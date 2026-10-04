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भागलपुर में ट्रक और थार में सीधी टक्कर, हादसे में दो शख्स की मौत, SUV के उड़े परखच्चे

भागलपुर सड़क हादसे में दो की मौत ( ETV Bharat )

हादसे पर धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के खेतों और दुकानों में मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. दुर्घटना के बाद फोरलेन पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

घटना रविवार सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक सफेद रंग की महिंद्रा थार अकबरनगर की तरफ से भागलपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान भवनाथपुर फोरलेन के पास सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि थार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

डायल 112 ने घायलों को भिजवाया अस्पताल

पुलिस ने अकबरनगर थाना को सूचना दी, जिसके बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त थार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. पुलिस के अनुसार हादसे में थार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल मिला. उसे तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जारी

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. पुलिस वाहन के नंबर और मृतकों के पास मिले सामान के आधार पर उनकी पहचान कराने में जुटी है. हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त थार और ट्रक को सड़क किनारे कराया गया, जिसके बाद फोरलेन पर यातायात सामान्य कराया गया.

''सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतकों की पहचान की जा रही है.''- रामाशीष कुमार, थानाध्यक्ष, अकबरनगर

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