ी है. उन्हें अब लंबी दूरी तय कर वैकल्पिक रास्तों से आना पड़ रहा है. इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है. इसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ेगा.

प्रशासनिक मुस्तैदी: घटना को गंभीरता से देखते हुए डीएम नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है. समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता के बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए राहत का ऐलान किया है. प्रशासन की ओर से अब नि:शुल्क सरकारी नावों का संचालन किया जा रहा. डीएम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मद्देनजर ये नावें सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलेंगी. एक बार में 50 से अधिक लोग सवार नहीं होंगे.

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विक्रमशिला सेतु के पास मौजूद लोग (ETV Bharat)

"पुल गिरने से आवागमन बाधित हो गया है. वैकल्पिक मार्ग को लेकर हमने हेड क्वार्टर से वार्ता की. बड़े-बड़े क्रूज चलाने की अनुमति मिल गयी है. इसको लेकर बैठक की जा रही है. आज दोपहर या मंगलवार से क्रूज का संचालन शुरू हो जाएगा. सरकारी नाव चलाए जा रहे हैं. इसके अलावे फेरी वालों को भी निर्देश दिया गया है कि लोगों की क्षमता का ध्यान रखा जाए." -नवल किशोर चौधरी, डीएम, भागलपुर

अलर्ट पर पुलिस: दूसरी ओर, शहर की यातायात व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए एसएसपी प्रमोद यादव ने जिले में अलर्ट जारी किया है. बरारी और जाह्नवी चौक पर बैरिकेडिंग की गई है. पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती न केवल सुरक्षा के लिए की गई है, बल्कि उन लोगों को रोकने के लिए भी की गई है जो टूटे पुल को देखने के लिए जुट रहे हैं.

"दो घाट से अभी नाव का परिचालन होगा. पुलिस बलों की तेनाती रहेगी. आम लोगों से अपील है कि किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करें. नाव की जितनी क्षमता है, उतने ही लोग सवार हों. अगर आधा घंटा इंतजार करना पड़े तो करें, लेकिन किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लें. चार पहिया वाहन को सुल्तानगंज-मुंगेर के रास्ते जाने के लिए कहा गया है. चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं. सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है." - प्रमोद यादव, एसएसपी, भागलपुर

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विक्रमशिला सेतु के पास तैनात पुलिस बल (ETV Bharat)

घटना को लेकर डीएम ने बताया कि करीब रात के 12:50 बजे हमारी टीम ने बड़ा हादसा को टालने का काम किया. रात के 12:35 बजे पुलिस का एक स्लैब अचनाक से एक फीट नीचे चला गया. पुल पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत एसएसपी और मुझे सूचना दी. टीम ने सूझबूझ से स्लैब पर जितने लोग थे, उन्हें वहां से हटाया गया. संयोग की बात है कि गाड़ियां उस स्लैब पर नहीं थी. जगह खाली होने के साथ ही 5 मिनट में वह स्लैब नीचे गिर गया.

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