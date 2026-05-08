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भागलपुर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को एलएचबी कोच का तोहफा, अब और आरामदायक होगा सफर.. जानें कब से शुरुआत

मालदा मंडल ने भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में आधुनिक एलएचबी कोच लगाने का फैसला किया है. जानें कब से नई रैक चलेगी. पढ़ें पूरी खबर-

Janseva Express with LHB coaches
भागलपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 1:10 PM IST

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मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 13419/13420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को अब पारंपरिक आईसीएफ कोच की जगह आधुनिक एलएचबी (लिंके हॉफमैन बुश) कोचों से लैस किया जाएगा. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह बदलाव रेलवे के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है.

एलएचबी कोच की उन्नत विशेषताएं: एलएचबी कोच अपनी बेहतर सुरक्षा तकनीक, एंटी-टेलीस्कोपिक डिजाइन, उन्नत सस्पेंशन सिस्टम और आरामदायक इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध हैं. इन कोचों में दुर्घटना की स्थिति में डिब्बों के एक-दूसरे पर चढ़ने की आशंका बहुत कम हो जाती है. साथ ही बेहतर सस्पेंशन के कारण यात्रा के दौरान झटके कम महसूस होते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी सुविधाजनक और थकान रहित हो जाती है.

नए रैक की संरचना: नए एलएचबी रैक में कुल 17 कोच होंगे. इनमें 9 सामान्य (अनारक्षित) कोच, 4 स्लीपर क्लास कोच और 2 वातानुकूलित थ्री-टियर एसी कोच शामिल किए गए हैं. इस विविधतापूर्ण व्यवस्था से सामान्य यात्रियों, मध्यमवर्गीय यात्रियों तथा एसी सुविधा चाहने वाले यात्रियों सभी को बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे.

16 मई से लागू होगी नई व्यवस्था: मालदा मंडल ने स्पष्ट किया है कि 16 मई 2026 से भागलपुर और मुजफ्फरपुर दोनों दिशाओं से यह ट्रेन एलएचबी कोचों के साथ संचालित की जाएगी. इस तारीख से यात्रियों को नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों को फायदा: यह बदलाव खासकर दैनिक यात्रियों, नियमित रूप से सफर करने वाले लोगों तथा त्योहारों और छुट्टियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरा साबित होगा. एलएचबी कोचों में उपलब्ध बेहतर सीटिंग और आधुनिक सुविधाएं लंबी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएंगी.

क्या है रेलवे की प्राथमिकता: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एलएचबी कोचों का इस ट्रेन में शामिल किया जाना इसी दिशा में एक ठोस कदम है. रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अन्य ट्रेनों में भी एलएचबी कोच और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.

"यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. आने वाले समय में भी रेलवे द्वारा विभिन्न ट्रेनों में आधुनिक कोच और सुविधाओं का विस्तार जारी रहेगा."-शिबराम मांझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी , पूर्व रेलवे कोलकाता

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