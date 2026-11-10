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बिहार पक्षी गणना में भागलपुर रहा टॉप, घटोरा वेटलैंड बना 23000 पक्षियों का बसेरा

भागलपुर बर्ड सेंसस ( सौजन्य राहुल मुकेश, पक्षी प्रेमी )

पक्षियों की विविधता दर्ज

इस गणना के दौरान क्षेत्र में पक्षियों की 119 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की गई है. आंकड़े बताते हैं कि भागलपुर की गंगा से जुड़ी आर्द्रभूमियां, दियारा क्षेत्र और स्थानीय जलाशय पक्षियों के अनुकूल आवास बन चुके हैं. यह प्राकृतिक परिवेश विदेशी प्रवासी पक्षियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है.