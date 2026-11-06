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बिहार की 14 साल की इस बेटी ने बड़े पर्दे पर मचाया धमाल, देश-विदेश की टॉप-100 फिल्मों में जगह

14 साल की काव्या चौबे की 'डॉक्टर बेटियां' का धमाल ( ETV Bharat )

भागलपुर: कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या संसाधनों की मोहताज नहीं होती है. अगर हुनर हो और उसे दिखाने का अवसर मिले तो छोटे शहरों की बेटियां भी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना सकती हैं. भागलपुर की 14 साल की काव्या चौबे इसकी एक मिसाल बनकर सामने आई हैं.

टॉप-100 में फिल्म शामिल