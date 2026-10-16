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भागलपुर के तीन बड़े अस्पताल वेंटिलेटर पर, 5 करोड़ का MRI सेंटर बंद, आईसीयू में बेड खाली

भागलपुर से ग्राउंड रिपोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार का चर्चित भागलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे लोग मायागंज से भी जानते हैं. यहां बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही. कहीं MRI जांच महीनों से बंद है, तो कहीं उद्घाटन के महज चार दिन बाद आधुनिक ऑपरेशन थिएटर ठप पड़ा है. सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कैथलैब की मशीन इंस्टॉल होने का इंतजार है. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार आईसीयू में बेड खाली पड़े हैं.

मरीजों के सवाल-क्यों मिलती सुविधा