बिहार पक्षी गणना में भागलपुर रहा टॉप, घटोरा वेटलैंड बना 23000 पक्षियों का बसेरा
Bhagalpur Bird Census:सर्दियों की दस्तक के साथ भागलपुर की नदियां विदेशी प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गई है. विदेशी परिंदों का पसंदीदा ठिकाना बना. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : November 10, 2026 at 1:50 PM IST
भागलपुर: बिहार राज्य पक्षी गणना 2025 की रिपोर्ट में भागलपुर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. इस व्यापक सर्वेक्षण के दौरान जिले में कुल 23,268 पक्षी दर्ज किए गए हैं. पक्षियों की यह भारी संख्या इस क्षेत्र के बढ़ते पारिस्थितिक महत्व को दर्शा रही है.
पक्षियों की विविधता दर्ज
इस गणना के दौरान क्षेत्र में पक्षियों की 119 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की गई है. आंकड़े बताते हैं कि भागलपुर की गंगा से जुड़ी आर्द्रभूमियां, दियारा क्षेत्र और स्थानीय जलाशय पक्षियों के अनुकूल आवास बन चुके हैं. यह प्राकृतिक परिवेश विदेशी प्रवासी पक्षियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है.
घटोरा वेटलैंड बना राज्य में अव्वल
नवगछिया अनुमंडल में स्थित घटोरा वेटलैंड पूरे बिहार में प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी पनाहगाह बनकर सामने आया है. वर्ष 2025 की गणना में केवल इसी एक साइट पर कुल 9,046 पक्षी दर्ज किए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या के साथ यह वेटलैंड बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र बन गया है.
प्रवासी प्रजातियों का रहा दबदबा
घटोरा वेटलैंड में दर्ज कुल पक्षियों में से 6,968 प्रवासी मेहमान हैं, जबकि 2,078 स्थानीय पक्षी हैं. इसका मतलब है कि घटोरा में मौजूद कुल पक्षियों में करीब 77 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी प्रवासी पक्षियों की है. यह स्थल दुनिया के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले पक्षियों का पसंदीदा शीतकालीन घर बना हुआ है.
संख्या में मामूली कमी
हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार घटोरा में पक्षियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है. वर्ष 2024 में यहां कुल 10,110 पक्षी दर्ज किए गए थे. इस मामूली गिरावट के बावजूद, प्रवासी पक्षियों के प्रमुख ठिकाने के रूप में घटोरा वेटलैंड की राष्ट्रीय पहचान और दबदबा पूरी तरह बरकरार है.
दुर्लभ और अनूठी प्रजातियों का आगमन
घटोरा वेटलैंड में जलीय प्रजातियों का एक जीवंत मिश्रण देखा गया है, जिसमें लालसर, धूसर कलहंस, सरपट्टी हंस, नार्दर्न पिनटेल, गैडवाल, गर्गनी और कॉमन टील शामिल हैं. इसके अलावा ब्लैक टेल्ड गॉडविट, स्पॉटेड रेडशैंक, ग्रीनशैंक और दुर्लभ शिकारी पक्षी 'हेन हैरियर' की मौजूदगी भी दर्ज की गई है.
चार वर्षों में तीन गुना से अधिक की वृद्धि
भागलपुर जिले में पिछले चार वर्षों के दौरान पक्षियों की संख्या में लगातार और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2022 में यहां 7,544 पक्षी मिले थे, जो 2023 में बढ़कर करीब 9,000 और 2024 में 15,000 से अधिक हो गए. अब 2025 में 23,268 का आंकड़ा यह साबित करता है कि चार साल में पक्षियों की संख्या तीन गुना से भी अधिक हो गई है.
प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की अपील
भागलपुर के जिला वन पदाधिकारी आशुतोष राज ने बताया कि गंगा से जुड़ी आर्द्रभूमियां और जलाशय पक्षियों को पर्याप्त भोजन और शांत वातावरण उपलब्ध कराते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित पक्षी गणना से जैव विविधता और पर्यावरण में आने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है. इन प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण स्थानीय और विदेशी दोनों पक्षियों के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है.
"नियमित पक्षी गणना से उनकी संख्या और जैव विविधता में होने वाले बदलावों की जानकारी मिलती है. इससे पक्षियों के प्राकृतिक आवास में आ रहे सकारात्मक और नकारात्मक बदलावों को समय रहते समझने में मदद मिलती है."-आशुतोष राज, जिला वन पदाधिकारी, भागलपुर
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