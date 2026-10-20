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झोपड़ी से चार मंजिला मकान तक का सफर, भागलपुर की 'मशरूम लेडी' की प्रेरक कहानी

'मशरूम लेडी' की सक्सेस स्टोरी ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर की स्वर्ण संध्या भारती को लोग 'मशरूम लेडी' के नाम से जानते हैं. एक समय ऐसा था जब इन्हें और इनके परिवार को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था. आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था. लेकिन आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. समाज की बंदिशें, आर्थिक तंगी और परिवार का साथ नहीं मिलने जैसी तमाम चुनौतियां उनके हौसले के सामने पूरी तरह हार गईं.

ऐसे शुरू हुआ सफर