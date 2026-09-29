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एक दिन बाद लेने वाले थे हेडमास्टर का प्रभार.. उससे पहले ही संदिग्ध मौत, गले पर निशान

भागलपुर में शिक्षक की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शिक्षक की संदिग्ध मौत हो गई है. जिस परिस्थिति में मौत हुई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. असल में उनके गले पर निशान पाए गए हैं. जिस वजह से परिजनों ने आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

शिक्षक की संदिग्ध मौत पर सवाल

मृतक की पहचान ललित रजक (50 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सजौर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय मुंजत में पदस्थापित थे. मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें जेएलएनएमसीएच मायागंज ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने से पहले मौत (ETV Bharat) प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने से पहले मौत

परिजनों ने बताया कि ललित रजक ने विभागीय परीक्षा पास की थी और बुधवार को उन्हें विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार मिलना था. प्रभार लेने से ठीक पहले हुई उनकी मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं. इससे पहले वे मध्य विद्यालय दराहडीह में पदस्थापित थे. बाद में उनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय मुंजत में हुआ था. वे रोजाना करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर ही विद्यालय जाते थे. अब ऐसे में अचानक क्या हुई कि उनकी मौत हो गई? इसको लेकर परिजन कुछ आशंका जता रहे हैं.