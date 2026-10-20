झोपड़ी से चार मंजिला मकान तक का सफर, भागलपुर की 'मशरूम लेडी' की प्रेरक कहानी
भागलपुर की स्वर्ण संध्या भारती ने घोर तंगहाली को हराकर 'मशरूम लेडी' के रूप में पहचान बनाई. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : October 20, 2026 at 7:16 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर की स्वर्ण संध्या भारती को लोग 'मशरूम लेडी' के नाम से जानते हैं. एक समय ऐसा था जब इन्हें और इनके परिवार को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था. आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था. लेकिन आज उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. समाज की बंदिशें, आर्थिक तंगी और परिवार का साथ नहीं मिलने जैसी तमाम चुनौतियां उनके हौसले के सामने पूरी तरह हार गईं.
ऐसे शुरू हुआ सफर
स्वर्ण संध्या ने अपनी मेहनत से सफलता की ऐसी कहानी लिखी, जिससे अब हजारों महिलाएं प्रभावित हो रही हैं और प्रेरणा ले रही हैं. कभी घर में रोशनी के लिए डिबिया तक नहीं जलती थी, लेकिन आज हालात ऐसे बदले कि झोपड़ी की जगह चार मंजिला मकान खड़ा हो गया.
हम बात कर रहे हैं भागलपुर के सबौर की रहने वाली स्वर्ण संध्या भारती की. संध्या न सिर्फ मशरूम उत्पादन और उससे जुड़े उत्पाद तैयार कर रही हैं, बल्कि अब तक 5 हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं. भागलपुर के सबौर की रहने वाली मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्ण संध्या की कहानी उन महिलाओं के लिए मिसाल है, जो विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं.
कभी संध्या के पास न तो अपना काम शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी थी और न ही परिवार का पूरा सहयोग. समाज की सोच और घर की बंदिशों के बीच उनके लिए घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था. बावजूद इसके, उन्होंने हार नहीं मानी और मशरूम उत्पादन को जरिया बनाया.
परिवार के लोगों को नहीं था पसंद
संध्या बताती हैं कि, शुरुआती दिनों में उन्होंने जीविका के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया था. हालांकि, शुरुआती प्रशिक्षण से उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने एक महीने का प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण के बाद उन्हें दो किलो मशरूम का बीज मिला, जिससे उन्होंने उत्पादन शुरू किया. लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी. जब उन्होंने घर में मशरूम उगाना शुरू किया, तो परिवार के लोग ही सवाल उठाने लगे.
वैज्ञानिकों से मिला सहयोग
कोई मशरूम को खाने लायक नहीं मानता था, तो कोई इस काम को बेकार समझता था. आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पास पैसे भी नहीं थे. इसी बीच सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित आम मेले में दो हजार रुपये मिले. संध्या ने इस राशि को खर्च करने के बजाय मशरूम उत्पादन में लगाने का फैसला किया. यही दो हजार रुपये उनके कारोबार की शुरुआत का आधार बने. वैज्ञानिक अनीता कुमारी ने भी उनका सहयोग किया.
सफलता मिलते देख परिवार ने किया सहयोग
मशरूम उत्पादन के दौरान जब भी कोई परेशानी आती, संध्या उनकी मदद लेती थीं. धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ने लगा और आमदनी भी होने लगी. जब परिवार ने उनके काम से पैसे आते देखे, तो पति और दोनों बेटों का सहयोग भी मिलने लगा. शुरुआती दौर में घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. परिवार में उन्हें सम्मान और सहयोग नहीं मिलता था. कई बार ऐसे हालात बने कि वह दिन-रात रोती थीं. लेकिन आज वही काम उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है.
"मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी. आगे कुछ करने का सपना देखा था, लेकिन, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर सकीं. इसके बावजूद परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. मशरूम उत्पादन से आमदनी बढ़ी, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और जीवन में खुशहाली आई." -स्वर्ण संध्या भारती, मशरूम लेडी
वह बताती हैं कि, पहले डिबिया भी नहीं जलती थी. त्योहारों के दिनों में भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था. आज हालात बदल चुके हैं. कभी झोपड़ी में रहने वाली उनकी जिंदगी अब चार मंजिला मकान तक पहुंच गई है. अब उनके पास खेती-बारी भी है और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं. इस समय वह हर माह 10 क्विंटल ओयस्टर मशरूम का उत्पादन कर इसकी बिक्री करती हैं. मशरूम की इस उन्नत खेती से उन्हें हर महीने बंपर मुनाफा और बेहतरीन आमदनी हो रही है.
5000 महिलाओं को दिया प्रशिक्षण
स्वर्ण संध्या की सफलता सिर्फ उनके अपने परिवार तक सीमित नहीं रही. उन्होंने अपने अनुभव और हुनर को दूसरी महिलाओं तक पहुंचाने का भी काम किया. भारती 5000 से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं. कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा, भागलपुर के माध्यम से भी उन्हें महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अवसर मिलते हैं. जिले के अलग-अलग प्रखंडों में जाकर उन्होंने महिलाओं को मशरूम उत्पादन की बारीकियों की जानकारी दी है.
उनका प्रयास है कि महिलाएं घर पर रहकर भी रोजगार शुरू कर सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे सकें. उनके प्रशिक्षण से जुड़ने वाली महिलाएं भी अब मशरूम उत्पादन और इससे बनने वाले उत्पादों की संभावनाएं तलाश रही हैं. कोई अपने घर में मशरूम उगाकर परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई इसे बेचकर आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि मशरूम से नए रास्ते खुल रहे हैं.
प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने क्या कहा?
प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि मशरूम से सिर्फ सब्जी ही नहीं, बल्कि पापड़ और अचार जैसे उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं. इससे रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं. कई महिलाएं अब इस काम को छोटे व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने की योजना बना रही हैं. वर्ष 2024 से मशरूम से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण ले रही हैं. पूजा कुमारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मशरूम से जुड़े उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है.
"कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर सीखने के बाद घर पर मशरूम उगाना शुरू किया. परिवार के इस्तेमाल के लिए मशरूम तैयार करने के साथ कुछ मात्रा बेचने का भी प्रयास किया. धीरे-धीरे इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है." -पूजा कुमारी, प्रशिक्षणार्थी
स्वर्ण संध्या भारती के इन बेहतरीन प्रयासों के लिए बीएयू के किसान मेले में उन्हें 'महिला किसान सम्मान' से भी सम्मानित किया जा चुका है. यह सम्मान मिलने के बाद क्षेत्र में उनका गौरव बढ़ा है. प्रशिक्षण लेने वाली बुजुर्ग महिलाएं भी इसे घर बैठे रोजगार का अच्छा माध्यम मानती हैं.
हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं
उनका कहना है कि घर पर मशरूम उगाने से परिवार को भोजन मिलता है. साथ ही, जरूरत के अनुसार इसे बेचकर आमदनी भी की जा सकती है. किसी काम की शुरुआत करने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती. सही प्रशिक्षण, मेहनत और लगातार प्रयास से छोटे स्तर पर शुरू किया गया काम भी आगे बढ़ सकता है. स्वर्ण संध्या ने हजारों को रास्ता दिखाया है.
कभी दो हजार रुपये से मशरूम उत्पादन शुरू करने वाली संध्या आज हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं. कोशिश है कि महिलाएं अपनी परिस्थितियों से हार मानने के बजाय हुनर सीखें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें. मशरूम उत्पादन के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार की संभावनाएं तैयार की हैं. यह बात महिला उद्यमी स्वर्ण संध्या भारती ने पूरे गर्व के साथ कही है.
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