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191 करोड़ की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, अधिकारियों की गलती का हर्जाना भुगत रही जनता

ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर शहर में ट्रैफिक सिग्नल में केवल पीली लाइट जलने से वाहन चालक भारी असमंजस में पड़े हैं. नियम के मुताबिक पीली लाइट का मतलब सावधानी से आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहां आगे बढ़ने पर लोगों के ऑनलाइन चालान कट रहे हैं.

इस तकनीकी खराबी के कारण वाहन चालक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे चौराहे पर रुके रहें या आगे बढ़ें. स्पष्ट संकेत न मिलने से एक तरफ जहां सड़क पर हादसे और जाम का खतरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ गलत चालान कटने से लोगों में भारी नाराजगी है.