भागलपुर TNB कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने प्रिंसपल कार्यालय को घेरा, जानें पूरा मामला
भागलपुर TNB कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया. प्रिंसपल कार्यालय को घेरा. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : September 18, 2026 at 4:29 PM IST
भागलपुर: भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में पूर्वी छात्रावास की जर्जर छत को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया है. छत का मलबा छात्रों के ऊपर गिरने की घटना और लंबे समय से बनी समस्या को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया. बड़ी संख्या में छात्रों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर तत्काल कार्रवाई की मांग की.
हॉस्टल की समस्या
शुक्रवार दोपहर बड़ी संख्या में छात्र टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय पहुंचे और छात्रावास की समस्याओं को लेकर कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा. छात्रों का कहना है कि पूर्वी छात्रावास की छत लंबे समय से जर्जर स्थिति में है. छत से आए दिन बड़े-बड़े टुकड़े और मलबा नीचे गिरता रहता है.
सुरक्षा को लेकर छात्र चिंतित
छात्र आशीष कुमार ने बताया कि, हाल ही में छत का मलबा छात्रों के ऊपर गिरने की घटना भी सामने आई थी. इसके बाद छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. जर्जर छत की वजह से छात्रावास में रहना मुश्किल होता जा रहा है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. छात्रावास की जर्जर स्थिति समेत अन्य समस्याओं की जानकारी कई बार कॉलेज के प्राचार्य को दी गई, लेकिन समय रहते समस्या का समाधान नहीं होने से छात्रों में नाराजगी बढ़ती गई.
इसी को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को एकजुट होकर प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया. पूर्वी छात्रावास की जर्जर छत की तत्काल मरम्मत कराई जाए और छात्रों के रहने के लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है.
"छात्रावास की स्थिति काफी जर्जर है. हमलोग इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं. इसलिए हमलोग आज प्रिंसपल से शिकायत की है. आश्वासन मिला है. सर बोले हैं कि साथ में चलकर देखेंगे कि क्या समस्या है." -आशीष कुमार, छात्र
क्या कहते हैं प्राचार्य?
मामले को लेकर टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. कॉलेज प्रशासन की ओर से अब हॉस्टल की स्थिति सुधारने की बात कही जा रही है. प्रचार्य ने कहा कि छात्रावास की जर्जर छत की स्थिति को देखते हुए मरम्मत का कार्य जल्द कराया जाएगा, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
"छात्रावास की कुछ समस्या थी. कमरे में छत के ऊपर का कुछ हिस्सा गिर गया था. इसी को लेकर छात्र आए थे. समस्या सुनी गयी है. उसे ठीक कर लिया जाएगा." -दीपो महतो, प्राचार्य, टीएनबी कॉलेज, भागलपुर
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