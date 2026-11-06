बिहार की 14 साल की इस बेटी ने बड़े पर्दे पर मचाया धमाल, देश-विदेश की टॉप-100 फिल्मों में जगह
Bhagalpur Kavya Choubey: बिहार की बेटी काव्या चौबे ने भागलपुर का नाम रोशन किया. उनकी फिल्म की गूंज देश-विदेश तक पहुंच गई है. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 6, 2026 at 2:02 PM IST
भागलपुर: कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या संसाधनों की मोहताज नहीं होती है. अगर हुनर हो और उसे दिखाने का अवसर मिले तो छोटे शहरों की बेटियां भी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना सकती हैं. भागलपुर की 14 साल की काव्या चौबे इसकी एक मिसाल बनकर सामने आई हैं.
टॉप-100 में फिल्म शामिल
पढ़ाई के साथ-साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली काव्या ने साल 2024 में बनी फिल्म 'डॉक्टर बेटियां' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भागलपुर में ही इस फिल्म की शूटिंग हुई थी. अब फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से प्रोत्साहन मिलने और देश-विदेश की हजारों फिल्मों के बीच टॉप-100 में जगह मिलने के बाद काव्या का उत्साह बढ़ा है.
'डॉक्टर बेटियां' फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी एक गरीब परिवार की बच्ची के इर्द-गिर्द घूमती है. बच्ची के पास न तो बेहतर संसाधन हैं और न ही ऐसा पारिवारिक सहारा, जो उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहे. इसके बावजूद उसके मन में डॉक्टर बनने का सपना है. वह पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती है.
फिल्म में बच्ची के मुश्किल सफर को दिखाया गया है. फिल्म में दिखाया गया है कि बच्ची जब स्कूल में दाखिला लेने पहुंचती है तो अंग्रेजी नहीं आने के कारण उसे प्रवेश नहीं मिल पाता है. यह स्थिति उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होती है. एक तरफ डॉक्टर बनने का सपना और दूसरी तरफ भाषा के कारण शिक्षा के दरवाजे बंद होने जैसी परिस्थिति.
फिल्म में बच्ची परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानती है. अपने दोस्तों से मदद मांगती है, अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती है और धीरे-धीरे अपनी कमजोरी को दूर करती है. इसके बाद उसे स्कूल में दाखिला मिलता है.
फिल्म की कहानी का सबसे भावुक पहलू बच्ची का मां के बिना जीवन जीना है. उसके मन में बार-बार यह सवाल उठता है कि अगर उसकी मां होतीं तो इस मुश्किल सफर में उसका साथ देतीं. मां का साया न होना उसके लिए केवल भावनात्मक कमी नहीं, बल्कि संघर्ष के समय सहारे की कमी भी है.
संघर्ष की दास्तान
वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन कई मौकों पर उसे मां की याद और उनकी जरूरत महसूस होती है. फिल्म में गरीबी और बेबसी को केवल दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, शिक्षा और मेहनत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है.
भाषा की चुनौती
एक बच्ची का अंग्रेजी सीखने के लिए दोस्तों का सहारा लेना और फिर स्कूल में दाखिला पाना इस बात को सामने लाता है कि सही सहयोग मिलने पर मुश्किलें कम हो सकती हैं. इस फिल्म में काव्या चौबे ने मुख्य किरदारों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
डांस देखकर मिला फिल्म का ऑफर
वास्तविक जीवन में भी वह भागलपुर की माउंट एसएससी की छात्रा हैं. अभिनय की दुनिया में उनका सफर किसी फिल्मी योजना के तहत नहीं, बल्कि एक डांस कार्यक्रम से शुरू हुआ. काव्या बताती हैं कि वह शुरुआत में डांस करने गई थीं. वहां जब वह डांस कर रही थीं, तभी फिल्म के निर्देशक ने उनके एक्सप्रेशन को देखा और पसंद किया.
कैमरे के सामने डायलॉग बोलना था कठिन- काव्या
इसके बाद निर्देशक ने उनकी दीदी से बातचीत की. बातचीत के बाद उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला और शूटिंग शुरू हो गई. काव्या के लिए कैमरे के सामने आना बिल्कुल नया अनुभव था. डांस के दौरान उन्हें कैमरे की थोड़ी जानकारी जरूर थी, लेकिन कैमरे के सामने संवाद बोलना उनके लिए चुनौती थी.
"शुरुआत में मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा और वह ठीक से बोल पाऊंगी या नहीं. हालांकि लगातार अभ्यास और कोशिश के बाद कैमरे के सामने बोलना सीखा. फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसे दृश्य भी थे, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं था. एक दृश्य में मुझे मिट्टी के बर्तन में दूध उबालने का काम करना था. इस दृश्य को सही तरीके से फिल्माने के लिए मुझे कई बार रीटेक देने पड़े."-काव्या चौबे, बाल कलाकार
यूपी सरकार से प्रोत्साहन
काव्या बताती हैं कि अभिनय की बारीकियों को समझने और निर्देशक के निर्देशों के अनुसार दृश्य को पूरा करने में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला. शूटिंग के समय काव्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भविष्य में उनकी फिल्म को दूसरे राज्य की सरकार से प्रोत्साहन मिलेगा.
गौरव का क्षण
उन्हें तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा. अब जब फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से सहारा मिला और हजारों फिल्मों के बीच टॉप-100 में शामिल किया गया तो उनके लिए यह काफी खुशी का पल है. काव्या ने इसके लिए सरकार के प्रति आभार जताया है.
फिल्म के निर्देशक का भी सम्मान
फिल्म के निर्देशक को भी सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि से फिल्म से जुड़े कलाकारों और पूरी टीम को पहचान मिली है. खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग भागलपुर जैसे शहर में हुई थी. ऐसे में इस उपलब्धि ने स्थानीय कलाकारों के लिए भी संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं.
सही मार्गदर्शन की जरूरत
छोटे शहरों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल अवसर और सही मार्गदर्शन की है. काव्या का मानना है कि भागलपुर में ऐसे कई कलाकार हैं, जो अपनी कला को निखार रहे हैं और बड़े पर्दे पर काम करने का सपना देखते हैं. वह उन्हें सलाह देती हैं कि शुरुआत में यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि आगे क्या होगा या सफलता मिलेगी भी या नहीं.
रियल लाइफ में भी डॉक्टर बनने का सपना
अपने सपने को बड़ा रखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए. खुद काव्या भी डांस से अभिनय तक के सफर में सीखते हुए आगे बढ़ी हैं. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली बच्ची का किरदार निभाने वाली काव्या का वास्तविक जीवन में भी डॉक्टर बनने का सपना है.
वह बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती हैं. फिल्म में काम करने के बाद उनका यह सपना और मजबूत हुआ है. उनका कहना है कि फिल्म की कहानी और किरदार ने उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब महसूस कराया. काव्या से जब पूछा गया कि अगले पांच साल बाद वह खुद को कहां देखना चाहती हैं तो उन्होंने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की. लेकिन उनका सपना केवल डॉक्टर की डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है.
मुफ्त में गरीबों का इलाज करना चाहती हैं काव्या
वह ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं. उनका कहना है कि पैसों की कमी की वजह से किसी व्यक्ति को बेहतर इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए. वह भविष्य में ऐसे जरूरतमंद लोगों का इलाज करना चाहती हैं.
इस तरह 'डॉक्टर बेटियां' फिल्म में निभाया गया किरदार और काव्या का वास्तविक जीवन का सपना एक-दूसरे से जुड़ता दिखाई देता है. पर्दे पर वह एक ऐसी बच्ची का संघर्ष दिखाती हैं, जो गरीबी और मां के अभाव के बावजूद डॉक्टर बनना चाहती है. वहीं वास्तविक जीवन में भी वह डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा रखती हैं.
प्रेरणादायक सफर
भागलपुर में बनी इस फिल्म को मिली पहचान केवल एक फिल्म की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह छोटे शहरों में छिपी प्रतिभाओं की क्षमता को भी सामने लाती है. काव्या चौबे की कहानी उन छात्राओं के लिए प्रेरणा बन सकती है, जो पढ़ाई के साथ अपनी कला और सपनों को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं.
ये भी पढ़ें
वर्दी और सुरों का संगम: बिहार के पूर्व DGP की आवाज में 'पाटलिपुत्र गौरव गीत' रिलीज, 3-A तिकड़ी का धमाल
बिहार की बेटी अदिति सिंह का कमाल, स्कॉटलैंड टूर के लिए चयन; देश भर से चुने गए प्रतिभागियों में टॉप 9 में बनाई जगह