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एक दिन बाद लेने वाले थे हेडमास्टर का प्रभार.. उससे पहले ही संदिग्ध मौत, गले पर निशान

भागलपुर में प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने से पहले शिक्षक की संदिग्ध मौत हो गई. गले पर निशान पाए गए हैं. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार

Bhagalpur teacher Suspicious death
भागलपुर में शिक्षक की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 4:07 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में शिक्षक की संदिग्ध मौत हो गई है. जिस परिस्थिति में मौत हुई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. असल में उनके गले पर निशान पाए गए हैं. जिस वजह से परिजनों ने आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

शिक्षक की संदिग्ध मौत पर सवाल
मृतक की पहचान ललित रजक (50 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सजौर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय मुंजत में पदस्थापित थे. मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें जेएलएनएमसीएच मायागंज ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Bhagalpur teacher Suspicious death
प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने से पहले मौत (ETV Bharat)

प्रधानाध्यापक का प्रभार लेने से पहले मौत
परिजनों ने बताया कि ललित रजक ने विभागीय परीक्षा पास की थी और बुधवार को उन्हें विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार मिलना था. प्रभार लेने से ठीक पहले हुई उनकी मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

इससे पहले वे मध्य विद्यालय दराहडीह में पदस्थापित थे. बाद में उनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय मुंजत में हुआ था. वे रोजाना करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर ही विद्यालय जाते थे. अब ऐसे में अचानक क्या हुई कि उनकी मौत हो गई? इसको लेकर परिजन कुछ आशंका जता रहे हैं.

गले पर मिले निशान
मृतक की पत्नी उषा देवी सेविका हैं. उन्होंने बताया कि उनके पति की विभागीय बैठक थी. बैठक के बाद वह घर पहुंचे. उनके आने के करीब दस मिनट बाद वह भी घर पहुंचीं. खाना खाने के बाद ललित सोने चले गए. अचानक कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उनके शव पर गले में स्याह निशान मिले हैं. इसी वजह से मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

"ललित पिछले एक-दो महीने से काफी गुमसुम रहते थे और ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. मीटिंग से आने के बाद उन्होंने खाना खाया और बोले कि सोने जा रहा हूं. थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."- उषा देवी, मृतक की पत्नी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
जेएलएनएमसीएच मायागंज में बरारी थाना पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है. घटना की सूचना सजौर थाना पुलिस को भी दी गई है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.

"संदेहास्पद स्थिति में शिक्षक की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजन की तरफ से अभी आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन और पीएम रिपोर्ट आने पर ही मामला स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल विधि संबंध कार्रवाई की जा रही है."- राकेश कुमार, डीएसपी-02

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