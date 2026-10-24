191 करोड़ की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, अधिकारियों की गलती का हर्जाना भुगत रही जनता
भागलपुर में 191 करोड़ की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है. खराब सिग्नल के कारण वाहन चालक असमंजस में हैं. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 24, 2026 at 3:39 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर शहर में ट्रैफिक सिग्नल में केवल पीली लाइट जलने से वाहन चालक भारी असमंजस में पड़े हैं. नियम के मुताबिक पीली लाइट का मतलब सावधानी से आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहां आगे बढ़ने पर लोगों के ऑनलाइन चालान कट रहे हैं.
इस तकनीकी खराबी के कारण वाहन चालक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे चौराहे पर रुके रहें या आगे बढ़ें. स्पष्ट संकेत न मिलने से एक तरफ जहां सड़क पर हादसे और जाम का खतरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ गलत चालान कटने से लोगों में भारी नाराजगी है.
क्या है समस्या?
यह पूरी समस्या इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बनाए गए आधुनिक इंतजामों के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है. आधुनिक व्यवस्था लगाए जाने के कुछ ही महीनों बाद सिग्नल और कैमरे खराब होने से इस पूरी योजना का मूल उद्देश्य ही भटक गया है.
191 करोड़ खर्च
भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने और यातायात को सुचारू करने की इस पूरी व्यवस्था पर 191 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. इतनी भारी-भरकम राशि खर्च होने के बावजूद स्टेशन चौक, तिलकामांझी चौक, मनाली चौक और कोतवाली जैसे प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें और डिस्प्ले स्क्रीन ठप पड़ी हैं.
कैसे कट जा रहा चालान
इस अव्यवस्था को लेकर दरियापुर के रहने वाले राहगीर रंजन ने बताया कि, "मनाली चौक पर ट्रैफिक लाइट 10 मिनट से केवल पीली जल रही थी. काफी इंतजार करने के बाद जब वे आगे बढ़े, तो ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में उनका ऑनलाइन चालान काट दिया गया."
"ट्रैफिक सिग्नल सही तरीके से काम नहीं करने से वाहन चालक असमंजस में पड़ जाते हैं. चालान कटने पर आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है. व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, लेकिन नुकसान आम लोग झेल रहे हैं." -रोहित राज, राहगीर
स्थानीय नागरिक मंडल का कहना है कि, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. जब सिस्टम खराब है और कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा, तो ऐसे में चालान काटकर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना सरासर गलत है.
लोगों का सवाल
जनता का साफ तौर पर पूछना है कि, करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी इन खराब उपकरणों को समय पर दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? जब तकनीकी खराबी के कारण वाहन चालक भ्रमित होते हैं, तो उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान करने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता.
आम जनता के साथ अन्याय
सड़क पर चलने वाले राहगीरों का कहना है कि जब तक लाल, हरी और पीली लाइटें सही क्रम में काम नहीं करेंगी, तब तक ऑटोमैटिक चालान सिस्टम को बंद रखा जाना चाहिए. खराब लाइटों के बीच डिजिटल कैमरे से जुर्माना वसूलना आम जनता के साथ सीधा अन्याय है.
नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड में विवाद
शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का मानना है कि, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और स्थानीय नगर निगम के बीच तालमेल की भारी कमी है. 191 करोड़ रुपये जैसी बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद भी यदि शहर की सड़कों पर जाम और अराजकता बनी रहे, तो पूरी योजना पर सवाल उठना लाजिमी है.
आधुनिक यातायात व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि, लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करें और समय की बचत हो. लेकिन इसके विपरीत, लोग अब इन चौराहों से गुजरने में डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बिना किसी गलती के उनका भारी-भरकम चालान न कट जाए.
कहां-कहां समस्या
मनाली चौक के अलावा स्टेशन चौक और कोतवाली क्षेत्र की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है, जहां पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक लाइटें पूरी तरह बंद हो जाती हैं. ऐसे में जब चार अलग-अलग दिशाओं से गाड़ियां एक साथ चौराहे के बीच में आती हैं, तो स्थिति बेकाबू हो जाती है.
इस समस्या को और गंभीर बना देता है विक्रमशिला सेतु से आने वाले भारी वाहनों का दबाव, जो शहर में प्रवेश करते ही इस अव्यवस्था में फंस जाते हैं. बिना किसी सुचारू सिग्नल सिस्टम के इन बड़े वाहनों को नियंत्रित करना वहां तैनात मुट्ठी भर होमगार्ड जवानों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है.
सड़क हादसों का कारण
स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि ट्रैफिक लाइट खराब होने के कारण चौराहों पर आए दिन छोटी-मोटी दुर्घटनाएं और तीखी बहस होती रहती है. राहगीरों को सड़क पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार को रोकने वाला कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता.
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए करोड़ों के डिस्प्ले स्क्रीन भी अब केवल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, जिन पर कोई उपयोगी ट्रैफिक अपडेट नहीं दिखता. कैमरों का इस्तेमाल केवल चालान काटने के लिए हो रहा है, न कि यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए.
क्या कहते हैं अधिकारी?
जनता यह मांग कर रही है कि जब तक पूरे शहर का सिग्नल सिस्टम तकनीकी रूप से 100% दुरुस्त नहीं हो जाता, तब तक इस त्रुटिपूर्ण ऑटोमैटिक चालान प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए और पुराने चालानों की समीक्षा कर लोगों के पैसे वापस किए जाने चाहिए. इस मामले में ट्रैफिक DSP संजय कुमार ने कहा कि सभी जगह ट्रैफिक लाइट दुरुस्त करायी जाएंगी.
"कुछ जगहों पर ट्रैफिक लाइट खराब होने की जानकारी मिली है. तिलकामांझी चौक पर इसे ठीक करवा दिया गया है और बाकी बचे चौराहों पर भी जल्द ही इसे दुरुस्त करवा दिया जाएगा." -संजय कुमार, ट्रैफिक DSP
प्रशासन के इस आश्वासन के बाद भी जमीन पर स्थिति सुधरने में कितना समय लगेगा, यह देखने वाली बात होगी. फिलहाल भागलपुर की जनता 191 करोड़ रुपये की इस तथाकथित 'स्मार्ट' व्यवस्था की तकनीकी खामियों और प्रशासनिक उदासीनता के बीच पिसने को पूरी तरह मजबूर है.
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