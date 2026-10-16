अब अमेरिका तक पहुंची भागलपुर की मंजूषा कला, छठ के 200 सूपों का ऑर्डर
अंगप्रदेश की पारंपरिक कला छठ की आस्था के साथ विदेशों तक पहुंचने की राह पर है. हर सूप सांस्कृतिक पहचान लेकर जा रहा है. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : October 16, 2026 at 6:14 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर की मंजूषा कला अब सिर्फ अंगप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंचने वाली पहचान बन रही है. छठ महापर्व के मौके पर इस कला से सजे सूपों की मांग ने स्थानीय कलाकारों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं. अमेरिका से 200 सूपों का ऑर्डर मिला है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑर्डर को लेकर बातचीत जारी है. देश के दूसरे हिस्सों से भी मांग पहुंच रही है. ऐसे में मंजूषा गुरु मनोज पंडित और उनकी टीम इन दिनों सूपों को तैयार करने में जुटी है.
सूपों पर 'छठ की छटा'
इन सूपों की खासियत सिर्फ इनका आकर्षक दिखना नहीं है. इन पर अंगप्रदेश की परंपरा, लोककला और छठ की आस्था को रंगों के जरिए उकेरा जा रहा है. कोई कलाकार भगवान सूर्य की आकृति बना रहा है, तो कोई कमल के फूल और पारंपरिक डिजाइन तैयार कर रहा है.
गुलाबी, हरे और पीले रंगों का खास इस्तेमाल
साधारण बांस के सूप को मंजूषा कला से सजाने के लिए पहले उसकी सतह को तैयार किया जाता है. इसके बाद कूची की मदद से आकृतियां बनाई जाती हैं और उनमें पारंपरिक रंग भरे जाते हैं. हर डिजाइन को सावधानी से तैयार किया जाता है, ताकि सूप की सुंदरता के साथ मंजूषा कला की मूल शैली भी बनी रहे. गुलाबी, हरे और पीले रंगों का खास इस्तेमाल इस कला को अलग पहचान देता है.
कलाकारों की कोशिश है कि छठ में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री के जरिए लोगों तक अपनी सांस्कृतिक विरासत पहुंचाई जाए. यही वजह है कि इन सूपों पर केवल सजावट नहीं की जा रही, बल्कि छठ महापर्व से जुड़े भाव और प्रतीकों को भी जगह दी जा रही है.
कैसे किया जा रहा है तैयार?
कलाकार अमन सागर बताते हैं कि मंजूषा कला से सूपों को तैयार करना मेहनत और धैर्य का काम है. सूप पर पहले डिजाइन की रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर कूची से आकृतियां बनाई जाती हैं और उनमें रंग भरे जाते हैं. भगवान सूर्य, कमल और छठ से जुड़ी आकृतियों को उकेरते समय उनकी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा जाता है.
''कलाकारों के लिए यह काम केवल सूप सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पारंपरिक कला को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है. अमेरिका से मिले ऑर्डर से कलाकारों का उत्साह बढ़ा है. उम्मीद है कि इससे मंजूषा कला को नए बाजार और कलाकारों को काम के अधिक अवसर मिलेंगे.''- अमन सागर, मंजूषा कलाकार
'समय पर काम पूरा करने की चुनौती'
भागलपुर से अमेरिका तक इन सूपों की मांग पहुंचना इस लोककला के बदलते दायरे को दिखाता है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर पूरा करने में समय और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. हर सूप को तैयार करने के बाद उसकी डिजाइन और रंगों की जांच की जाती है, ताकि ग्राहक तक पहुंचने वाले उत्पाद में कलात्मक बारीकी बनी रहे. ऑर्डर की संख्या बढ़ने के साथ कलाकारों के सामने समय पर काम पूरा करने की चुनौती भी है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा अहम पड़ाव
मंजूषा कला को नई पहचान दिलाने वाले महत्वपूर्ण पड़ावों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा प्रसंग भी शामिल है. करीब पांच महीने पहले मंजूषा कला के गुरु कहे जाने वाले मनोज पंडित ने राष्ट्रपति को मंजूषा कला से सजी साड़ी भेंट की थी. राष्ट्रपति ने उस साड़ी को धारण किया, जिसके बाद इस पारंपरिक कला को लेकर लोगों की दिलचस्पी और चर्चा बढ़ी. कलाकारों के लिए यह अपनी कला को बड़े मंच तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर रहा.
''मंजूषा कला की जड़ें अंगप्रदेश की लोकपरंपरा में हैं. इसकी विशिष्ट आकृतियां, रेखाएं और रंग इसे दूसरी लोककलाओं से अलग पहचान देते हैं. इस कला को कपड़ों और दूसरी वस्तुओं पर उकेरने के साथ अब छठ के सूपों पर भी प्रयोग किया जा रहा है. इससे पारंपरिक कला को रोजमर्रा के इस्तेमाल और पर्व-त्योहार से जोड़कर नए बाजार तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है.''- मनोज पंडित, मंजूषा कला के गुरु
मनोज पंडित बताते हैं कि अमेरिका से 200 सूपों का ऑर्डर मिलना कलाकारों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से भी मांग को लेकर बातचीत चल रही है. उनकी कोशिश है कि मंजूषा कला की पारंपरिक शैली को बरकरार रखते हुए इसे नए उत्पादों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ताकि कलाकारों को रोजगार के अवसर मिलें और अंगप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले.
नई पीढ़ी और नए बाजारों को जोड़ने की कोशिश
भागलपुर के इन कलाकारों की कोशिश अब मंजूषा कला को नई पीढ़ी और नए बाजारों से जोड़ने की है. छठ महापर्व के लिए तैयार हो रहे सूप इस बात की मिसाल हैं कि स्थानीय परंपराओं को नए विचारों और बाजारों के साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. अमेरिका से मिले ऑर्डर और ऑस्ट्रेलिया में चल रही बातचीत ने उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में मंजूषा कला की पहुंच और बढ़ेगी.
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