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2 दिन में 2 मेडिकल रिपोर्ट, पहली में NO.. दूसरी में गर्भवती, भड़का कोर्ट

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में नाबालिग के अपहरण और बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. महज दो दिनों के अंतराल पर आई दो मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा विरोधाभास सामने आया है.

पहली रिपोर्ट में नाबालिग को गर्भवती नहीं बताया गया, जबकि दूसरी जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक कुमार की अदालत ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है. वहीं, पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाने पर भी अनुसंधानकर्ता से जवाब मांगा गया है.

मामला, तिलकामांझी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 14 अगस्त 2026 को अपह्रत नाबालिग की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई थी. मामले की अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक मणि कुमारी ने जांच के बाद अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पीड़िता के गर्भवती नहीं होने की बात कही गई थी.

दूसरी मेडिकल रिपोर्ट

पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 7 माह दर्ज होने के कारण न्यायालय के आदेश पर उसे बालिका गृह भेजा जाना था. बालिका गृह में प्रवेश से पहले नियमानुसार दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया. इस जांच की सीलबंद रिपोर्ट में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. इसके बाद जब अदालत में सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट खोली गई, तो महज दो दिनों के भीतर आई दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आ गया.

इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक कुमार ने गंभीर नाराजगी जताई. अदालत ने सवाल किया कि पहली रिपोर्ट में गर्भवती नहीं होने की बात कही गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में गर्भवती होने की पुष्टि हुई है. आखिर अनुसंधानकर्ता मामले का अनुसंधान किस तरह कर रही हैं?

पॉक्सो एक्ट की अनदेखी

मामले में पुलिस की दूसरी बड़ी लापरवाही भी सामने आई है. परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई गई थी. वहीं, अनुसंधानकर्ता ने भी केस डायरी में उसकी उम्र 17 वर्ष 7 माह दर्ज की है. इसके बावजूद पुलिस ने अपहरण की सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ीं.

अदालत ने इस पर भी अनुसंधानकर्ता से जवाब मांगा कि जब पीड़िता नाबालिग है, तो पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल पर अनुसंधानकर्ता ने वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रतिवेदन देने की बात कही.