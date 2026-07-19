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भागलपुर का रामासी गांव बना देश का पहला 'सिंदूर ग्राम', कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने लिया गोद

कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने लिया गोद: मुख्य अतिथि सन्हौला के विधायक सुभानंद मुकेश और रामासी पंचायत की मुखिया शोभा देवी ने इस पहल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया. कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. रवि केशरी ने सीता सिंदूर के धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए की. उन्होंने कहा कि सिंदूर केवल सुहाग का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राकृतिक रंग और अन्य औद्योगिक उत्पादों के रूप में भी इसकी बड़ी उपयोगिता है.

सिंदूर बढ़ाएगा ग्रामीण महिलाओं की आय: इस मौके पर 100 महिला किसानों के बीच सिंदूर के पौधों का वितरण किया गया. किसानों को हॉर्टिकल्चर टूल किट, पावर नैपसैक स्प्रेयर और स्वीपिंग मशीन भी उपलब्ध कराई गई, ताकि उनकी आजीविका को मजबूत किया जा सके.

रामासी गांव बना देश का पहला 'सिंदूर ग्राम': कार्यक्रम का नेतृत्व कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, महिला किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान एक एकड़ भूमि में सात से आठ माह आयु के 250 सीता सिंदूर पौधों का रोपण किया गया.

भागलपुर: बिहार का बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर ने भागलपुर जिले के रामासी गांव को भारत का पहला 'सिंदूर ग्राम' घोषित करते हुए इसे गोद लिया है. विश्वविद्यालय ने इस पहल को ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

गांव की पहचान सिंदूर ग्राम: कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने कहा कि अब रामासी गांव की पहचान 'सिंदूर ग्राम' के रूप में होगी. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉ. वी. शाजीदा बानो के तीन वर्षों के प्रयासों से सीता सिंदूर की तकनीक को प्रयोगशाला से किसानों के खेतों तक पहुंचाया गया है.

''विश्वविद्यालय ने सिंदूर प्रौद्योगिकी का पेटेंट और सीता सिंदूर का जीआई टैग हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है.'' - डॉ. डीआर सिंह, कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय

डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बाजार: उन्होंने आगे बताया कि विश्वविद्यालय किसानों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराएगा और गांव में सिंदूर प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर बीज से शुद्ध सिंदूर पाउडर तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

''एनाट्टो (बिक्सा ओरियाना ) का उपयोग अमूल सहित खाद्य उद्योगों में प्राकृतिक रंग के रूप में किया जाता है, जबकि बिक्सिन ऑयल के औद्योगिक उपयोग भी व्यापक हैं.'' - डॉ. डीआर सिंह, कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय

बिक्सा ओरियाना (अन्नाटो) पौधे पर शोध: बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार, बिक्सा ओरियाना (अन्नाटो) पौधे में मौजूद बिक्सिन नामक प्राकृतिक रंगद्रव्य को उन्नत निष्कर्षण, स्थिरीकरण और वैज्ञानिक सूत्रीकरण के माध्यम से इस तरह तैयार किया गया है, जिससे सिंदूर का रंग अधिक आकर्षक, टिकाऊ और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा. खास बात यह है कि यह प्राकृतिक सिंदूर पूरी तरह विषैले रसायनों से मुक्त है. इसमें लेड और मरकरी जैसी भारी धातुएं नहीं हैं, जो कृत्रिम सिंदूर में अक्सर पाई जाती हैं. ऐसे में यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित विकल्प होगा.

रामासी गांव बना देश का पहला 'सिंदूर ग्राम' (ETV Bharat)

बिहार सरकार ने दिया 10 लाख का अनुदान: बिहार का बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के इस नवाचार को व्यवसायिक रूप देने की जिम्मेदारी कटिहार की उद्यमी रीना सिंह ने स्टार्टअप के रूप में संभाली है. इसमें बिहार सरकार ने प्राकृतिक सिंदूर के व्यवसायिक उत्पादन के लिए स्टार्टअप को 10 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है. अब उत्पादन इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही सिंदूर के पौधों की संगठित खेती का भी विस्तार किया जाएगा.

रामासी में सिंदूर नर्सरी: कुलपति ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रामासी में सिंदूर नर्सरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और कुक्कुट पालन जैसी एकीकृत गतिविधियां शुरू की जाएंगी. इसके अलावा जर्दालू गांव और कमलम गांव जैसी थीम आधारित ग्राम विकास योजनाओं पर भी काम होगा.

पहला 'सिंदूर पार्क' विकसित करने की योजना: साथ ही, उन्होंने दानापुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में विश्व का पहला 'सिंदूर पार्क' विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, महिला किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे.