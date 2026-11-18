बिहार के 1500 से अधिक शिक्षकों को नहीं मिला अक्टूबर का वेतन, BEO से जवाब-तलब
Bhagalpur Teacher Salary: भागलपुर में 1500 से अधिक शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन नहीं मिला है. एचआरए-सीटीए में गड़बड़ी मिली है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 18, 2026 at 11:44 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर शिक्षा विभाग में एक के बाद एक वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और सीटीए की गणना में अनियमितता का मामला सामने आया है. जिससे 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान अटक गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है.
एचआरए और सीटीए में गड़बड़ी
दरअसल, शिक्षकों के अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान के लिए तैयार की गई सूची की जांच के दौरान एचआरए और सीटीए की गणना में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार, कई शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थापन के अनुरूप भत्ता नहीं दिया जा रहा था. तबादले के बाद भी कुछ शिक्षक पुराने पदस्थापन के आधार पर ही मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे थे.
सबसे गंभीर मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है, जो दूसरे जिले या क्षेत्र से तबादला लेकर भागलपुर आए, लेकिन यहां पदस्थापन के बाद भी उन्होंने एचआरए की दर में आवश्यक बदलाव नहीं कराया. इसके कारण उन्हें पुराने क्षेत्र के हिसाब से भत्ते का भुगतान होता रहा.
ग्रामीण शिक्षकों को शहरी क्षेत्र का भत्ता
वहीं, कुछ ऐसे शिक्षक भी सामने आए हैं, जिनका पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन वे शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे थे. ऐसे मामलों ने वेतन सूची तैयार करने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इन अनियमितताओं में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
DEO ने जताई नाराजगी
मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. डीईओ ने अपने पत्र में कहा है कि पहली नजर में यह संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का मामला प्रतीत होता है. साथ ही सभी बीईओ को निर्देश दिया कि शिक्षकों के वास्तविक पदस्थापन और निर्धारित दर के अनुसार एचआरए और सीटीए की गणना में सुधार किया जाए.
BEO से जवाब तलब
इसके बाद संशोधित वेतन सूची तत्काल जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. डीईओ ने यह भी सवाल उठाया है कि जब शिक्षकों के पदस्थापन और भत्तों का सत्यापन प्रखंड स्तर पर किया जाना था, तो इतनी बड़ी गड़बड़ी समय रहते जिला कार्यालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई. संबंधित अधिकारियों से इसका जवाब मांगा गया है.
संशोधित वेतन सूची तैयार होने पर मिलेगा वेतन
अब सवाल यह है कि भत्तों की गणना में इतनी बड़ी चूक आखिर किस स्तर पर हुई. तबादले के बाद शिक्षकों के रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं किए गए और ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षकों को शहरी दर से भत्ता मिलने के मामलों की जांच पहले क्यों नहीं हुई. फिलहाल, संशोधित वेतन सूची तैयार होने और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षकों के अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो सकेगा.
ये भी पढ़ें-
बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, पटना समेत 10 जिलों के DEO और DPO बदले
बिहार में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ, जानें कब खुलेगा पोर्टल और कब तक कर सकेंगे आवेदन
'ड्रेस कोड लागू करना है तो कपड़े भी सिलवाकर सरकार दे..' बिहार शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी