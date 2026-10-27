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Explainer: पांच रंगों में छिपी उम्मीद, अंग की धरोहर.. कहानी भागलपुर की मंजूषा कला की

भागलपुर की मंजूषा कला ( ETV Bharat )

भागलपुर: जिस कला की हर रेखा में लोकआस्था बसती है, हर रंग में जीवन की उम्मीद झलकती है और हर आकृति के पीछे सदियों पुरानी कथा छिपी है, भागलपुर की वहीं पहचान आज बाजार की तलाश में है. कभी बिहुला विषहरी की गाथा से जुड़ी मंजूषा कला अंग प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही है.

पांच विशिष्ट रंगों से सजी यह चित्रकला

सांप, कमल, सूर्य, चंद्रमा और पांच विशिष्ट रंगों से सजी यह चित्रकला केवल दीवारों को खूबसूरत बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और पुनर्जीवन का प्रतीक भी है. दिलचस्प बात यह है कि इस पारंपरिक कला में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. साड़ियों, दुपट्टों, सूट और पूजा से जुड़ी सामग्रियों पर इसकी मांग भी बढ़ रही है. देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) भागलपुर से विदेशों में भेजे जा रहे सूप इस वर्ष विदेशों में होने वाले छठ के लिए सूप भागलपुर से भेजा जा रहा है. कभी इस लोककला की कहानियां दीवारें बयां करती थीं, लेकिन अब यह विरासत धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. कलाकारों को न तो पर्याप्त बाजार मिल रहा है और न ही उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत. कलाकारों को पर्याप्त बाजार नहीं दुखद हालात ये हैं कि मांग बढ़ने के बावजूद कलाकारों को न तो पर्याप्त बाजार मिल रहा है और न ही उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत. आखिर क्यों करोड़ों की संभावनाओं वाली भागलपुर की यह विरासत हजारों और लाखों रुपये के कारोबार तक सिमटी है? और क्या सरकारी सहयोग और नई पीढ़ी की भागीदारी इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकती है? जानेंगे मंजूषा की पहचान बिहार की पारंपरिक और प्राचीन लोककला मंजूषा अपनी खास चित्रकारी के लिए पहचानी जाती है. मंजूषा खास कर पांच रंगों से उकेरी जाती है. इसमें गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंग इस्तेमाल होता है. इन रंगों को सुख, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है. जिले के लगभग सभी घरों में मंजूषा कला देखने को मिल जाती है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) मंजूषा का शाब्दिक अर्थ मंजूषा कला को समझने के लिए इसके नाम और ऐतिहासिक मान्यताओं को जानना जरूरी है. मंजूषा शब्द का पारंपरिक अर्थ एक सजी हुई बंद पिटारी या पात्र से जुड़ा है. समय के साथ यही नाम एक विशिष्ट लोकचित्रकला की पहचान बन गया. मंजूषा कलाकार हेमंत कुमार बताते हैं मंजूषा का शाब्दिक अर्थ सुंदर और सुखद सवेरा लाने वाली अवधारणा भी कहा जा सकता है. बिहुला विषहरी की कथा से जुड़ाव हेमंत कुमार के लिए यह कला केवल रंगों का संयोजन नहीं, बल्कि निराशा के बीच आशा खोजने की अभिव्यक्ति है. मंजूषा का संबंध अंग प्रदेश की लोकपरंपराओं और बिहुला विषहरी की कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है. वे कहते हैं कि इस पौराणिक कथा के बिना मंजूषा की परंपरा को पूरी तरह समझना संभव नहीं है. इस कथा ने कला को नया स्वरूप और विस्तार दिया. इसी से जुड़ी लोकगाथा में जीवन, मृत्यु, संघर्ष और पुनर्जीवन जैसे भाव सामने आते हैं. "बिहुला विषहरी की पौराणिक कथा के बिना मंजूषा की परंपरा को पूरी तरह समझना संभव नहीं है. इस कथा ने कला को नया स्वरूप और विस्तार दिया. इसी से जुड़ी लोकगाथा में जीवन, मृत्यु, संघर्ष और पुनर्जीवन जैसे भाव सामने आते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार छठ पर्व दर्शाती मंजूषा पेंटिंग (ETV Bharat) पंचतत्वों से जुड़े पांच रंग मंजूषा चित्रकला की सबसे खास पहचान इसके पांच रंग हैं. गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंग इस परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं. हेमंत कुमार बताते हैं इन रंगों का चयन बिहुला विषहरी की कथा से संबंधित मान्यताओं के आधार पर किया जाता है. लोककथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद बिहुला उन्हें जीवनदान दिलाने के उद्देश्य से स्वर्ग की यात्रा पर निकलती हैं. सकारात्मक ऊर्जा का संदेश हेमंत कुमार कहते हैं कि इस यात्रा के कठिन संघर्ष के दौरान उन्हें उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता थी. इसी भाव से पांच रंगों को विशेष महत्व दिया जाता है. कलाकार इन रंगों को पंचतत्व की अवधारणा से भी जोड़ते हैं. वे बताते हैं कि पंचतत्वों यानि क्षितिज, अग्नि, आकाश, समीर, और जल से ही इन रंगों का भाव है. इन रंगों की योजना के पीछे केवल सजावट नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण मौजूद है. "पंचतत्वों यानि क्षितिज, अग्नि, आकाश, समीर, और जल से ही मंजूषा के पांच गुलाबी, पीला, नीला, हरा और नारंगी रंगों का भाव है. इन रंगों की योजना के पीछे केवल सजावट नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण मौजूद है."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार ETV Bharat GFX (ETV Bharat) रंग और आकृति का अपना सांकेतिक अर्थ हेमंत आगे कहते हैं मंजूषा में रंगों का चयन मनमाने ढंग से नहीं किया जाता. प्रत्येक रंग और आकृति का अपना सांकेतिक अर्थ होता है. यही विशेषता इसे सामान्य चित्रकला से अलग बनाती है. हालांकि, इन रंगों से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की बात कलाकार की पारंपरिक मान्यता है. हर आकृति की है कहानी मंजूषा चित्रकला की पहचान इसके विशिष्ट आकारों और प्रतीकों से होती है. इसमें सांप का चित्रण अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह कला देवी मनसा और नागों से जुड़ी लोकआस्था से संबंधित है. कमल शुभता का प्रतीक है, जबकि बेलपत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. लहरदार रेखाएं गंगा का संकेत देती हैं. अंग्रेजी के अक्षर 'S' जैसी रेखाओं का इस्तेमाल इसी तरह पारंपरिक पात्रों, कोड़ियों और अन्य आकृतियों का भी अपना सांस्कृतिक महत्व बताया जाता है. हेमंत बताते हैं मंजूषा की मूल शैली में खड़ी अंग्रेजी के अक्षर 'S' जैसी रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता था. इसी आधार पर चेहरे, हाथों और दूसरी आकृतियों का निर्माण होता था. A4 पेज पर मंजूषा पेंटिंग (ETV Bharat) देवी मनसा की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा यह शैली सांप की आकृति से भी जुड़ती है, जो देवी मनसा की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आज मंजूषा के कई नए रूप देखने को मिलते हैं. कलाकार कपड़े, कैनवास और अन्य सतहों पर इस लोकशैली को उतार रहे हैं. पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए नए प्रयोग इस कला को आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. एक पेंटिंग के लिए पूरा दिन हेमंत कुमार कहते हैं कि मंजूषा की खूबसूरती के पीछे कलाकार की एकाग्रता, अभ्यास और धैर्य छिपा होता है. एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए केवल रंगों की जानकारी पर्याप्त नहीं है. रेखाओं की बारीकी, प्रतीकों का सही संयोजन और कथा के अनुरूप आकृतियों का चुनाव भी जरूरी है. हेमंत कुमार बताते हैं कि ए-4 आकार की एक पेंटिंग को बारीकी से तैयार करने में पूरा दिन लग सकता है. अलग-अलग आकार के ब्रश हेमंत के मुताबिक इसके लिए कागज, कपड़ा या कैनवास, ब्रश और पांच निर्धारित रंगों की जरूरत पड़ती है. बारीक काम के लिए अलग-अलग आकार के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं. कलाकार को यह भी समझना होता है कि किस आकृति के साथ कौन-सा प्रतीक बनाया जाना चाहिए. पांच रंगों से सजी मंजूषा कला (ETV Bharat) "एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए रेखाओं की बारीकी, प्रतीकों का सही संयोजन और कथा के अनुरूप आकृतियों का चुनाव भी जरूरी है. ए-4 आकार की एक पेंटिंग को तैयार करने में पूरा दिन लग सकता है.इसके लिए कागज, कपड़ा या कैनवास, ब्रश और पांच निर्धारित रंगों की जरूरत पड़ती है. बारीक काम के लिए अलग-अलग आकार के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं."- हेमंत कुमार, मंजूषा कलाकार