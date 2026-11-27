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होल्डिंग टैक्स वसूली में भागलपुर नगर निगम फिसड्डी, पिछले साल से 5 करोड़ पीछे

भागलपुर: बिहार का भागलपुर नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी के बजाय निगम प्रशासन खुद संभाल रहा है, लेकिन व्यवस्था बदलने के बावजूद टैक्स वसूली की रफ्तार में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. आंकड़े बता रहे हैं कि निगम अब तक अपने पिछले प्रदर्शन से भी पीछे चल रहा है.

नगर निगम की ओर से की गई समीक्षा में सामने आया कि चालू वित्तीय वर्ष में 24 नवंबर तक शहर के 32 हजार 810 घरों से कुल 12 करोड़ 50 लाख रुपए की होल्डिंग टैक्स वसूली हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में निजी एजेंसी लाजीकूफ ने अप्रैल से नवंबर तक 17 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की थी. यानी इस बार निगम पिछले साल की तुलना में पांच करोड़ रुपये पीछे है.

वित्तीय वर्ष समाप्त होने में चार महीने शेष

इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने कुल 55 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें अद्यतन टैक्स वसूली का लक्ष्य 24 करोड़ 99 लाख रुपए है, लेकिन अब तक की उपलब्धि को देखते हुए लक्ष्य हासिल करना निगम प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज चार महीने शेष हैं और इस दौरान निगम को अभी 42 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली करनी है.

सरकारी विभागों पर साढ़े नौ करोड़ रुपए बकाया

होल्डिंग टैक्स वसूली में सबसे बड़ी बाधा सरकारी विभागों से बकाया राशि की वसूली है. नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, शहर के विभिन्न सरकारी भवनों पर करीब नौ करोड़ 50 लाख रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है. इसमें तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, रेलवे, विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालय शामिल हैं.

15000 से ज्यादा गृहस्वामियों को नोटिस

वहीं, निजी गृहस्वामियों से बकाया वसूली के लिए भी निगम ने अभियान तेज किया है. प्रत्येक वार्ड से 300 बड़े बकायेदारों को चिह्नित किया गया है. इस तरह कुल 15 हजार 300 गृहस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है. इनसे करीब 18 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए नगर निगम के 25 कर संग्राहक और दो टीम लीडर प्रतिदिन बकायेदारों के घर पहुंचकर टैक्स जमा करने के लिए कह रहे हैं.

ऑनलाइन टैक्स जमा करने में भी पीछे हैं गृहस्वामी



नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है, लेकिन शहर के ज्यादातर गृहस्वामी अब भी इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. शहर में कुल 81 हजार पंजीकृत मकान हैं. इनमें से 72 हजार 770 मकानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. इसके बावजूद 24 नवंबर तक टैक्स जमा करने वाले 32 हजार 810 गृहस्वामियों में से महज आठ हजार 301 लोगों ने ही ऑनलाइन भुगतान किया है.