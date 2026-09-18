ETV Bharat / state

भागलपुर के कतरनी चावल की विदेशों तक खुशबू, अमेरिका-कनाडा से आ रहे ऑर्डर

किसी पारंपरिक कृषि उत्पाद को बड़े बाजार में स्थापित करने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. उसकी गुणवत्ता, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है.

GI टैग मिलने के बाद कतरनी चावल के लिए बाजार की संभावनाएं बढ़ीं. हालांकि, इसके साथ चुनौती यह भी है कि इस पहचान और बढ़ती मांग का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचे. एग्रो हेरिटेज इसी कड़ी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

कतरनी चावल की भौगोलिक पहचान को उस समय महत्वपूर्ण मजबूती मिली, जब इसे वर्ष 2016 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला. इससे कतरनी को उसकी भौगोलिक पहचान के साथ आधिकारिक मान्यता मिली और भागलपुर के नाम से जुड़ी इसकी पहचान और मजबूत हुई.

समय के साथ इस पहल का दायरा बढ़ता गया. वर्ष 2013 तक करीब 15 एकड़ में कतरनी की खेती का विस्तार किया गया. इसके बाद उत्पादन के साथ-साथ बाजार, प्रोसेसिंग और बिक्री पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. सुबोध बताते हैं कि कतरनी केवल धान की एक सामान्य किस्म नहीं है, बल्कि भागलपुर और आसपास के इलाकों की कृषि परंपरा से जुड़ी पहचान है. इसकी प्राकृतिक खुशबू, स्वाद और पकने के बाद की नरमी इसे दूसरे चावलों से अलग बनाती है.

सुबोध कुमार के मुताबिक, 'एग्रो हेरिटेज' की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी. उस समय करीब 5 एकड़ जमीन में कतरनी धान की खेती से काम शुरू किया गया. शुरुआती उद्देश्य भागलपुर की पारंपरिक कृषि उपज, खासकर कतरनी चावल, को व्यवस्थित तरीके से बाजार उपलब्ध कराना और इसकी पहचान को आगे बढ़ाना था. आज भागलपुर में 700 एकड़ में कतरनी की फसल लग रही है जिससे 11000 टन चावल का उत्पादन हो रहा है. इसमें से ज्यादातर देश में ही खपत हो रहा है.

''हमारा उद्देश्य सिर्फ कतरनी चावल की बिक्री करना नहीं, बल्कि इसकी पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए इसे बड़े बाजार तक पहुंचाना है. हम चाहते हैं कि भागलपुर की यह कृषि विरासत राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए.'' - सुबोध कुमार, कृषि एक्सपर्ट एवं राष्ट्रपति से सम्मानित

सुबोध कुमार ने 'एग्रो हेरिटेज' के जरिए कतरनी चावल को बाजार उपलब्ध कराने और इससे जुड़े किसानों को बेहतर अवसर देने की पहल की है. उनके मुताबिक, पिछले करीब 20 वर्षों में 800 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस नेटवर्क से जोड़ा गया है. किसानों को उत्पादन से जुड़ी जानकारी और जरूरी सुझाव देने के साथ-साथ उनकी उपज को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

भागलपुर: बिहार के भागलपुर की पहचान सिर्फ सिल्क और ऐतिहासिक धरोहरों तक सीमित नहीं है. यहां का कतरनी चावल भी अपनी खास खुशबू, स्वाद और पकने के बाद की नरमी के लिए अलग पहचान रखता है. इसी पारंपरिक कृषि उपज को स्थानीय बाजार से निकालकर देश-विदेश तक पहुंचाने की कोशिश में भागलपुर के सुबोध कुमार जुटे हैं. करीब दो दशक पहले शुरू हुआ उनका यह प्रयास अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुका है.

एग्रो हेरिटेज की कोशिश कतरनी को खेत से ग्राहक तक पहुंचाने के दौरान उसकी पारंपरिक विशेषताओं और गुणवत्ता को बनाए रखने की है. सुबोध के मुताबिक, किसानों को उत्पादन से संबंधित जानकारी देने के साथ उनकी उपज के लिए बाजार तैयार करना भी जरूरी है, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का उचित लाभ मिल सके.

कतरनी धान की रोपाई (ETV Bharat)

नेपाल भेजा गया करीब 800 किलो चावल

भागलपुर के कतरनी चावल की मांग अब स्थानीय और बिहार के बाजारों से आगे निकल चुकी है. सुबोध कुमार के अनुसार, नेपाल तक करीब 800 किलो कतरनी चावल भेजा जा चुका है. इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब से भी कतरनी चावल के ऑर्डर मिलने का दावा किया गया है. हालांकि, सीमित उत्पादन के कारण सभी मांगों के मुताबिक आपूर्ति कर पाना चुनौती बना हुआ है.

सुबोध बताते हैं कि कई जगहों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण हर ऑर्डर की समय पर डिलीवरी संभव नहीं हो पाती. यही वजह है कि अब किसानों की संख्या और उत्पादन दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

800 से अधिक किसानों को जोड़ा

सुबोध के मुताबिक, पिछले करीब दो दशकों में 800 से ज्यादा किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पहल से जोड़ा गया है. किसानों को खेती और उत्पादन से जुड़े अलग-अलग सुझाव दिए जाते हैं. साथ ही, उनकी उपज को बाजार तक पहुंचाने और बेहतर बिक्री की व्यवस्था विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है. उनका कहना है कि यदि कतरनी की मांग स्थायी रूप से बनी रहती है और किसानों को बेहतर कीमत मिलती है, तो अधिक किसान इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं.

उत्पादन कम होना बड़ी चुनौती

कतरनी चावल को बाजार तक पहुंचाने की राह में सबसे बड़ी चुनौतियों में कम उत्पादन भी शामिल है. खेती की लागत, उपज, बाजार की कीमत और किसानों को खरीदारों से सीधी पहुंच जैसे कई मुद्दे इसके विस्तार को प्रभावित करते हैं.

''बाजार में कीमतों में गिरावट आने पर किसानों के लिए इस फसल की खेती आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाती है. स्थायी मांग और बेहतर मूल्य की गारंटी नहीं होने की वजह से कुछ किसान कतरनी का उत्पादन कम कर रहे हैं. कतरनी जैसी पारंपरिक किस्म के मामले में चुनौती सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसकी मूल गुणवत्ता और पहचान को बनाए रखने की भी है.''- सुबोध कुमार, कृषि एक्सपर्ट एवं राष्ट्रपति से सम्मानित

राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

कतरनी चावल और किसानों को बाजार से जोड़ने की इस पहल के लिए सुबोध कुमार और उनके साथ जुड़े किसानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाने की बात भी सामने आई है. यह सम्मान कतरनी जैसी पारंपरिक कृषि उपज को बढ़ावा देने और किसानों को इससे जोड़ने के प्रयास की पहचान के तौर पर देखा गया.

भागलपुर की पहचान को ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य

सुबोध कुमार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 'एग्रो हेरिटेज' के माध्यम से कतरनी चावल को देश के बड़े बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है. उनका कहना है कि कतरनी को सिर्फ एक स्थानीय खाद्य उत्पाद के तौर पर नहीं, बल्कि भागलपुर की कृषि विरासत के रूप में पहचान दिलाने की जरूरत है.

कतरनी चावल को मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार

कतरनी के साथ यहां की मिट्टी, किसानों की मेहनत और वर्षों पुरानी कृषि परंपरा जुड़ी है. यही वजह है कि इसे एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय खेतों से शुरू हुआ यह सफर अब नेपाल से होते हुए अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब जैसे बाजारों तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें-