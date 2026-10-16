भागलपुर के तीन बड़े अस्पताल वेंटिलेटर पर, 5 करोड़ का MRI सेंटर बंद, आईसीयू में बेड खाली
भागलपुर सरकारी अस्पतालों में करोड़ों के बजट के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हैं. MRI मशीनें, आधुनिक ओटी और आईसीयू ठप पड़े हैं. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 16, 2026 at 8:30 PM IST
पटना: बिहार का चर्चित भागलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे लोग मायागंज से भी जानते हैं. यहां बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही. कहीं MRI जांच महीनों से बंद है, तो कहीं उद्घाटन के महज चार दिन बाद आधुनिक ऑपरेशन थिएटर ठप पड़ा है. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कैथलैब की मशीन इंस्टॉल होने का इंतजार है. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार आईसीयू में बेड खाली पड़े हैं.
मरीजों के सवाल-क्यों मिलती सुविधा
इन सबके बीच अस्पताल प्रशासन की ओर से कभी एजेंसी, तो कभी संबंधित विभाग को पत्र लिखी जा रही है, उसके बाद भी लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच रही है. इलाज कराने आने वाले मरीज सवाल उठाते रहते हैं कि, जब सरकारी अस्पतालों में इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो आखिर मरीजों को इनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा.
भागलपुर के मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है. मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगाई गई मशीनें कहीं खराब पड़ी हैं, तो कहीं तकनीकी और संसाधनों की कमी के कारण उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. मायागंज अस्पताल में एमआरआई जांच की सुविधा लंबे समय से बाधित है. निजी एजेंसी द्वारा संचालित होने वाले सेंटर की मशीन बंद है.
5 करोड़ का एमआरआई सेंटर
साल 2018 में 5 करोड़ की लागत से एमआरआई लैब बना था. यहां 2-3 एमआरआई मशीन लगी है. अधिकारियों ने बताया कि फरवरी में होर्मुज स्टेट में लड़ाई के कारण हिलियम नहीं मिल रहा था. इसलिए तब से बंद है. तीन महीने तक हिलियम के नाम पर बंद रहा. दो महीने तक लिखकर एमआरआई सेंटर बंद होने की जानकारी देते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ. जुलाई में कहने लगा कि नयी मशीन ला रहे हैं, उसे इंस्टॉल किया जाएगा.
मायागंज में एमआरआई को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एपी दुबे कहते हैं कि, संबंधित मशीन को लेकर एजेंसी के साथ पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है. मशीन को नवंबर में इंस्टॉल किए जाने की बात कही गई है. मशीन पिछले करीब दो वर्षों से बंद रहने के कारण पुराने आंकड़ों और मरीजों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
फिलहाल एमआरआई जांच के लिए मरीजों की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 30 से 40 तक पहुंच गई है. इस संबंध में नवंबर तक इंतजार करने और प्राचार्य से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"अब तक नयी मशीन नहीं आयी है. एजेंसी से लगातार पत्राचार किया जा रहा है. नई मशीन आने और उसे इंस्टॉल करने के बाद जांच सेवा दोबारा शुरू हो जायेगी." -डॉ. एपी दुबे, अस्पताल अधीक्षक
एक ओर मरीज सरकारी अस्पताल में कम खर्च पर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, तो दूसरी ओर मशीनों के बंद रहने से उन्हें बाहर जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है. सदर अस्पताल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है. यहां आधुनिक आर्थो ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उद्घाटन के महज चार दिन बाद ही यह बंद हो गया.
बताया गया कि ऑपरेशन थिएटर में पानी भर जाने के कारण मशीनों का संचालन प्रभावित हुआ. अब संबंधित गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए बीएमएसआईसीएल को पत्र लिखे जाने की बात कही जा रही है. सवाल यह है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बंद हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
कैथलैब के संचालन में अड़चनें
सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कैथलैब की सुविधा भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है. यहां कैथलैब की मशीन मंगाई गई, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के दौरान एयर कंडीशनिंग की पाइपलाइन बाधा बन गई. इसके बाद मशीन इंस्टॉल करने वाली एजेंसी वापस लौट गई. अब संबंधित पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पत्र लिखे जाने की बात कही जा रही है.
यानी मशीन उपलब्ध होने के बावजूद तकनीकी अड़चन के कारण मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ही करोड़ों रुपये की लागत से तैयार 30 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू भी स्टाफ की कमी के कारण संचालित नहीं हो रहा है.
प्राचार्य डॉ. संदीप लाल कहते हैं कि एमआरआई जांच नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित एजेंसी को शोकॉज किया गया था. एजेंसी ने नई मशीन लगाकर अगले एक से डेढ़ महीने के भीतर जांच शुरू करने की बात कही है.
"कैथलैब के संचालन में बाधा बन रही एयर कंडीशनिंग पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पत्र दिया गया है. अस्पताल प्रशासन की ओर से रोगियों की जरूरतों का आकलन करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से भी रिपोर्ट मांगी गई है." -डॉ. संदीप लाल, प्राचार्य, JLNMCH
स्टाफ की कमी से बंद पड़े हैं बेड
मायागंज अस्पताल में 45 बेड की क्षमता वाले आईसीयू में फिलहाल सिर्फ 24 बेड पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है. शेष 21 बेड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. एमसीएच भवन में नवजात बच्चों के लिए तैयार एसएनसीयू भी स्टाफ की कमी के कारण संचालित नहीं हो रहा है. इन तमाम समस्याओं के बीच अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों की मांग से संबंधित पत्र कई बार भेजे जा चुके हैं.
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