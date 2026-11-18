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बिहार के 1500 से अधिक शिक्षकों को नहीं मिला अक्टूबर का वेतन, BEO से जवाब-तलब

1500 से अधिक शिक्षकों को नहीं मिला अक्टूबर का वेतन ( Etv Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर शिक्षा विभाग में एक के बाद एक वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और सीटीए की गणना में अनियमितता का मामला सामने आया है. जिससे 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान अटक गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है.

एचआरए और सीटीए में गड़बड़ी