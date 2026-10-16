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अब अमेरिका तक पहुंची भागलपुर की मंजूषा कला, छठ के 200 सूपों का ऑर्डर

मंजूषा कला ( ETV Bharat )

भागलपुर : बिहार के भागलपुर की मंजूषा कला अब सिर्फ अंगप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंचने वाली पहचान बन रही है. छठ महापर्व के मौके पर इस कला से सजे सूपों की मांग ने स्थानीय कलाकारों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं. अमेरिका से 200 सूपों का ऑर्डर मिला है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑर्डर को लेकर बातचीत जारी है. देश के दूसरे हिस्सों से भी मांग पहुंच रही है. ऐसे में मंजूषा गुरु मनोज पंडित और उनकी टीम इन दिनों सूपों को तैयार करने में जुटी है.

सूपों पर 'छठ की छटा'

इन सूपों की खासियत सिर्फ इनका आकर्षक दिखना नहीं है. इन पर अंगप्रदेश की परंपरा, लोककला और छठ की आस्था को रंगों के जरिए उकेरा जा रहा है. कोई कलाकार भगवान सूर्य की आकृति बना रहा है, तो कोई कमल के फूल और पारंपरिक डिजाइन तैयार कर रहा है. लड़कियों और महिलाओं की होती है प्रमुख भागीदारी (ETV Bharat) गुलाबी, हरे और पीले रंगों का खास इस्तेमाल साधारण बांस के सूप को मंजूषा कला से सजाने के लिए पहले उसकी सतह को तैयार किया जाता है. इसके बाद कूची की मदद से आकृतियां बनाई जाती हैं और उनमें पारंपरिक रंग भरे जाते हैं. हर डिजाइन को सावधानी से तैयार किया जाता है, ताकि सूप की सुंदरता के साथ मंजूषा कला की मूल शैली भी बनी रहे. गुलाबी, हरे और पीले रंगों का खास इस्तेमाल इस कला को अलग पहचान देता है. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) कलाकारों की कोशिश है कि छठ में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री के जरिए लोगों तक अपनी सांस्कृतिक विरासत पहुंचाई जाए. यही वजह है कि इन सूपों पर केवल सजावट नहीं की जा रही, बल्कि छठ महापर्व से जुड़े भाव और प्रतीकों को भी जगह दी जा रही है. मंजूषा कला की छंटा (ETV Bharat) कैसे किया जा रहा है तैयार? कलाकार अमन सागर बताते हैं कि मंजूषा कला से सूपों को तैयार करना मेहनत और धैर्य का काम है. सूप पर पहले डिजाइन की रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर कूची से आकृतियां बनाई जाती हैं और उनमें रंग भरे जाते हैं. भगवान सूर्य, कमल और छठ से जुड़ी आकृतियों को उकेरते समय उनकी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा जाता है. ''कलाकारों के लिए यह काम केवल सूप सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी पारंपरिक कला को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है. अमेरिका से मिले ऑर्डर से कलाकारों का उत्साह बढ़ा है. उम्मीद है कि इससे मंजूषा कला को नए बाजार और कलाकारों को काम के अधिक अवसर मिलेंगे.''- अमन सागर, मंजूषा कलाकार छठ के लिए तैयाक किया गया सूप (ETV Bharat) 'समय पर काम पूरा करने की चुनौती'