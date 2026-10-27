Explainer: पांच रंगों में छिपी उम्मीद, अंग की धरोहर.. कहानी भागलपुर की मंजूषा कला की
भागलपुर की मंजूषा कला आस्था, संघर्ष और पुनर्जीवन का प्रतीक है. बिहुला विषहरी की गाथा से जुड़ी लोक-कथा पर आधारित है ये चित्रकला. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 27, 2026 at 7:55 PM IST
भागलपुर: जिस कला की हर रेखा में लोकआस्था बसती है, हर रंग में जीवन की उम्मीद झलकती है और हर आकृति के पीछे सदियों पुरानी कथा छिपी है, भागलपुर की वहीं पहचान आज बाजार की तलाश में है. कभी बिहुला विषहरी की गाथा से जुड़ी मंजूषा कला अंग प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही है.
पांच विशिष्ट रंगों से सजी यह चित्रकला
सांप, कमल, सूर्य, चंद्रमा और पांच विशिष्ट रंगों से सजी यह चित्रकला केवल दीवारों को खूबसूरत बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और पुनर्जीवन का प्रतीक भी है. दिलचस्प बात यह है कि इस पारंपरिक कला में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. साड़ियों, दुपट्टों, सूट और पूजा से जुड़ी सामग्रियों पर इसकी मांग भी बढ़ रही है.
भागलपुर से विदेशों में भेजे जा रहे सूप
इस वर्ष विदेशों में होने वाले छठ के लिए सूप भागलपुर से भेजा जा रहा है. कभी इस लोककला की कहानियां दीवारें बयां करती थीं, लेकिन अब यह विरासत धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. कलाकारों को न तो पर्याप्त बाजार मिल रहा है और न ही उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत.
कलाकारों को पर्याप्त बाजार नहीं
दुखद हालात ये हैं कि मांग बढ़ने के बावजूद कलाकारों को न तो पर्याप्त बाजार मिल रहा है और न ही उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत. आखिर क्यों करोड़ों की संभावनाओं वाली भागलपुर की यह विरासत हजारों और लाखों रुपये के कारोबार तक सिमटी है? और क्या सरकारी सहयोग और नई पीढ़ी की भागीदारी इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकती है? जानेंगे
मंजूषा की पहचान
बिहार की पारंपरिक और प्राचीन लोककला मंजूषा अपनी खास चित्रकारी के लिए पहचानी जाती है. मंजूषा खास कर पांच रंगों से उकेरी जाती है. इसमें गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंग इस्तेमाल होता है. इन रंगों को सुख, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है. जिले के लगभग सभी घरों में मंजूषा कला देखने को मिल जाती है.
मंजूषा का शाब्दिक अर्थ
मंजूषा कला को समझने के लिए इसके नाम और ऐतिहासिक मान्यताओं को जानना जरूरी है. मंजूषा शब्द का पारंपरिक अर्थ एक सजी हुई बंद पिटारी या पात्र से जुड़ा है. समय के साथ यही नाम एक विशिष्ट लोकचित्रकला की पहचान बन गया. मंजूषा कलाकार हेमंत कुमार बताते हैं मंजूषा का शाब्दिक अर्थ सुंदर और सुखद सवेरा लाने वाली अवधारणा भी कहा जा सकता है.
बिहुला विषहरी की कथा से जुड़ाव
हेमंत कुमार के लिए यह कला केवल रंगों का संयोजन नहीं, बल्कि निराशा के बीच आशा खोजने की अभिव्यक्ति है. मंजूषा का संबंध अंग प्रदेश की लोकपरंपराओं और बिहुला विषहरी की कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है. वे कहते हैं कि इस पौराणिक कथा के बिना मंजूषा की परंपरा को पूरी तरह समझना संभव नहीं है. इस कथा ने कला को नया स्वरूप और विस्तार दिया. इसी से जुड़ी लोकगाथा में जीवन, मृत्यु, संघर्ष और पुनर्जीवन जैसे भाव सामने आते हैं.
"बिहुला विषहरी की पौराणिक कथा के बिना मंजूषा की परंपरा को पूरी तरह समझना संभव नहीं है. इस कथा ने कला को नया स्वरूप और विस्तार दिया. इसी से जुड़ी लोकगाथा में जीवन, मृत्यु, संघर्ष और पुनर्जीवन जैसे भाव सामने आते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
पंचतत्वों से जुड़े पांच रंग
मंजूषा चित्रकला की सबसे खास पहचान इसके पांच रंग हैं. गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंग इस परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं. हेमंत कुमार बताते हैं इन रंगों का चयन बिहुला विषहरी की कथा से संबंधित मान्यताओं के आधार पर किया जाता है. लोककथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद बिहुला उन्हें जीवनदान दिलाने के उद्देश्य से स्वर्ग की यात्रा पर निकलती हैं.
सकारात्मक ऊर्जा का संदेश
हेमंत कुमार कहते हैं कि इस यात्रा के कठिन संघर्ष के दौरान उन्हें उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता थी. इसी भाव से पांच रंगों को विशेष महत्व दिया जाता है. कलाकार इन रंगों को पंचतत्व की अवधारणा से भी जोड़ते हैं. वे बताते हैं कि पंचतत्वों यानि क्षितिज, अग्नि, आकाश, समीर, और जल से ही इन रंगों का भाव है. इन रंगों की योजना के पीछे केवल सजावट नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण मौजूद है.
"पंचतत्वों यानि क्षितिज, अग्नि, आकाश, समीर, और जल से ही मंजूषा के पांच गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंगों का भाव है. इन रंगों की योजना के पीछे केवल सजावट नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण मौजूद है."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
रंग और आकृति का अपना सांकेतिक अर्थ
हेमंत आगे कहते हैं मंजूषा में रंगों का चयन मनमाने ढंग से नहीं किया जाता. प्रत्येक रंग और आकृति का अपना सांकेतिक अर्थ होता है. यही विशेषता इसे सामान्य चित्रकला से अलग बनाती है. हालांकि, इन रंगों से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की बात कलाकार की पारंपरिक मान्यता है.
हर आकृति की है कहानी
मंजूषा चित्रकला की पहचान इसके विशिष्ट आकारों और प्रतीकों से होती है. इसमें सांप का चित्रण अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह कला देवी मनसा और नागों से जुड़ी लोकआस्था से संबंधित है. कमल शुभता का प्रतीक है, जबकि बेलपत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. लहरदार रेखाएं गंगा का संकेत देती हैं.
अंग्रेजी के अक्षर 'S' जैसी रेखाओं का इस्तेमाल
इसी तरह पारंपरिक पात्रों, कोड़ियों और अन्य आकृतियों का भी अपना सांस्कृतिक महत्व बताया जाता है. हेमंत बताते हैं मंजूषा की मूल शैली में खड़ी अंग्रेजी के अक्षर 'S' जैसी रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता था. इसी आधार पर चेहरे, हाथों और दूसरी आकृतियों का निर्माण होता था.
देवी मनसा की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा
यह शैली सांप की आकृति से भी जुड़ती है, जो देवी मनसा की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज मंजूषा के कई नए रूप देखने को मिलते हैं. कलाकार कपड़े, कैनवास और अन्य सतहों पर इस लोकशैली को उतार रहे हैं. पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए नए प्रयोग इस कला को आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
एक पेंटिंग के लिए पूरा दिन
हेमंत कुमार कहते हैं कि मंजूषा की खूबसूरती के पीछे कलाकार की एकाग्रता, अभ्यास और धैर्य छिपा होता है. एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए केवल रंगों की जानकारी पर्याप्त नहीं है. रेखाओं की बारीकी, प्रतीकों का सही संयोजन और कथा के अनुरूप आकृतियों का चुनाव भी जरूरी है. हेमंत कुमार बताते हैं कि ए-4 आकार की एक पेंटिंग को बारीकी से तैयार करने में पूरा दिन लग सकता है.
अलग-अलग आकार के ब्रश
हेमंत के मुताबिक इसके लिए कागज, कपड़ा या कैनवास, ब्रश और पांच निर्धारित रंगों की जरूरत पड़ती है. बारीक काम के लिए अलग-अलग आकार के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं. कलाकार को यह भी समझना होता है कि किस आकृति के साथ कौन-सा प्रतीक बनाया जाना चाहिए.
"एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए रेखाओं की बारीकी, प्रतीकों का सही संयोजन और कथा के अनुरूप आकृतियों का चुनाव भी जरूरी है. ए-4 आकार की एक पेंटिंग को तैयार करने में पूरा दिन लग सकता है.इसके लिए कागज, कपड़ा या कैनवास, ब्रश और पांच निर्धारित रंगों की जरूरत पड़ती है. बारीक काम के लिए अलग-अलग आकार के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
मेहनत और बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर
हेमंत कुमार का कहना है कि यदि एक दिन की मजदूरी लगभग 500 रुपये मानी जाए और सामग्री का खर्च भी जोड़ा जाए, तो एक पेंटिंग की कीमत कम से कम 1,000 रुपये होनी चाहिए. इसके बावजूद बाजार में कई बार इतनी कीमत मिलना भी मुश्किल हो जाता है. यह स्थिति बताती है कि पारंपरिक कला में मेहनत और बाजार मूल्य के बीच अभी भी बड़ा अंतर है
प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका
हेमंत कुमार के मुताबिक मंजूषा कला को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है. हेमंत खुद भी प्रशिक्षक हैं. वे बच्चों को इस चित्रकला की बारीकियां सिखाते हैं. उनका कहना है कि इस कला के प्रशिक्षित कलाकारों की संख्या अभी पर्याप्त नहीं है. यही वजह है कि इस कला की तकनीक और प्रतीकों से परिचित लोगों का दायरा सीमित बना हुआ है.
"प्रशिक्षण के जरिए नई पीढ़ी को न केवल चित्र बनाना सिखाया जा सकता है, बल्कि इस विरासत के पीछे छिपे सांस्कृतिक संदर्भों से भी परिचित कराया जा सकता है. इससे कलाकार अपनी रचनाओं को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और ग्राहकों को उनके महत्व के बारे में समझा सकते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
लोककला उपयोगी वस्तुओं और फैशन से जुड़ रही
हेमंत बताते हैं कि आज मंजूषा केवल पारंपरिक पिटारों या चित्रों तक सीमित नहीं है. साड़ियों, दुपट्टों, सूट और दूसरे परिधानों पर भी इसका प्रयोग हो रहा है. छठ पूजा जैसे अवसरों पर धोती और अन्य कपड़ों पर मंजूषा की आकृतियां बनाई जा रही हैं. दीपावली के लिए दीयों से संबंधित उत्पादों पर भी काम हो रहा है. इस तरह लोककला धीरे-धीरे उपयोगी वस्तुओं और फैशन से जुड़ रही है.
बंगाल और झारखंड से मिल रहे ऑर्डर
हेमंत कुमार बताते हैं इस वर्ष उन्हें कोलकाता और झारखंड से साड़ियों के कई ऑर्डर मिले हैं. दुर्गापूजा से पहले शुरू हुई मांग छठ पूजा तक जारी रहने की उम्मीद है. इसके अलावा दीपावली के लिए दीयों और कपड़ों से संबंधित काम भी मिल रहा है. ये ऑर्डर इस बात का संकेत हैं कि मंजूषा के लिए स्थानीय क्षेत्र से बाहर भी संभावनाएं मौजूद हैं.
बाजार अब भी सीमित
हेमंत के मुताबिक यदि कलाकारों को नियमित ग्राहक, बेहतर मार्केंटिंग व्यवस्था और उचित मूल्य मिल सके, तो इस कला से होने वाली आमदनी में वृद्धि हो सकती है. हेमंत कहते हैं कि फिलहाल भागलपुर में मंजूषा से करोड़ों रुपये का कारोबार नहीं हो रहा है. उनका आकलन है कि इसके व्यापार का आर्थिक दायरा अभी हजारों और लाखों रुपये तक ही सीमित है.
सांस्कृतिक महत्व से परिचित नहीं लोग
हेमंत कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह प्रशिक्षित कलाकारों की कमी और व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार का अभाव है. उनके मुताबिक बहुत से लोग मंजूषा की आकृतियों को पसंद तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे अर्थ और सांस्कृतिक महत्व से परिचित नहीं हैं. यदि लोगों को इन प्रतीकों की जानकारी दी जाए, तो कला के प्रति उनकी रुचि और खरीदने की इच्छा दोनों बढ़ सकती हैं.
सरकारी सहयोग से बदल सकती है तस्वीर
हेमंत ने बताया कि मंजूषा कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चित्र बनाना नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों के लिए सही बाजार तलाशना भी है. स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनियों, नियमित बिक्री केंद्रों, मेलों और ऑनलाइन मार्केंटिंग की बेहतर व्यवस्था से उनकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है. यदि सरकार निष्पक्ष तरीके से मंजूषा कलाकारों को सहयोग दे, तो इसके दूरगामी लाभ मिल सकते है.
"कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चित्र बनाना नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों के लिए सही बाजार तलाशना भी है. यदि सरकार निष्पक्ष तरीके से मंजूषा कलाकारों को सहयोग दे, तो इसके दूरगामी लाभ मिल सकते है."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
योग्य कलाकारों तक पहुंचे मदद
हेमंत कुमार का कहना है कि सरकारी सहायता कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहने के बजाय सभी योग्य कलाकारों तक पहुंचनी चाहिए. इससे अधिक लोगों को काम मिलेगा और नई पीढ़ी भी इस परंपरा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होगी. कलाकारों के लिए प्रशिक्षण शिविर, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की सुविधा, डिजाइन संबंधी मार्गदर्शन और बिक्री के स्थायी अवसर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं.
भागलपुर की मजबूत पहचान
हेमंत ने बताया कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में लोककला से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने से बच्चों के बीच भी इसकी पहचान बढ़ाई जा सकती है. इसके साथ ही, स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों में मंजूषा को प्रमुखता देने से भागलपुर की पहचान मजबूत हो सकती है.
"शैक्षणिक संस्थानों में लोककला से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने से बच्चों के बीच भी इसकी पहचान बढ़ाई जा सकती हैयदि कलाकारों को उचित पारिश्रमिक मिले, तो यह परंपरा केवल सांस्कृतिक धरोहर बनकर नहीं रहेगी, बल्कि आजीविका का भरोसेमंद साधन भी बन सकती है."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
सम्मान और बाजार दोनों जरूरी
हेमंत कहते हैं कि मंजूषा कला की कहानी केवल अतीत की परंपराओं तक सीमित नहीं है. यह उन कलाकारों के संघर्ष की कहानी भी है, जो सीमित संसाधनों के बीच अपनी पहचान और हुनर को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. एक ओर इस कला में रोजगार और नए उत्पादों की संभावनाएं हैं, दूसरी ओर प्रशिक्षित लोगों की कमी, जागरूकता का अभाव और उचित कीमत न मिलना इसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं.
"मंजूषा कला मेर लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है. मेरा अनुभव बताता है कि यदि बच्चों को सही प्रशिक्षण मिले और कलाकारों को बाजार से जोड़ा जाए, तो इस लोकचित्रकला के माध्यम से आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार
एक्सपर्ट ओपिनियन
मंजूषा चित्रकला के महत्व और उसकी मौजूदा हालातों पर लेखक और रिसर्चर् प्रो. जेसी. शर्मा कहते है कि मंजूषा चित्रकला हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे संरक्षित करने के लिए पारंपरिक शैली और प्रतीकों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है. प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और सरकारी सहयोग से इस कला को व्यापक पहचान मिल सकती है.
"मंजूषा चित्रकला हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे संरक्षित करने के लिए पारंपरिक शैली और प्रतीकों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है. प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और सरकारी सहयोग से इस कला को व्यापक पहचान मिल सकती है." - प्रो. जेसी. शर्मा, लेखक एवं कला-रिसर्चर
बाजार तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास जरूरी
भागलपुर की मंजूषा में पांच रंग हैं, अनगिनत प्रतीक हैं और सदियों पुरानी लोकगाथाओं की स्मृतियां हैं. अब जरूरत इस बात की है कि इन रंगों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं. कलाकारों की मेहनत को उचित मूल्य मिले, नई पीढ़ी इस हुनर को अपनाए.सरकार तथा समाज मिलकर इसकी पहचान को व्यापक बनाएं. तभी मंजूषा की यह विरासत संग्रहालयों और किताबों तक सीमित रहने के बजाय लोगों के घरों, पहनावे और रोजगार का हिस्सा बन सकेगी.
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